L’Europa potrebbe costruire la sua “Carbon Valley” trasformando la CO₂ in risorsa

Roma, 2 settembre 2025 – La regione industriale europea che si estende attraverso i membri fondatori dell’UE (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Belgio) potrebbe avere un futuro promettente come principale “carbon valley” del .

Mentre la bolla dell’idrogeno in Europa cresceva sempre di più, aziende e investitori iniziarono a sognare le “hydrogen valleys”, allo stesso tempo i politici riversavano sussidi su ciò che speravano diventasse un insieme di cluster industriali interconnessi, ispirati all’El Dorado digitale della California.

Di fronte ai limiti concreti del progetto, emerge un’alternativa in cui l’industria europea possa continuare a generare anidride carbonica sta suscitando entusiasmo per un nuovo tipo di cluster: la carbon valley, dove il gas serra viene catturato e gestito tramite la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) per poi trasformarsi in una risorsa, invece di essere un nemico del clima.

Non mancherà di CO₂. I processi industriali – produzione di calce per cemento, vetro e carta, e cracking degli idrocarburi – secondo una nuova ricerca condotta dalla società di ricerca Frontier Economics, in uno studio commissionato dalla eFuel Alliance, lobby a favore della produzione di combustibili sintetici, nel 2025 le emissioni dovrebbero aggirare intorno ai 130 milioni di tonnellate.

Se si considera anche la CO₂ derivante dalla combustione di biomassa, nel 2025 sarebbero disponibili circa 660 milioni di tonnellate di carbonio, secondo quanto suggerisce lo studio condiviso con Euractiv.com.

“Le emissioni dei processi industriali non sono, di per sé, riprovevoli e ci si aspetta che persistano oltre il 2050”, ha dichiarato Tobias Block della eFuel Alliance.

Gran parte della CO₂ sarà concentrata intorno all’ampio supercluster industriale europeo centrato sulla Renania – cuore industriale della Germania e, secondo i dati, il luogo ideale per una futura carbon valley.

“Se ci fosse una carbon valley in Europa, sarebbe compresa tra il Nord della Francia e Amsterdam, con i suoi massicci cluster dell’industria chimica”, ha affermato Domien Vangenechten del think tank E3G di Berlino.

“Con il trasporto della CO₂ probabilmente costoso, più il potenziale acquirente si trova vicino, meglio è”, ha aggiunto.

I futuri acquirenti europei di CO2

Affinché il carbon valley abbia senso, devono esserci aziende pronte a trasformare il sottoprodotto industriale in una commodity (un bene) commerciabile.

Tradizionalmente, le società di petrolio e gas hanno promosso l’idea di sostituire i combustibili fossili con alternative più verdi a base di idrogeno e CO₂ estratti dall’aria – da qui la creazione di gruppi come la eFuel Alliance.

Ora vogliono anche sfruttare le emissioni industriali, a causa della concentrazione e dell’abbondanza di CO₂. Le attuali norme UE spingono le aziende a pagare per il diritto di inquinare o a sequestrare permanentemente il gas mediante la tecnologia di CCS, impedendo agli eventuali acquirenti di accedervi.

“È necessario aprire l’utilizzo a ulteriori processi”, sostiene Block.

Queste aziende dovranno competere per il carbonio con l’industria chimica, che utilizza CO₂ principalmente per produrre l’urea, precursore dei fertilizzanti. Poi c’è l’industria alimentare: le serre olandesi la impiegano per stimolare la crescita delle piante, mentre altre aziende la usano nelle bevande gassate.

“Settori come quello dei fertilizzanti, dei prodotti chimici e degli alimenti e bevande continueranno a richiedere CO₂ come materia prima”, ha dichiarato Lino Sonnen di Frontier Economics. Altri possibili usi includono la produzione di materiali da costruzione o biotecnologie.

“Per garantire la sostenibilità economica, queste aziende hanno bisogno di fonti che forniscano volumi sufficienti di CO₂”, ha aggiunto Sonnen. E il carbonio deve essere disponibile “per l’intero orizzonte di investimento, che può durare 20 anni o più, rendendo particolarmente interessanti alcuni grandi emettitori esistenti”.

Ma la scelta più interessante per gli emettitori potrebbe essere il suo stoccaggio permanente.

“Le regole UE attuali rendono molto improbabile che l’uso della CO₂, sia per prodotti chimici sia per e-fuels, possa essere più vantaggioso (economicamente) rispetto allo stoccaggio sotterraneo”, ha detto Vangenechten.

Se implementata su larga scala, la CCS permetterebbe alle aziende di “risparmiare sui costosi certificati di CO₂” – già oltre 70 euro a tonnellata e destinati a superare i 100 euro nei prossimi anni – “garantendo al contempo benefici climatici duraturi”.

Dopotutto, trasformare il carbonio in carburante da bruciare per auto o aerei non elimina le emissioni, “le posticipa semplicemente”, ha osservato Vangenechten.

In cosa consiste la cattura e lo stoccaggio della CO2

La tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) consiste in un insieme di processi che mirano a intercettare la CO₂ prodotta dalle attività industriali e dalle centrali elettriche, impedendone il rilascio in atmosfera.

La CO₂ può quindi essere catturata in diversi modi – ad esempio attraverso filtri chimici nei camini industriali – e successivamente compressa, trasportata tramite condotte o navi e infine immagazzinata in formazioni geologiche profonde, come giacimenti di gas esauriti o acquiferi salini.

Accanto a questa opzione esiste anche la CCU (Carbon Capture and Utilization), che punta invece a riutilizzare la CO₂ come materia prima per produrre fertilizzanti, materiali da costruzione o carburanti sintetici.

La CCS viene considerata essenziale per ridurre in modo permanente le emissioni residue difficili da abbattere, mentre la CCU offre opportunità industriali, ma non garantisce un abbattimento definitivo, dato che il carbonio spesso viene reimmesso in atmosfera.

A livello globale, i primi progetti pilota risalgono agli anni Duemila e oggi queste tecnologie sono viste come strumenti chiave per raggiungere la neutralità climatica, sebbene restino costose e bisognose di infrastrutture dedicate su larga scala.

Un esempio di riferimento è quello della Norvegia (Paese che non è parte dell’UE ma che è uno dei maggiori fornitori di gas del continente), che lo scorso 25 agosto ha inaugurato il primo impianto commerciale di CCS a catena completa al mondo, il progetto Northern Lights jointventure partecipata pariteticamente da Equinor, Shell e TotalEnergies e parte dell’iniziativa nazionale Longship. Qui la CO₂ prodotta dallo stabilimento cementiero di Brevik, gestito da Heidelberg Materials, viene catturata attraverso un processo chimico, liquefatta e trasportata via nave fino a un terminale sulla costa occidentale del Paese. Da lì viene pompata a circa 2.600 metri sotto il fondale del Mare del Nord, in un acquifero salino sigillato da strati rocciosi impermeabili, che garantiscono lo stoccaggio permanente.

Con una capacità iniziale di 1,5 milioni di tonnellate di CO₂ l’anno, già tutta prenotata da clienti industriali, l’impianto punta a espandersi fino a 5 milioni di tonnellate nella seconda fase.