Cresce la tensione tra Polonia e Germania

I controlli, applicati a partire dalla mezzanotte di domenica su tutti i valichi di confine tra Polonia e Germania, erano stati annunciati da Varsavia la settimana scorsa in risposta alle analoghe misure già in vigore da parte tedesca.

Fin da ottobre 2023, infatti, la Germania effettua controlli a campione alla frontiera con la Polonia allo scopo di contenere la migrazione irregolare e li ha intensificati ulteriormente dopo l’insediamento del governo guidato da Friedrich Merz a maggio.

Nonostante i primi tentativi di minimizzare le tensioni, l’escalation di misure e contromisure rischia ora di trasformare il confine in un punto caldo sia sul piano politico che economico – e rappresenta una sfida per la leadership del premier polacco Donald Tusk.

Tusk ha ribadito più volte che Varsavia avrebbe preferito evitare i controlli, esortando Berlino ad abbandonare ogni iniziativa unilaterale. Tuttavia, di fronte alle pressioni della destra radicale del PiS, il governo ha optato per una risposta speculare, rifiutando anche le proposte tedesche per pattugliamenti congiunti.

Il sindacato di polizia tedesco (GdP) ha messo in guardia contro un “gioco del ping-pong” al confine, chiedendo maggiore coordinamento per evitare il caos.

“Servono impegni chiari su quando possiamo o dobbiamo respingere le persone”, ha dichiarato Andreas Roßkopf, presidente del sindacato, al Rheinische Post. “Questo va concordato con i Paesi vicini affinché diventi una procedura operativa concreta”.

I controlli dovrebbero causare rallentamenti significativi almeno fino a inizio agosto, colpendo il traffico commerciale e i flussi turistici proprio nel picco della stagione estiva.

Le associazioni imprenditoriali hanno espresso preoccupazione per l’impatto sulle catene di approvvigionamento e sui lavoratori transfrontalieri, mentre le autorità locali temono ripercussioni sull’economia delle zone di confine.

“I controlli entrati in vigore lunedì stanno danneggiando molte imprese, in particolare nelle regioni di frontiera”, ha dichiarato Helena Melnikov, direttrice generale delle Camere di Commercio e Industria tedesche (DIHK), a Euractiv.

“I ritardi nella circolazione delle merci e le difficoltà per i pendolari stanno pesando sulle attività quotidiane, specialmente in aree già alle prese con carenze di manodopera qualificata”, ha aggiunto.

Melnikov ha avvertito che le misure non minano solo la competitività, ma anche la fiducia nel mercato unico europeo. “L’Europa ha bisogno di frontiere aperte: economicamente e socialmente”.

“Un ritorno ai controlli permanenti non deve diventare la nuova normalità. Sarebbe un passo indietro, per la Germania e per l’Europa”.

Le imprese chiedono ora soluzioni pratiche come pass per i pendolari e corsie dedicate per i mezzi commerciali, per attenuare l’impatto economico.

Un’altra crepa nello spazio Schengen

L'area di libera circolazione di Schengen

Con la mossa di Varsavia, salgono a undici i Paesi dell’UE che hanno reintrodotto controlli alle frontiere interne, tra cui Francia, Austria e Paesi Bassi – un ulteriore colpo al sogno di Schengen, proprio a pochi giorni dal 40° anniversario dell’accordo.

Quasi un terzo dei membri dell’area Schengen opera ora con controlli temporanei, nonostante la promessa fondativa della libera circolazione.

La decisione polacca arriva inoltre dopo l’annuncio del Belgio, che il mese scorso ha comunicato il ripristino dei controlli durante l’estate.