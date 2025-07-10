Caccia multiruolo FCAS, nuove tensioni tra Francia e Germania. Cosa c’è in ballo

Roma, 10 luglio 2025 – Le tensioni sul progetto del prossimo caccia multiruolo franco-tedesco-spagnolo FCAS sono riesplose per l’ennesima volta questa settimana in quanto la Francia avrebbe chiesto una quota maggiore di lavoro e di componenti prodotte dalla sue industrie nazionali rispetto a quanto stabilito finora, suscitando preoccupazione tra le aziende tedesche coinvolte nel programma.

Il caccia di nuova generazione è in fase di sviluppo da anni, ma il progetto è stato continuamente sottoposto a tensioni a causa delle divergenze tra le imprese aerospaziali leader del programma, Dassault per la Francia e Airbus per la Germania. Anche la Spagna partecipa al programma, con Indra, ma con una quota di partecipazione molto inferiore e minori responsabilità.

Il cancelliere tedesco Merz ha ribadito il proprio sostegno politico al progetto, ma ha precisato che la Germania non intende rinegoziare i termini e le quote dell’accordo: “Voglio assolutamente che si mantenga l’intesa che abbiamo raggiunto con Spagna e Francia per quanto riguarda FCAS”.

Il cancelliere ha evitato di entrare nei dettagli, ma ha riconosciuto che le divergenze sulla composizione del consorzio industriale coinvolto “non sono ancora state risolte”.

Ha confermato che sono in corso “discussioni” con la Francia – anche direttamente con il presidente Emmanuel Macron – e ha affermato di voler “risolvere definitivamente la questione nei prossimi mesi”.

Parlando da Berlino accanto al segretario generale della Nato, Mark Rutte, Merz ha ribadito il proprio impegno del suo esecutivo per la realizzazione del FCAS, dichiarandosi “fiducioso” nella possibilità che tutte le parti trovino un’intesa sul progetto, che secondo i piani attuali, dovrebbe portare all’ingresso in servizio del FCAS intorno al 2040.

“Potrebbe essere un buon progetto per la difesa europea”, ha detto il cancelliere tedesco, sottolineando che l’Europa attualmente non dispone di un’alternativa credibile per il rimpiazzo della componente da difesa aerea/interdizione dei suoi velivoli da combattimento. “Se riusciamo in questo obiettivo, allora si tratta di un progetto che merita ancora un investimento politico. Sono fiducioso che ce la faremo, ma non abbiamo ancora raggiunto un risultato che mi soddisfi pienamente”, ha concluso.