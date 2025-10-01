Casa, da questione locale a priorità europea: i sindaci in campo

Alla vigilia del summit informale dei leader europei a Copenaghen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ricevuto il 30 settembre a Bruxelles i sindaci dell’Alleanza per gli alloggi, tra i quali il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. L’incontro segna un passaggio politico significativo: per la prima volta, il Consiglio europeo discuterà specificamente di politica abitativa il 23 e 24 ottobre. “La crisi degli alloggi – ha detto Costa – sarà finalmente all’ordine del giorno dei capi di Stato e di governo dell’UE, coloro che decidono le priorità dell’Unione”.

La questione è resa urgente dai dati: nel 2023 il 10,6% delle famiglie europee che vivono in città e il 7% di quelle residenti nelle aree rurali hanno speso più del 40% del proprio reddito disponibile per l’alloggio. In Grecia la percentuale sale al 31%, mentre in Slovacchia scende al 6%. Nel giro di meno di dieci anni, tra il 2015 e il 2023, i prezzi delle case nell’UE sono cresciuti in media del 48%, con picchi del 173% in Ungheria e un aumento minimo del 5% in Finlandia. Anche gli affitti sono aumentati, del 18% tra il 2010 e il 2022, complice la crescita del mercato a breve termine.

Costa, già sindaco di Lisbona, ha voluto sottolineare l’urgenza e la dimensione europea di questa sfida. “Una cosa è certa, da Dublino ad Atene siamo confrontati a una crisi di alloggi che ha varie sfaccettature”, ha affermato, sottolineando il problema dei senza tetto, degli anziani con redditi più bassi, la crisi del ceto medio e quella dei giovani. “Se vogliamo rafforzare la nostra coesione sociale e la competitività delle nostre economie, dobbiamo affrontare e risolvere la crisi degli alloggi”, ha affermato.

Secondo Costa, “non c’è una soluzione unica: serve agire sulla regolamentazione, sulla competitività, sugli aiuti statali mirati, sulla gestione degli affitti a breve termine e sui finanziamenti per costruire e rinnovare case”.

Il presidente del Consiglio europeo ha ringraziato la Commissione e in particolare Ursula von der Leyen, ricordando che entro fine anno sarà presentata la prima strategia europea sugli alloggi accessibili.

Senza fondi UE impossibile aumentare alloggi disponibili

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha insistito sul fatto che la questione abitativa è ormai una crisi strutturale che incide sulla società, sull’economia e persino sulla sicurezza del continente: “Il fatto che il tema dell’housing sia uno dei punti nell’agenda del Consiglio europeo per noi è una cosa estremamente importante”.

Gualtieri ha ricordato come sindaci vivano tale situazione “come un’emergenza sociale che aumenta le diseguaglianze e mina il nostro modello sociale, economica perché si cresce di meno se non c’è mobilità del lavoro, e anche una crisi di identità del nostro modello sociale che riguarda persino la sicurezza del nostro continente”.

Il sindaco di Roma, ex ministro dell’Economia italiano, ha sottolineato l’urgenza di rsorse supplementari da parte dell’UE: “Senza fondi non saremmo in grado di aumentare gli alloggi disponibili e accessibili. Serve un sostegno immediato con le risorse della coesione e, a medio termine, un rafforzamento del bilancio europeo. L’Europa può fare la differenza, rafforzare il proprio modello economico e democratico. Lotteremo per questo”.

L’esperienza francese

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha portato l’esperienza francese, con anni di investimenti nell’edilizia sociale, sottolineando il ruolo multilivello necessario per affrontare la crisi. “La questione dell’alloggio è cruciale, i cittadini si rivolgono direttamente a noi sindaci per avere un alloggio a condizioni migliori”, ha affermato la sindaca, ricordando che a Parigi, tra il 2014 e il 2020, sono stati investiti 3 miliardi di euro per permettere ai lavoratori e al ceto medio di accedere a case a prezzi sostenibili. “Oggi il 25% degli alloggi parigini è sociale, ma non basta”, ha affermato Hidalgo, secondo cui la questione è sociale, ecologica ed economica: “Bisogna rinnovare gli edifici per adattarli al cambiamento climatico e all’efficienza energetica, perché quando l’alloggio crolla, crolla anche l’economia”.

Secondo Hidalgo, “l’Europa deve andare oltre il commissario per l’alloggio, serve accesso diretto ai finanziamenti per i sindaci e un quadro giuridico chiaro per regolamentare gli affitti a breve termine. Solo così potremo offrire soluzioni concrete ai cittadini”.

La battaglia per portare la questione “casa” nell’agenda UE

Il sindaco di Barcellona Jaume Collboni ha rimarcato come la battaglia dei sindaci abbia già ottenuto un risultato storico: portare la questione casa nell’agenda europea.

“Gli alloggi sono la principale fonte di disuguaglianza in Europa. Sei mesi fa tredici città, tra cui Roma, Parigi e Barcellona, hanno cominciato a lavorare insieme, scoprendo di avere le stesse preoccupazioni”, ha affermato.

Collboni ha sottolineato inoltre che oggi il tema sia preso in considerazione dalle istituzioni UE, con la presidente von der Leyen che per la prima volta ha citato il problema dell’accesso alla casa nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, dichiarandolo una priorità per il prossimo bilancio, e il presidente Costa lo ha inserito nel vertice di ottobre.

“Primo obiettivo raggiunto. Ora serve riconoscere il progetto delle città e trasformarlo in un programma europeo di emergenza”, ha però osservato Collboni.

Al pari dei colleghi francese e italiano, anche il sindaco di Barcellona ha sottolineato la necessità di “fondi immediati, accesso diretto per i Comuni e l’inclusione della politica abitativa nel prossimo QFP”.

“Difendiamo l’Europa unita: sappiamo che insieme possiamo affrontare questa sfida. Abbiamo già fatto un passo importante”, ha affermato.