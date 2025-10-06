Di fronte alla minaccia dei droni l’UE eleva il ruolo dei ministri della Difesa

Roma, 6 ottobre 2025 – Le incursioni con droni hanno spinto i leader europei riuniti in Danimarca a confrontarsi con la vulnerabilità del fianco orientale dell’Unione europea, con i ministri della Difesa ora destinati a giocare un ruolo più centrale nella definizione della sicurezza collettiva.

Una discussione di quattro ore sulla difesa, mercoledì, ha lasciato poco spazio ai leader dell’UE per affrontare altre questioni urgenti – come il modo di trasformare gli asset russi congelati in prestiti per l’Ucraina e come far avanzare la candidatura di Kyiv all’ingresso nell’Unione. Ma i leader hanno lasciato il castello di Christiansborg con una percezione più chiara delle minacce comuni alla sicurezza, secondo quanto riferito a Euractiv.com da diplomatici a conoscenza dell’incontro.

Al vertice informale del Consiglio europeo, i colloqui si sono concentrati su due progetti di punta in materia di difesa: “Eastern Flank Watch” e la proposta di un “muro anti-drone”.

“Credo che oggi abbiamo avuto buone discussioni e ora siamo pronti a fare i prossimi passi”, ha dichiarato in conferenza stampa la premier danese Mette Frederiksen. Un funzionario del Consiglio ha aggiunto: “Anche i Paesi del sud riconoscono che la minaccia più acuta in questo momento arriva da est, ed è per questo che dobbiamo lavorarci”.

António Costa, presidente del Consiglio europeo, ha inquadrato la sfida in termini più ampi e ha invocato un “approccio a 360 gradi” alla difesa.

Dobbiamo “guardare ai nostri confini esterni come a confini comuni, a est, a nord, a sud e a ovest”, ha detto. “Per tutti, la principale minaccia che affrontiamo oggi viene dalla Russia, soprattutto sul fianco orientale”.

Convincere gli elettorati mediterranei dell’urgenza della minaccia orientale, tuttavia, potrebbe rivelarsi difficile. A marzo, il premier spagnolo Pedro Sánchez aveva ridimensionato i timori di una minaccia russa immediata per il suo Paese: “La nostra minaccia non è la Russia che porta le sue truppe oltre i Pirenei”, aveva detto.

Alla vigilia del vertice di mercoledì, Sánchez ha evitato la domanda, mentre la premier italiana Giorgia Meloni ha avvertito che ignorare il fianco sud rischierebbe di minare l’efficacia dell’Unione.

Per rendere la prospettiva più appetibile, i leader stanno cercando modi per coinvolgere più direttamente le industrie dell’Europa meridionale nei progetti di difesa, hanno riferito diplomatici a Euractiv.

Un diplomatico ha avvertito che i Paesi del sud rischiano di perdere l’occasione di rafforzare le proprie basi industriali della difesa se gli Stati in prima linea decidessero di mantenere la capacità produttiva più vicina a casa.

Alcuni segnali di coinvolgimento sono già visibili: Italia e Portogallo stanno ricevendo fondi consistenti dallo strumento europeo SAFE di prestiti per la difesa, mentre la Spagna partecipa a un progetto congiunto di caccia e droni con Francia e Germania.

I ministri della Difesa non più “junior”

Sebbene il vertice si sia concluso senza decisioni scritte, gli Stati membri hanno concordato di attribuire ai ministri della Difesa maggiore autorità nella definizione della politica di sicurezza.

Costa ha dichiarato che i ministri si riuniranno più spesso e con maggior peso tra un vertice dei leader e l’altro, invece di funzionare come una sorta di “riunione minore del Consiglio dei ministri degli Esteri”.

“Ciò di cui abbiamo bisogno ora è dare più autonomia, perché dobbiamo coinvolgere sempre di più i nostri ministri della Difesa a livello europeo”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo.

Il piano non è quello di creare un nuovo formato, ma di ampliare quello esistente, riferisce Euractiv. Attualmente, i ministri della Difesa si riuniscono nell’ambito del Consiglio Affari esteri, presieduto dall’alta rappresentante per la Politica estera Kaja Kallas.

“Il baricentro è nei ministri della Difesa”, ha detto un funzionario del Consiglio, pur sottolineando che la Commissione europea continuerà a guidare gli aspetti industriali della politica di difesa. L’obiettivo, ha aggiunto, è “creare uno spirito europeo nel campo della difesa”.

Una questione ancora aperta è il ruolo di Andrius Kubilius, il primo commissario europeo per la Difesa. Né i funzionari del Consiglio né quelli della Commissione hanno saputo chiarire come la sua posizione si inserirà nei nuovi assetti.