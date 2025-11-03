Confini, colli di bottiglia e burocrazia: gli ostacoli al movimento delle truppe da Lisbona a Leopoli

La guerra della Russia contro l’Ucraina ha spinto l’Europa a prendere coscienza delle proprie carenze in materia di difesa. In questo contesto, la Commissione europea proporrà entro metà novembre una serie di misure per migliorare la mobilità militare. Ma, al di là dei finanziamenti e dei megaprogetti, dove può davvero l’UE fare la differenza?

Nel quadro degli sforzi europei per rafforzare la difesa, l’esecutivo dell’Ue ha previsto 17,6 miliardi di euro nel prossimo bilancio europeo 2028-2034 per rinnovare o costruire nuove infrastrutture. La Commissione intende però affrontare anche un ostacolo strutturale che potrebbe avere una soluzione più economica: velocizzare gli spostamenti intra-Ue di personale e mezzi militari.

Attualmente, la Commissione sta riesaminando tutta la normativa che incide sulla mobilità militare, in vista di un pacchetto di semplificazioni previsto per il 19 novembre, e le criticità da risolvere non mancano. In una consultazione preparatoria al regolamento, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di snellire le procedure per il rilascio dei permessi e di promuovere la produzione di energia verde e europea per evitare carenze di carburante in caso di crisi.

Il trasferimento di carri armati attraverso il continente dipende dalla capacità delle autorità nazionali di gestire i permessi di transito delle forze armate, ha spiegato Jannik Hartmann, associate fellow del NATO Defence College.

La questione è diventata più urgente man mano che l’Europa cerca di definire il proprio ruolo nel garantire un cessate il fuoco postbellico in Ucraina – tema reso più pressante dal ritiro delle forze statunitensi dal continente, ora ufficialmente in corso.

Secondo Jamie Shea, ex vicesegretario generale aggiunto della NATO (in pensione dal 2018), la mobilità militare è cruciale per rafforzare l’Europa. Gli Stati Uniti contano oggi circa 80.000 soldati di stanza nel continente, un quinto dei 400.000 presenti durante la Guerra Fredda. La Nato, ha detto, è solo una “sottile linea blu” sulla mappa dell’Europa centrale e orientale.

Affogati nella burocrazia

Il Portogallo dista circa 41 ore di auto dall’Ucraina. Ma il suo esercito potrebbe impiegare più di qualche giorno per raggiungere Kyiv.

Per attraversare il continente con i carri armati, le truppe devono ottenere permessi diplomatici per ogni Paese attraversato, ha spiegato un portavoce delle forze armate portoghesi.

Ciò significa che i movimenti possono essere rapidi o lenti, a seconda dei rapporti tra gli eserciti dei diversi Paesi e della rapidità del rilascio dei permessi.

Nessun collo di bottiglia tra Lisbona e Madrid, ha aggiunto il portavoce, poiché i due eserciti svolgono ogni anno esercitazioni transfrontaliere.

L’esercito portoghese partecipa inoltre a una brigata multinazionale della NATO guidata dalla Spagna, schierando 120 uomini con carri armati in Slovacchia. Il trasporto dell’equipaggiamento è una “operazione logistica altamente complessa”, ha spiegato, poiché i veicoli vengono spostati su piattaforme e camion pesanti via mare e via terra.

Nel complesso, le amministrazioni nazionali sono lente nell’elaborare le richieste. Un rapporto 2025 della Corte dei conti europea mostra che un Paese dell’UE – non specificato per motivi di sicurezza – richiedeva 45 giorni di preavviso per concedere il permesso di attraversamento, contro i 5 giorni lavorativi fissati come standard dal Consiglio nel 2018.

In quel lasso di tempo, un carro armato tedesco Leopard 2 potrebbe percorrere oltre 25.000 km (a 70 km/h per 8 ore al giorno), più di metà della circonferenza terrestre.

I controlli di sicurezza possono ritardare ulteriormente i movimenti, ha aggiunto Hartmann. “L’UE dovrebbe assolutamente assumere il controllo di questa tempistica”, ha dichiarato.

Per il transito dentro e fuori dall’UE, i Paesi possono usare il modulo UE 302, basato sull’equivalente della NATO, una dichiarazione doganale per i movimenti militari. Tuttavia, spetta alle autorità nazionali gestire tali richieste.

Secondo Maxime Cordet, senior research fellow presso l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) di Parigi, il numero di enti che devono esaminare la richiesta varia da Paese a Paese – dai ministeri degli esteri agli organi di sicurezza interna – e ciò rallenta il processo. Non esiste inoltre una base giuridica chiara su come gli Stati UE debbano trattare tali pratiche.

I Paesi, aggiunge Hartmann, non sono obbligati a valutare e approvare questi moduli entro un termine breve.

Una possibile soluzione, suggerisce, sarebbe consentire agli Stati membri di avere permessi permanenti, riducendo i tempi di controllo alle frontiere. Le forze armate dovrebbero semplicemente notificare il transito in anticipo, senza dover compilare un modulo per ogni passaggio.

Il caso particolare della Germania

Il sistema federale tedesco è l’emblema della burocrazia che ostacola la mobilità militare in Europa. Secondo Shea, la Germania è al centro del problema perché rappresenta uno dei principali corridoi della Nato.

È un “centro di distribuzione tra Nord e Sud”, che collega i paesi baltici, la Polonia, l’Italia e il resto dell’Europa meridionale, ha spiegato.

In Germania, “i conducenti dei convogli eccezionali devono presentare richieste di passaggio ai diversi Länder”, ha dichiarato l’eurodeputato francese François Kalfon (S&D), relatore ombra per il rapporto del Parlamento europeo sulla mobilità militare.

Come primo passo per ridurre la burocrazia transfrontaliera, la Germania ha collaborato nel 2024 con Paesi Bassi e Polonia per creare il primo “Corridoio di abilitazione e sostegno”, seguito poco dopo da cinque nuove aree di mobilità militare concordate con gruppi di Paesi NATO.

Il quadro giuridico non è adatto a una crisi

I leader dell’UE hanno riaffermato l’impegno a sostenere i Paesi del fianco orientale durante l’ultimo vertice europeo, a seguito di una serie di violazioni dello spazio aereo dell’Unione. Ma gli ostacoli burocratici potrebbero intralciare il dispiegamento di nuove truppe vicino alla Russia.

“I movimenti transfrontalieri dovrebbero richiedere pochi giorni, se non ore”, ha dichiarato l’eurodeputato liberale lituano Petras Auštrevičius, relatore del Parlamento europeo per il dossier sulla mobilità militare.

Gli Stati membri operano ancora in base a un quadro giuridico di tempo di pace, ha spiegato Shea, che non si adatta all’attuale clima d’emergenza. Il rischio, secondo lui, è che le Capitali siano lente ad attuare la legislazione e a formare i funzionari doganali affinché conoscano i documenti più aggiornati.

Per Cordet, i diversi livelli di percezione della minaccia nel continente potrebbero ancora ostacolare i movimenti militari in caso di emergenza: alcuni Paesi potrebbero persino vedere rifiutate le proprie richieste di transito.

Resta poco chiaro, conclude, perché le amministrazioni faticano tanto a gestire la burocrazia e cosa renda così difficile muoversi verso procedure armonizzate.