Il sindacato europeo CES accusa Bruxelles di ridurre le tutele dei lavoratori

Secondo la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), Esther Lynch, la Commissione europea ha ripetutamente respinto le richieste dei sindacati di abbandonare la “minaccia” di ridurre le tutele dei lavoratori nel suo tentativo di ridurre la burocrazia.

In un’intervista rilasciata a Euractiv.com, Lynch ha affermato che l’impegno di Bruxelles per “semplificare” la legislazione si è ormai “ridotto a una deregolamentazione” che rischia di erodere il tenore di vita dei cittadini europei.

“Abbiamo chiesto più e più volte che togliessero dal tavolo la possibilità di eliminare i diritti del lavoro e dei sindacati da qualsiasi parte di questo regime di semplificazione”, ha affermato Lynch, la cui organizzazione rappresenta 45 milioni di lavoratori. “E ripetutamente, si rifiutano di toglierlo dal tavolo”.

Lynch ha aggiunto che i funzionari dell’UE si sono rifiutati specificamente di garantire che i diritti dei lavoratori sarebbero stati tutelati nell’ambito del proposto “28° regime”, che consentirebbe alle aziende “innovative” di aggirare la legislazione nazionale, o in una serie di pacchetti “Omnibus” , che mirano a ridurre le normative in una serie di settori, dalla rendicontazione sulla sostenibilità alla difesa.

Lynch ha anche osservato che i sindacati “non vogliono oneri inutili per le imprese”, ma che il calo della competitività dell’Europa non è correlato al suo solido modello sociale. Questo è stato sottolineato anche dall’ex presidente della Banca centrale europea (BCE) ed ex premier italiano Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea pubblicato nel 2024, ha aggiunto.

“Le leggi sul lavoro non sono… ciò a cui aspirano i lavoratori. Le leggi sul lavoro sono la soglia al di sotto della quale è talmente inaccettabile che la legge intervenga e dica ai datori di lavoro: ‘Non potete farlo'”, ha rimarcato la sindacalista.

Le sue osservazioni giungono in un momento di crescente preoccupazione per il malessere economico e industriale dell’Europa, caratterizzato da una crescita debole e da salari reali stagnanti o in calo negli ultimi anni.

Secondo la CES, l’UE ha perso quasi un milione di posti di lavoro nel settore manifatturiero tra il 2019 e il 2023. Le perdite di posti di lavoro sono state particolarmente pronunciate nell’industria automobilistica – uno dei comparti strategici del blocco UE – che sta lottando per rimanere competitiva tra i dazi elevati degli Stati Uniti e la concorrenza sempre più agguerrita dei veicoli elettrici cinesi.

Alla domanda se il rifiuto di Bruxelles di garantire la tutela dei lavoratori fosse finalizzato a spaventarli, Lynch ha risposto: “Penso che ci sia abbastanza paura per la perdita di posti di lavoro”.

In risposta ai commenti di Lynch, un portavoce della Commissione ha dichiarato: “Il nostro lavoro sulla semplificazione significa un’attuazione intelligente e più rapida. Non significa abbassare i nostri elevati standard sociali e ambientali”.

Un “disastro” chiamato QFP

Lynch ha inoltre criticato con veemenza la proposta di bilancio a lungo termine da 2.000 miliardi di euro della Commissione, il Quadro finanziario pluriennale (QFP), definendolo “troppo piccolo” e affermando che “non è chiaro” come la sua struttura centralizzata “potrebbe supportare una politica industriale per l’intera Europa”.

Lynch ha inoltre aggiunto che il bilancio UE proposto rischia di rivelarsi “un disastro” per la politica di coesione, che sostiene lo sviluppo economico nelle regioni europee più povere e rappresenta circa un terzo dell’attuale QFP da 1,2 trilioni di euro.

Le sue preoccupazioni rispecchiano quelle di molti governi locali europei, che hanno criticato la mancanza di fondi “destinati” alla nuova proposta per i programmi sociali e le regioni più povere, sostenendo che la nuova struttura proposta li escluderebbe dall’allocazione dei fondi.

“Il mio timore è che quei gruppi della società che non possono permettersi i grandi lobbisti, che non frequentano i circoli decisionali con chiunque sia il capo del governo, saranno quelli che ci rimetteranno”, ha detto.

Lynch è stata altrettanto critica nei confronti del tanto decantato “Fondo per la competitività” da 234 miliardi di euro del nuovo QFP, osservando che non è sufficientemente dettagliato né abbastanza grande da invertire il declino industriale dell’Europa.

Lynch ha anche suggerito che l’incapacità di Bruxelles di fornire una via d’uscita al malessere industriale europeo è parte di un problema più ampio.

“La responsabilità della Commissione è quella di tracciare il percorso verso il successo per i lavoratori in Europa”, ha affermato, aggiungendo che né il QFP proposto né l’agenda di semplificazione riescono a raggiungere questo obiettivo.

“È quasi come se, invece di un percorso verso il successo, ci fosse una strada tortuosa che porta da qualche altra parte”.