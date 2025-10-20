Via libera del Consiglio Ue al divieto di importazione del gas russo dal 2026

Roma, 20 ottobre 2025 – Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera alla proposta di vietare l’importazione di gas russo dal 2026, nonostante il voto contrario di Ungheria e Slovacchia. La presidenza del Consiglio avvierà ora negoziati con il Parlamento europeo per concordare il testo definitivo del regolamento, una volta che quest’ultimo avrà adottato la propria posizione.

A differenza delle sanzioni, che richiedono l’unanimità di tutti i paesi dell’UE, la proposta è presentata come misura commerciale, necessitando quindi, solamente della maggioranza qualificata delle capitali per essere approvata. In questo modo è stato eliminato di fatto il potere di veto di Ungheria e Slovacchia sul disegno di legge.

Come sottolinea il Consiglio in una nota, il regolamento costituisce un elemento centrale della tabella di marcia REPowerEU dell’UE per porre fine alla dipendenza dall’energia russa, a seguito dell’uso militare delle forniture di gas da parte della Russia e delle ripetute interruzioni delle forniture di gas all’UE, con effetti significativi sul mercato energetico europeo.

Nello specifico, il regolamento proposto introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, con un divieto totale in vigore dal primo gennaio 2028.

L’accordo del Consiglio mantiene questa scadenza e rappresenta “un segnale ambizioso di volontà di portare a termine la graduale eliminazione”, contribuendo all’obiettivo generale di realizzare un mercato energetico dell’UE resiliente e indipendente, preservando al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE.

“Un’Europa energeticamente indipendente è un’Europa più forte e sicura. Sebbene negli ultimi anni abbiamo lavorato duramente e insistito per eliminare il gas e il petrolio russi dall’Europa, non ci siamo ancora riusciti”, ha affermato in una nota, il ministro danese per il Clima, l’Energia e i Servizi pubblici, Lars Aagaard.

Pertanto, ha aggiunto “è fondamentale che la presidenza danese abbia ottenuto un sostegno schiacciante da parte dei ministri dell’energia europei per la legislazione che vieterà definitivamente l’ingresso del gas russo nell’UE”.

Budapest contro lo stop al gas russo: uccide la nostra sicurezza energetica

Dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, l’Unione europea ha imposto un embargo sul greggio, sul carburante e sul carbone russi che entrano nell’UE e anche un limite di prezzo di 47,60 dollari al barile sulle vendite globali di petrolio di Mosca, al di sotto del prezzo di mercato. Inoltre, l’UE ha ridotto la quota del Cremlino nel mercato del gas dell’UE dal 45 al 13 percento.

Tuttavia, in questi anni l’Ungheria e la Slovacchia hanno ripetutamente mantenuto la posizione e mantenuto le sanzioni, ottenendo esenzioni che hanno consentito loro di continuare a importare greggio russo attraverso l’oleodotto Druzhba attraverso l’Ucraina e bloccando i tentativi di colpire i settori del gas e nucleare di Mosca.

“Per noi, l’approvvigionamento energetico riguarda la nostra posizione geografica e la realtà fisica attuale. E il vero impatto di questo regolamento è che la nostra sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Ungheria verrà uccisa”, ha affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, nel suo intervento in sessione pubblica al Consiglio Energia a Lussemburgo.

“Non parlo dell’aumento dei prezzi. Parlo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, perché, dato che ora stiamo eliminando gradualmente le rotte di approvvigionamento verso l’Ungheria, le infrastrutture rimanenti, fisicamente e in termini di capacità, non sono in grado di rifornire il Paese”, ha aggiunto il responsabile della diplomazia di Budapest.

Secondo Szijjarto, “questo non ha nulla a che fare con la politica”, con la Russia e con la guerra in Ucraina, ma si tratta di “matematica e fisica”. Infatti, per il ministro degli Esteri ungherese, “le infrastrutture rimanenti non possono garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico”.

In cosa consiste la proposta

Il Consiglio ha confermato che le importazioni di gas russo saranno vietate a partire dal 1° gennaio 2026, pur mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti. I contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno essere mantenuti fino al 17 giugno 2026, mentre i contratti a lungo termine potranno rimanere validi fino al primo gennaio 2028. Le modifiche ai contratti esistenti saranno consentite solo per scopi operativi strettamente definiti e non potranno comportare un aumento dei volumi, fatta eccezione per alcune flessibilità specifiche per gli Stati membri senza sbocco sul mare interessati da recenti cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento.

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio ha semplificato gli obblighi doganali, stabilendo requisiti e procedure documentali più snelli per le importazioni di gas non russo. In tali casi, le informazioni devono essere fornite alle autorità competenti solo prima che il gas entri nel territorio doganale dell’UE, mentre per le importazioni di gas dalla Russia durante la fase transitoria sono richieste informazioni più dettagliate, tra cui la data e la durata del contratto di fornitura, i quantitativi contrattuali e le eventuali modifiche.

Il Consiglio ha inoltre stabilito che entrambe le categorie di importazioni di gas siano soggette a un regime di autorizzazione preventiva. Per il gas russo e le importazioni rientranti nel periodo di transizione, le informazioni necessarie dovranno essere presentate almeno un mese prima dell’ingresso, mentre per il gas non russo la prova dovrà essere fornita almeno cinque giorni prima. Nel caso di carichi misti di GNL, la documentazione dovrà indicare le rispettive quote di gas russo e non russo, con solo le quantità non russe autorizzate a entrare nell’UE.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri hanno concordato che questa procedura non si applicherà alle importazioni provenienti da Paesi che soddisfano determinati criteri stabiliti nel regolamento. La Commissione sarà incaricata di redigere l’elenco dei Paesi esentati entro cinque giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Sono stati inoltre introdotti ulteriori meccanismi di monitoraggio e notifica per impedire che il gas russo entri nell’UE tramite procedure di transito.

Il regolamento proposto impone a tutti gli Stati membri di presentare piani nazionali di diversificazione che delineino le misure e le sfide per diversificare le forniture di gas. Il Consiglio ha concordato di esentare gli Stati membri che possono dimostrare di non ricevere più importazioni dirette o indirette di gas russo. Lo stesso obbligo si applicherà agli Stati membri che continuano a importare petrolio russo, con l’obiettivo di interrompere tali importazioni entro il primo gennaio 2028.

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio ha ulteriormente sviluppato le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e la Commissione. È stato inoltre richiesto alla Commissione di riesaminare l’attuazione del regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, comprese le procedure di autorizzazione preventiva. Il Consiglio ha chiarito la clausola di sospensione, specificando le circostanze in cui un’interruzione della sicurezza dell’approvvigionamento potrebbe giustificare una revoca temporanea del divieto o dei requisiti di autorizzazione.