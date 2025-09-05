Cina, dazi fino al 62% sulla carne suina europea. Bruxelles: “Indagine basata su accuse discutibili”

Bruxelles, 5 settembre 2025 – Le relazioni commerciali tra Unione europea e Cina si fanno ancora più tese. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato venerdì 5 settembre l’introduzione di dazi provvisori compresi tra il 15,6% e il 62,4% sulle importazioni di carne suina provenienti dall’UE. La misura, che entrerà in vigore il 10 settembre sotto forma di deposito cauzionale versato dagli importatori, arriva al termine di un’indagine anti-dumping che, secondo Pechino, avrebbe accertato un “rapporto causale” tra il presunto dumping europeo e i “danni sostanziali” inflitti all’industria domestica cinese.

Come ricorda Euractiv.com in questo articolo, i principali esportatori europei verso il mercato cinese sono Spagna, Paesi Bassi e Germania. Madrid, in particolare, aveva recentemente ottenuto un ampliamento dell’accesso per alcuni sottoprodotti suini, come le frattaglie.

La decisione di Pechino rischia quindi di colpire duramente un settore già sotto pressione, in un contesto segnato da altre tensioni commerciali. Lo scorso luglio, infatti, la Cina aveva imposto dazi fino al 34,5% sul brandy europeo per cinque anni, in quello che a Bruxelles era stato interpretato come un atto di ritorsione dopo le tariffe dell’UE sui veicoli elettrici cinesi.

Dal lato europeo, la reazione non si è fatta attendere. Il portavoce della Commissione per il commercio, Olof Gill, ha dichiarato rispondendo a una domanda in merito durante il briefing di mezzogiorno a Bruxelles: “Prendiamo atto della decisione della Cina. Come sempre, dovremo analizzare i dettagli in modo accurato prima di decidere i prossimi passi. Posso però ricordare che l’indagine anti-dumping che ha preceduto queste misure era basata su accuse discutibili e prove insufficienti, e dunque non conforme alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio per l’avvio di un’indagine”.

Gill ha aggiunto che la Commissione europea “ha seguito il procedimento in tutte le sue fasi, in piena cooperazione con i nostri produttori ed esportatori, e prenderà tutte le misure necessarie per difendere la nostra industria”.

Quanto all’ipotesi di sostegni specifici ai produttori europei, il portavoce non ha fornito dettagli, ma ha ribadito che Bruxelles considera gli agricoltori e gli allevatori “la colonna portante della sicurezza alimentare” e che continuerà a “fare il massimo per aprire nuove opportunità di mercato e difendere i nostri esportatori”.

In questo senso, Gill ha richiamato l’attenzione sul recente accordo di modernizzazione con il Messico, che potrebbe offrire nuove chance agli esportatori agricoli europei, ricordando come l’UE registri stabilmente un surplus commerciale agricolo di 60-70 miliardi di euro. “Non è un caso – ha sottolineato – ma il frutto del lavoro costante della Commissione per creare opportunità economiche e, al tempo stesso, tutelare i nostri produttori”.