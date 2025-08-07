La minaccia di dazi Usa fino al 250% sui farmaci spinge le Big Pharma europee a trattare sui prezzi

Roma, 7 agosto 2025 – Diverse aziende del settore farmaceutico hanno commentato con cautela le pressioni dell’amministrazione Trump per ridurre i prezzi dei medicinali negli Stati Uniti, sottolineando un clima di forte incertezza ma dichiarandosi disponibili a un dialogo costruttivo. Il presidente Usa ha recentemente minacciato sanzioni alle principali aziende farmaceutiche, incluse quelle con sede in Europa, se non si impegneranno ad abbassare i prezzi, con l’obiettivo di ridurre i costi sanitari per i cittadini americani, che attualmente pagano molto di più rispetto ad altri Paesi.

Bill Anderson, amministratore delegato di Bayer, ha definito la situazione commerciale con gli Stati Uniti altamente instabile, affermando che non è ancora chiaro se le attuali indagini si tradurranno in dazi specifici per i prodotti farmaceutici. Trump ha anche ventilato l’ipotesi di imporre tariffe doganali fino al 250% su alcuni farmaci, per spingere le aziende a riportare la produzione sul suolo statunitense. Anderson ha aggiunto che è prematuro stimare l’impatto di queste misure nel breve termine, poiché mancano ancora dettagli concreti sulla strategia commerciale americana.

Secondo il sito di notizie FiercePharma, Albert Bourla, il ceo di Pfizer, multinazionale con sede negli Usa, ha dichiarato che la sua azienda sta conducendo “discussioni molto attive” sulla richiesta di Trump relativa al prezzo della nazione più favorita. Bourla ha affermato di aver parlato personalmente con il presidente, ma di non aver condiviso molti dettagli. Martedì la casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim ha rilasciato una dichiarazione, adottando un tono altrettanto costruttivo: “Continueremo a collaborare in modo costruttivo con i governi, le autorità di regolamentazione e le organizzazioni dei pazienti per garantire che i pazienti abbiano medicinali a prezzi accessibili e che l’innovazione medica per trattamenti salvavita rimanga possibile”.

Anche Leonard Schleifer, ceo di Regeneron, ha commentato le lettere, concordando con Trump sul fatto che i paesi europei non stanno pagando la giusta quota per i farmaci. “La soluzione non è semplicemente abbassare i prezzi negli Stati Uniti senza un qualche aggiustamento di bilanciamento in Europa, perché altrimenti non ci sarà innovazione”, ha affermato Schleifer.