Bruxelles propone il divieto totale alle importazioni di gas russo

La Commissione europea ha presentato martedì 17 giugno un disegno di legge che eliminerebbe gradualmente i grandi volumi di gas russo che ancora confluiscono nell’UE fino alla fine del 2027.

L’anno scorso, la Russia ha comunque fornito quasi un quinto del suo gas naturale all’Unione Europea, con l’aumento delle importazioni di GNL che ha in parte sostituito i flussi drasticamente ridotti dei gasdotti. Con la proposta di nuova legislazione di martedì, l’esecutivo dell’UE spera di porre fine del tutto a queste importazioni.

“Oggi abbiamo deciso di chiudere il rubinetto del gas russo”, ha dichiarato il Commissario europeo per l’Energia Dan Jørgensen presentando il piano della Commissione a Strasburgo. “La Russia ha ripetutamente messo a rischio la sicurezza energetica europea”.

L’anno scorso l’UE ha speso 22 miliardi di euro per petrolio e gas russi, fondi che sono confluiti direttamente nelle casse di Mosca. Tuttavia, affinché la proposta diventi legge, necessita ancora dell’approvazione del Parlamento europeo e degli Stati membri dell’UE.

Vietare tutti i nuovi contratti a partire dal 2026

Secondo il piano, la Commissione intende vietare i nuovi contratti per il gas russo a partire dal 2026 e vietare gli acquisti a breve termine sul mercato spot a partire dal 17 giugno dello stesso anno.

L’Ungheria e la Slovacchia, Paesi senza sbocco sul mare che si oppongono agli sforzi dell’UE di porre fine alle importazioni di energia dalla Russia e continuare a ricevere gas attraverso l’ultimo gasdotto operativo verso l’UE, avrebbero tempo fino al primo gennaio 2028 per conformarsi.

“Circa un terzo delle importazioni di gas russo dell’UE, pari a circa 11 miliardi di metri cubi, viene importato tramite contratti spot”, ha affermato un alto funzionario dell’UE.

La scadenza a metà 2026 per una quota significativa delle importazioni arriva più tardi di quanto alcuni avessero sperato, con bozze precedenti che suggerivano una scadenza a fine 2025.

“Rinviare il divieto del mercato spot del GNL non è diplomazia energetica ma complicità”, ha affermato il gruppo di pressione filo-ucraino Razom We Stand.

La scadenza del gennaio 2028 si applica a tutti i contratti russi a lungo termine, che dovranno essere rescissi entro quella data, ponendo di fatto fine a tutte le importazioni di gas russo.

Un divieto che resterà in vigore anche in caso di pace

“Indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la pace… questo divieto resterà in vigore”, ha detto martedì Jørgensen ai giornalisti a Strasburgo, rispondendo alle domande sulle proposte avanzate alla riunione dei ministri dell’Energia dell’UE lunedì, secondo cui le importazioni potrebbero riprendere dopo la guerra.

A Mosca verrebbe inoltre impedito l’accesso al suo gas dai terminali di gas naturale liquefatto (GNL) dell’UE, che non sarebbero più autorizzati ad accettare carichi da fornitori russi o da società affiliate.

I nuovi contratti per la capacità del terminale GNL saranno vietati a partire dall’anno prossimo e quelli esistenti dovranno essere sciolti entro il 2028. Le aziende con contratti in corso saranno di fatto obbligate ad annullarli.

L’UE è fiduciosa che le aziende non saranno soggette a responsabilità legale per la violazione dei contratti con i fornitori di carburante russi. “Dato che si tratterà di un divieto… [le aziende] non avranno problemi legali”, ha dichiarato Jørgensen lunedì.

“Si tratta di forza maggiore”, ha detto ai giornalisti, paragonando la situazione a sanzioni o disastri naturali per i quali un’azienda non può essere ritenuta responsabile.

Nonostante la chiusura di un’importante linea di approvvigionamento, la Commissione afferma che l’embargo di fatto proposto comporterebbe “rischi limitati per i prezzi”, citando un aumento previsto della capacità produttiva globale di GNL fino a 160 miliardi di metri cubi (bcm) entro il 2027, insieme a un aumento di 8 bcm nella produzione dell’UE dai giacimenti rumeni.

Secondo un documento pubblicato martedì insieme alle proposte, ciò coinciderebbe con un calo previsto della domanda dell’UE fino a 50 miliardi di metri cubi.

Mettere in luce le importazioni

La Commissione europea intende inoltre rivedere la legislazione dell’UE sulla sicurezza dell’approvvigionamento per potenziare la raccolta di dati e garantire che il gas russo non entri nella rete di distribuzione europea senza essere notato.

Gli importatori di gas russo sarebbero tenuti a fornire alle autorità doganali e ai funzionari dell’UE tutti i dettagli sui termini contrattuali, sui volumi degli scambi e altri dati chiave.

Tali autorità collaboreranno poi con l’autorità di regolamentazione dell’energia dell’UE, ACER, per verificare che le aziende rispettino la normativa sull’eliminazione graduale delle importazioni.