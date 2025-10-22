Cloud sovrani europei, Bruxelles stabilisce un punto di riferimento per i fornitori

Roma, 22 ottobre 2025 – La Commissione ha lanciato una gara d’appalto per il cloud sovrano da 180 milioni di euro, con l’obiettivo di orientare il mercato “verso la conformità agli standard e ai valori dell’UE”, ha dichiarato un portavoce della Commissione a Euractiv.com in una e-mail del 21 ottobre.

Il bando, pubblicato lo scorso 20 ottobre dalla DG DIGIT, dipartimento IT della Commissione, introduce una nuova formula per il “punteggio di sovranità” per valutare la conformità dei fornitori di servizi cloud alle norme dell’Ue. Il punteggio tiene conto di diversi fattori, tra cui la presenza dei servizi all’interno della giurisdizione dell’Ue, l’esposizione a leggi straniere come il Cloud Act statunitense o la capacità di mantenere le operazioni in caso di sanzioni straniere. Questa iniziativa mira a dimostrare i “punti di forza della sovranità” dei fornitori europei di servizi cloud, ha affermato il portavoce.

Secondo la Commissione, l’imminente Cloud and AI Development Act (CAIDA), la cui entrata in vigore è prevista per la prossima primavera e che dovrebbe definire la “sovranità del cloud”, mira anche a rafforzare la capacità di cloud sovrano dell’Europa. Il portavoce ha aggiunto che la gara d’appalto “stabilisce un nuovo punto di riferimento” per una definizione pratica di cosa dovrebbe essere un cloud sovrano. Tuttavia, il portavoce non ha chiarito se la formula del punteggio di sovranità della gara influenzerà la definizione formale di cloud sovrani nella prossima proposta CAIDA.

Ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei

Il CAIDA è l’iniziativa legislativa con cui Bruxelles intende rafforzare la capacità tecnologica e infrastrutturale dell’Unione nel campo del cloud computing e dell’intelligenza artificiale.

Il provvedimento, attualmente in fase di consultazione pubblica è nato con l’obiettivo di dotare l’Europa di un quadro normativo coerente per lo sviluppo di infrastrutture digitali ad alte prestazioni — data centre, piattaforme cloud e capacità computazionali — indispensabili per sostenere la diffusione dell’AI e delle tecnologie emergenti.

Come sottolinea Bruxelles, la proposta punta a triplicare la capacità di data centre europei nei prossimi cinque-sette anni, a semplificare le procedure autorizzative per la costruzione di nuove strutture e a rimuovere le barriere regolamentari che oggi rallentano gli investimenti nel settore.

Al centro dell’iniziativa vi è anche l’obiettivo di ridurre la dipendenza dell’Ue da fornitori extraeuropei, promuovendo una maggiore sovranità tecnologica e un ecosistema digitale competitivo, capace di garantire sicurezza, sostenibilità e interoperabilità dei servizi.

L’iniziativa dovrebbe contenere misure per incentivare infrastrutture energeticamente efficienti, armonizzare le regole tra gli Stati membri e agevolare l’accesso delle imprese europee — in particolare delle PMI — a risorse computazionali avanzate. Il CAIDA, inserito nel programma per la competitività dell’UE 2025 e considerato una delle priorità della prossima Commissione, dovrebbe essere presentato ufficialmente nel primo trimestre del 2026, come pilastro del futuro quadro europeo per la sovranità digitale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.