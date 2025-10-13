Difesa europea: servono soluzioni di governance innovative e flessibili

La risoluzione approvata con ampia maggioranza dal Parlamento europeo lo scorso 9 ottobre a favore della costruzione di un’Unione della Difesa è un passo in avanti nel processo d’integrazione. È un segnale positivo perché – insieme a finanza, energia e tecnologia – la difesa europea è uno dei pilastri per affermare l’autonomia strategica dell’Unione.

L’obiettivo è chiaro: accrescere la capacità dell’UE (e dei vicini europei, inclusa l’Ucraina) di difendersi in modo più autonomo dagli USA, restando pienamente inserita nella NATO. Non è più un’opzione: il contesto di sicurezza e la guerra russa contro l’Ucraina impongono un’accelerazione.

Serve decidere insieme e spendere meglio

Dopo anni di promesse mancate, l’UE si è mossa aumentando la spesa militare e varando strumenti comuni. Oltre all’accelerazione del riarmo nazionale, l’Unione ha adottato misure – finora limitate ma importanti – per sostenere gli oneri del riarmo e incoraggiare gli appalti congiunti: tra queste il nuovo strumento SAFE (Security Action for Europe), fino a 150 miliardi in prestiti per acquisti comuni, e la national escape clause che offre flessibilità di bilancio a chi aumenta la spesa per la difesa nel quadro delle regole fiscali riformate.

Si inserisce così in una dinamica di crescita l’impegno, preso in giugno di quest’anno in sede Nato, a portare le spese per la difesa al 5% del PIL entro il 2035, di cui 3,5% per la “core defence” e 1,5% per esigenze di sicurezza correlate,: nel 2024 la spesa dei 27 ha toccato 343 mld € (1,9% del PIL) e potrebbe salire a 381 mld € (2,1%) nel 2025; gli investimenti militari sono passati da ~100 mld nel 2024 a ~130 mld attesi nel 2025.

Passi avanti, ma non sufficienti: oltre a spendere di più, serve spendere meglio, superando la frammentazione di produzioni, standard e mercati esistente. Gli investimenti dei singoli paesi continuano a seguire logiche tutte nazionali, con divari abissali tra paesi più ricchi e più poveri, non riuscendo poi a creare campioni europei che siano dotati della massa critica necessaria a diventare globali e competere in campo internazionale.

La costruzione dell’eurodifesa si può dire così che sia cominciata dopo le molte false partenze del passato ma l’edificazione dei vari piani si annuncia travagliata. E una conferma è venuta dal recente summit di Copenaghen e dal suo esito insoddisfacente.

I progetti comuni da realizzare

All’ordine del giorno c’era l’avvio rapido di un “muro di droni” interoperabile a difesa del fianco orientale, dopo le ripetute incursioni e provocazioni aeree di Mosca. Com’è noto il vertice ha dato sostegno politico al progetto. ma i dettagli operativi e finanziari richiederanno decisioni a partire dal prossimo summit di ottobre.

Il progetto del ‘drone wall’ rientra in un piano europeo più ampio di infrastrutture di difesa da sviluppare e possedere congiuntamente che comprende intelligence satellitare, sistemi di sorveglianza e comunicazione, trasporto aereo strategico, mobilità militare, scudo di difesa aerea e protezione delle infrastrutture spaziali.

In molti casi sono capacità che già funzionano nella NATO, ma sono fornite in molti casi pressoché interamente dagli americani: l’obiettivo europeo è integrare e riequilibrare gli oneri dentro l’Alleanza, garantendo allo stesso tempo maggiore resilienza se in futuro gli USA riducessero il loro impegno.

Sono tutti progetti che dovranno essere pianificati e finanziati congiuntamente dai paesi membri, medianti fondi europei ed eventualmente tramite emissione di titoli di debito comune, per garantire un’equa distribuzione dei costi e incentivi reali ai singoli Paesi. Ma è una strada che incontra tuttora la resistenza di molti Stati membri che non vogliono nuovo debito comune.

C’è un’altra opzione per arrivare a disporre degli oltre 800 miliardi all’anno indispensabili per colmare le lacune europee nel campo della difesa ed è la creazione di una nuova organizzazione intergovernativa per la realizzazione dei progetti. Potrebbe essere promossa anche solo da alcuni membri dell’UE. Una sorta di ‘coalizione dei volenterosi’ che andrebbe avanti in attesa degli altri paesi membri che decidessero di aderire in un secondo momento.

Verso un mercato unico della difesa

Accanto ai grandi progetti, per spendere meglio serve un mercato europeo più integrato che favorisca un regime di concorrenza a livello UE, una maggiore standardizzazione delle produzioni e appalti congiunti dove possibile, superando discriminazioni tra imprese. È la via per aumentare la produzione, ridurre i costi e garantire interoperabilità.

Il principale ostacolo è l’art. 346 TFUE, che consente deroghe al mercato unico per motivi essenziali di difesa e sicurezza nazionale. Senza riaprire i Trattati, per le incognite e i tempi lunghi che comporterebbe, una strada potrebbe essere un accordo intergovernativo, che non richiede l’adesione di tutti i paesi dell’UE e con meccanismi vincolanti che ne garantiscano l’applicazione. Uno dei vantaggi di questa soluzione è che consentirebbe anche ai paesi extra UE alleati, come il Regno Unito, la Norvegia, l’Ucraina, di aderire su base paritaria. In parallelo, il nuovo pacchetto EDIS/EDIP e gli strumenti di domanda comuni possono aumentare interoperabilità e scala industriale senza attendere lunghe riforme.

Le soluzioni di governance

Come emerso fin qui il tema della governance è decisivo per avanzare nella costruzione dell’eurodifesa e le strade percorribili sono tutte difficili perché le competenze in tema di difesa e sicurezza erano e restano in misura predominante nazionali. Anche al summit di Copenaghen svariati governi hanno ribadito la volontà di mantenere prerogative e autonomie decisionali, rivolgendo un esplicito richiamo all’ordine nei confronti della Presidente della Commissione per il ruolo assertivo da essa assunto circa alcune scelte strategiche da compiere. Il fatto importante, comunque, è che questi stessi paesi hanno riaffermato al contempo la ferma volontà politica di proseguire nel percorso di maggiore integrazione e cooperazione.

Una implicazione da trarne è che servono metodi di governance innovativi e articolati nel campo della difesa e sicurezza comune rispetto al passato. Da un lato, si tratta di avanzare progetti comuni rivolti a tutti i 27 quando l’interesse è condiviso ed esiste una base larga per proposte mirate. Dall’altro, là dove la strada a 27 non sia oggi percorribile in tempi ragionevoli, vanno sperimentati processi di integrazione differenziata, ricorrendo a ‘cooperazioni rafforzate’ e/o “coalizioni di volenterosi”, anche con partner non UE quando utile (come già avviene sul fronte della difesa dell’Ucraina).

Per concludere, avanzare nel difficile percorso della costruzione della difesa e sicurezza comuni richiede un insieme di progetti e proposte pragmatiche e flessibili, trasformando una fase politica oggettivamente difficile – qual è oggi quella dell’Unione – in una opportunità per compiere passi avanti concreti nel processo di integrazione. Ed è una assoluta priorità. Restare fermi è ciò che l’Europa non si può oggi assolutamente permettere.

______________________________________________________________________________

*Paolo Guerrieri è un economista italiano, professore alla Paris School of International Affairs di Sciences Po e già docente alla Sapienza di Roma. Ex senatore del Partito Democratico (2013-2018), è esperto di economia europea e globalizzazione.