Bruxelles propone una PAC semplificata ma mantiene gli aiuti diretti agli agricoltori

Secondo una bozza di documento visionata da Euractiv.com prima della grande rivelazione di mercoledì 16 luglio, Bruxelles includerà la Politica agricola comune (PAC) in un nuovo fondo unico, mantenendo separato il sostegno al reddito degli agricoltori, ma eliminando il pilastro dello sviluppo rurale.

In base a quanto si legge nella bozza, la prossima PAC si baserà su un unico fondo di partenariato nazionale e regionale, proprio come proposto in precedenza dalla Commissione europea, mantenendo i pagamenti diretti agli agricoltori ma eliminando di fatto lo sviluppo rurale nella sua forma attuale.

Una bozza del regolamento, che stabilisce le condizioni per l’attuazione della PAC – che finora è stata la voce più importante del bilancio plurieannale dell’UE con ben 387 miliardi euro - propone di “integrare” programmi e strumenti dell’attuale struttura a due pilastri (sostegno diretto e sviluppo rurale), contraddicendo i precedenti impegni del responsabile dell’agricoltura dell’UE Christophe Hansen di mantenere la struttura attuale.

Come precedentemente previsto, la proposta prevede una clausola di salvaguardia – ovvero che i fondi non possano essere stanziati per altre esigenze politiche – per il sostegno al reddito degli agricoltori. Tuttavia, la proposta di regolamento include tra le “tipi di sostegno” da garantire agli agricoltori una parte significativa del sostegno tradizionale nell’ambito dello sviluppo rurale, come gli investimenti a lungo termine.

“Una parte significativa del Fondo è dedicata al sostegno al reddito dell’agricoltura, a cui è destinato un minimo di XXX euro dalle assegnazioni del Fondo, al fine di garantire stabilità e prevedibilità del sostegno ai beneficiari”, si legge nel documento che non indica la cifra.

I finanziamenti “possono essere incrementati” all’interno del fondo unico, programmando azioni che servono a più di un obiettivo oltre all’agricoltura, “come l’agroenergia, le competenze e le infrastrutture sociali, l’acqua o la connettività”.

I sussidi all’agricoltura potranno inoltre beneficiare di integrazioni dal nuovo Fondo europeo per la competitività, in particolare attraverso la sezione Salute, agricoltura e bioeconomia, e tramite Orizzonte Europa per la ricerca e l’innovazione nell’agricoltura, nei sistemi alimentari e nella bioeconomia in senso più ampio.

“Questa combinazione ci consentirà di preservare gli strumenti attualmente disponibili, per utilizzarli in modo ottimizzato”.

Giovani agricoltori e stop ai fondi PAC per i pensionati

Il nuovo piano rispetta anche il principio della “degressività”, rispettando la promessa fatta da tempo da Hansen di distribuire i finanziamenti della PAC in modo più equo.

Gli Stati membri “riducono del 25% l’importo annuo del sostegno al reddito basato sulla superficie superiore a 20.000 euro da concedere a un agricoltore qualora l’importo del sostegno al reddito basato sulla superficie concesso a un agricoltore sia compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro”. Inoltre, i pagamenti superiori a 50.000 euro saranno ridotti più drasticamente: del 50% tra 50.000 euro e 75.000 euro e del 75% per importi superiori a 75.000 euro.

Il piano stabilisce inoltre un tetto massimo di 100.000 euro all’anno per agricoltore per i pagamenti basati sulla superficie e rafforza il principio dell’agricoltore “attivo”. Entro il 2032, gli Stati membri dovranno garantire che i beneficiari di una pensione di vecchiaia non percepiscano più i pagamenti della PAC, rispondendo così a una domanda di lunga data dei giovani agricoltori.

Nel frattempo, afferma che i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l’agricoltura dovrebbero comunque essere considerati tali e avere diritto al sostegno.

La Commissione sta inoltre preparando il terreno non per una, ma per almeno 27 strategie per il ricambio generazionale, che incaricherà di elaborare a ogni Stato membro. “Ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a definire nel Piano una strategia per il ricambio generazionale basata sulla valutazione del contesto nazionale specifico, in linea con la Visione della Commissione per l’agricoltura e l’alimentazione”, si legge.

Meno regole verdi, più incentivi

Hansen ha inoltre mantenuto le promesse degli incentivi per gli agricoltori che scelgono di adottare un’agricoltura più sostenibile, un deciso cambiamento rispetto all’attuale sistema che collega i pagamenti alle condizioni ambientali.

La bozza afferma che la nuova PAC dovrebbe trovare “un nuovo equilibrio” tra la “tutela agricola” – una vasta gamma di politiche esistenti in materia di sicurezza alimentare e climatica – e azioni volontarie agroambientali e climatiche.

“La gestione delle aziende agricole dovrebbe essere istituita per garantire la conformità del sostegno della PAC al principio del ‘non arrecare danni significativi'”, si legge, il che significa che gli agricoltori non dovrebbero compromettere in modo significativo gli obiettivi climatici dell’UE.

Il nuovo concetto di gestione agricola prevede “una condizionalità ambientale e sociale minima”.

La bozza stabilisce inoltre che i governi possono fornire un sostegno basato sull’area per compensare gli agricoltori per gli “svantaggi” derivanti dall’attuazione della principale legislazione verde dell’UE: la direttiva Habitat e Uccelli e la direttiva quadro sulle acque.

Nel frattempo, gli Stati membri alle prese con l’inquinamento da nitrati dovranno fornire sostegno agli agricoltori per rendere estensivi degli allevamenti o la diversificazione in altre attività agricole.