Come le tasse sul tabacco aiuteranno il bilancio Ue

Roma, 18 luglio 2025 – Nonostante la maggior parte del bilancio settennale da 2.000 miliardi di euro continui a provenire dai contributi nazionali, una quota crescente sarà coperta da nuove fonti di entrata a livello europeo. Tra queste, una delle più rilevanti sarà proprio il tabacco.

Secondo le stime, le accise sul tabacco garantiranno ogni anno circa 11,2 miliardi di euro, pari a quasi il 20% delle risorse proprie previste dall’UE (58,3 miliardi l’anno). Per dare un’idea, si tratta della stessa cifra che l’Italia ha incassato in accise sul tabacco nel solo 2023.

Su base settennale, il gettito ammonterebbe a 78,4 miliardi di euro, sufficienti a coprire una parte sostanziale delle spese previste per la difesa comune.

Come funziona

La proposta della Commissione prevede che l’UE incassi il 15% fisso delle entrate nazionali derivanti dalle accise sul tabacco, da trasferire direttamente al bilancio dell’Unione.

Poiché i livelli di tassazione variano sensibilmente tra gli Stati membri – con la Francia al vertice e la Bulgaria in coda – i contributi dei singoli Paesi differiranno in modo significativo. Tuttavia, la percentuale resta fissa per tutti, indipendentemente dall’aliquota applicata a livello nazionale.

Questa nuova risorsa, denominata TEDOR (Tobacco Excise Duty Own Resource), non è collegata alla revisione in corso della Direttiva sulla tassazione del tabacco (TED), proposta giovedì dalla Commissione e oggetto di un negoziato separato.

La nuova TED prevede forti aumenti delle accise: +139% sulle sigarette, +258% sul tabacco da rollare, e per la prima volta anche tassazione elevata su prodotti alternativi come sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina.

Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato di destinare le entrate aggiuntive della nuova TED al bilancio UE, l’idea è stata accantonata. La TEDOR resta quindi una risorsa autonoma.

Tuttavia, se la nuova TED venisse adottata, le entrate nazionali crescerebbero – e di conseguenza, anche il gettito trasferito all’UE tramite la TEDOR. Quindi, il 15% resta invariato, ma la base imponibile potrebbe aumentare.

Il rischio del mercato nero

Uno dei principali ostacoli sarà il rischio di crescita del mercato nero.

Bruxelles, in linea con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, respinge l’argomento – spesso usato dall’industria del tabacco – secondo cui tasse più alte favorirebbero il commercio illecito. Secondo la Commissione, è la mancanza di armonizzazione fiscale tra Paesi a incentivare i traffici illeciti.

Tuttavia, per tenere conto dei rischi specifici, la Commissione propone un’aliquota più bassa per il tabacco da narghilè (shisha), un settore dove il mercato nero è in espansione, soprattutto in Germania.

Secondo Europol, però, i Paesi con accise e IVA elevate sono più esposti al contrabbando di prodotti da fumo.

E se tutti smettessero di fumare?

La domanda cruciale è: cosa succede se le tasse funzionano e le persone smettono di fumare? Si aprirebbe un buco nel bilancio europeo?

Per la Commissione, no. I 11,2 miliardi di euro annui stimati tengono già conto del calo previsto dei consumi nel tempo.

Inoltre, l’UE stima che i Paesi membri potrebbero risparmiare fino a 6 miliardi di euro l’anno in costi sanitari legati al tabagismo.

L’Associazione delle Leghe europee contro il cancro ha accolto con favore la proposta della Commissione, definendola un passo importante verso una generazione libera dal tabacco.

Ma il paradosso resta: quanto può l’UE puntare sul tabacco per finanziare le proprie politiche, mentre dichiara di volerlo eliminare del tutto?