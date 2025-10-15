La Cina stringe la morsa sulle terre rare: l’Europa rischia su industria e difesa

Gli europei non avevano bisogno di ulteriori promemoria sulla loro vulnerabilità nella crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina. Eppure, come scrive il giornalista britannico Simon Nixon in un editoriale su Euractiv.com, la decisione di Pechino di imporre nuove restrizioni all’esportazione di terre rare rappresenta “un pugnale puntato al cuore della produzione di tecnologie avanzate occidentali e in particolare del settore della difesa”. Una mossa che, aggiunge, “l’Europa e l’Occidente possono fare ben poco per contrastare”.

La scorsa settimana Pechino ha annunciato un nuovo regime di licenze per l’esportazione di terre rare, materiali indispensabili per la produzione di veicoli elettrici, turbine eoliche e hardware militare come radar e caccia. In base alle nuove regole, qualsiasi prodotto contenente anche tracce di elementi di origine cinese dovrà ottenere un’autorizzazione all’esportazione, mentre la vendita all’estero di metalli destinati a uso militare sarà “in linea di principio” vietata.

Secondo Nixon, la Cina “ha già utilizzato il suo dominio sulla filiera delle terre rare come arma”, e ora “sta implementando per la prima volta la propria versione del Foreign Direct Product Rule”, mutuata dalla normativa americana usata per colpire Huawei nel 2020. La differenza, sottolinea, è che “questa escalation è rivolta direttamente al settore della difesa occidentale”.

Il giornalista britannico ricorda che “il risultato è che oggi la Cina detiene un monopolio virtuale su questi minerali”, rappresentando “il 70% dell’estrazione globale di terre rare e il 93% della lavorazione”. Negli ultimi anni Pechino ha “nazionalizzato le miniere e le ha consolidate in un’unica società statale, il China Rare Earth Group”, rendendo l’autosufficienza mineraria una priorità strategica del piano Made in China 2025.

L’Occidente, osserva Nixon, ha reagito con anni di ritardo: “Ci vorranno anni prima che l’Occidente possa liberarsi dalla dipendenza dalle terre rare cinesi”. A titolo di esempio, nota che “MP Materials, l’unica azienda estrattiva americana, può produrre in un anno solo la stessa quantità di magneti in terre rare che la Cina produce in un giorno”.

La prospettiva non è incoraggiante: “Anche se venissero scoperti nuovi giacimenti”, scrive, “non vi è alcuna garanzia che saranno commercialmente redditizi o che possano essere avviati rapidamente”. Servono in media trent’anni per aprire una miniera negli Stati Uniti, mentre “molti Paesi in via di sviluppo non dispongono delle infrastrutture necessarie”.

La speranza, aggiunge Nixon, è che “l’ultima escalation cinese sia semplicemente una politica del rischio calcolato” in vista dell’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump previsto in Corea del Sud. Ma il messaggio è chiaro: “La Cina sta scommettendo che il controllo della filiera delle terre rare le dia la possibilità di concludere un affare difficile. Potrebbe avere ragione”.

L’Europa tenta di reagire

L’Europa, intanto, sta cercando di rispondere a questa nuova mossa insieme a Stati Uniti e agli altri Paesi membri del G7. Parlando martedì ai giornalisti prima della riunione dei ministri del Commercio europei a Horsens, in Danimarca, il commissario al Commercio Maroš Šefčovič ha definito la misura cinese un’espansione “drammatica” delle materie prime soggette a restrizioni, che sta “aggravando” una situazione già complessa. “Questo è visto come una preoccupazione critica”, ha dichiarato, assicurando che l’UE “non esiterà a rispondere con fermezza”, anche in coordinamento con i partner del G7.

Bruxelles si prepara ad affrontare il tema anche direttamente con Pechino. Come ha confermato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, “il commissario Šefčovič incontrerà la prossima settimana il suo omologo cinese, il ministro del Commercio Wang Wentao”. Il colloquio, ha spiegato il portavoce durante il consueto briefing con giornalisti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, “farà parte del nostro impegno con la Cina, in particolare per affrontare le preoccupazioni legate alle recenti misure”.

Gill ha aggiunto che “l’interlocuzione è già in corso anche con Washington e con i partner del G7”, e che la Commissione è “in contatto costante con l’industria europea”, che segnala in tempo reale le difficoltà dovute alla carenza di alcuni minerali.

La dipendenza del settore della difesa

Come indicato da Nixon, la mossa di Pechino mette a rischio non solo il settore dell’automotive, ma anzitutto il percorso di riarmo europeo.

Secondo un’analisi del Mercator Institute for China Studies (MERICS), i magneti in terre rare (REE) sono componenti essenziali tanto per i motori e i sensori dei jet da combattimento quanto per le turbine eoliche, e l’Unione europea importa il 98% di questi elementi direttamente dalla Cina.

Il think tank con sede a Berlino osserva che la dipendenza dell’Europa da Pechino per le materie prime critiche “non è un fenomeno nuovo”, ma un rischio strutturale che il continente non ha ancora saputo affrontare in modo efficace. Il Critical Raw Materials Act (CRMA), entrato in vigore nel maggio 2024, impegna l’UE a garantire un approvvigionamento sicuro e resiliente di 34 materie prime essenziali, ma “le ambizioni rischiano di restare sulla carta” senza adeguati incentivi finanziari e una pianificazione industriale di lungo periodo.

Il MERICS sottolinea che i progetti di estrazione e lavorazione di nuovi materiali “richiedono solitamente fino a 15 anni per essere completati” e che, a oggi, il CRMA “non prevede alcun meccanismo di sostegno pubblico” — ad esempio, schemi di finanziamento o garanzie di prezzo — in grado di stimolare la produzione europea.

Il problema è particolarmente sensibile per il settore della difesa. Le industrie militari europee continuano a dipendere in larga misura dalla Cina per l’approvvigionamento di terre rare necessarie alla produzione di sistemi e tecnologie chiave. I missili europei utilizzano elementi come neodimio, praseodimio e samario per i magneti permanenti, e disprosio per la stabilizzazione termica nei sistemi di guida e controllo. Persino il missile aria-aria a lungo raggio Meteor, sviluppato dal consorzio MBDA con la partecipazione di Germania, Italia, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito, impiega nitruro di gallio nei sensori di radiofrequenza e praseodimio negli attuatori che convertono l’energia in movimento meccanico.

Le quantità effettive di terre rare utilizzate restano un dato riservato — “nessuna capitale europea è disposta a fornire dettagli”, osserva il MERICS — ma il confronto con gli Stati Uniti dà un’idea della scala del problema: un singolo caccia F-35, secondo fonti del Pentagono, contiene circa 400 chilogrammi di terre rare.