Bruxelles potrebbe allentare i criteri sulla sostenibilità industriale per dare impulso alla produzione militare

Roma, 13 maggio 2025 – L’allentamento dei criteri sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social, and Governance responsibility) potrebbe dare una spinta all’industria della difesa, che attribuisce alla severità di questi criteri la responsabilità di avergli fatto perdere grandi investimenti privati, e contribuire allo sforzo sostenuto dall’UE per incrementare la produzione bellica dei 27.

La Commissione sta valutando un “adeguamento del quadro finanziario sostenibile” come parte dei suoi sforzi per incrementare i finanziamenti per il settore, ha dichiarato lunedì a Euractiv il portavoce della Commissione Thomas Reigner.

Reigner ha affermato che l’esecutivo dell’UE sta gettando le basi per un pacchetto di semplificazioni per l’industria della difesa, noto come “Omnibus”, per creare “le condizioni per una rapida crescita industriale in tutta Europa”.

Secondo un documento sull’evento visionato da Euractiv, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva in programma di sollevare la questione dell’accesso ai finanziamenti lunedì durante un evento con le aziende europee della difesa per celebrare l’avvio del dialogo strategico dell’UE con l’industria.

Allentare le restrizioni ESG potrebbe liberare investimenti privati ​​in settori come la produzione di munizioni, e sia i ministri della Difesa sia l’industria della difesa hanno ripetutamente sollecitato l’UE a migliorare l’accesso ai prestiti da parte di banche e istituzioni finanziarie.

In particolare, hanno criticato l’attuale tassonomia degli investimenti sostenibili dell’Unione, che non elenca i produttori di armi e scoraggia le banche dal concedere prestiti. Hanno chiesto che le aziende del settore della difesa vengano riclassificate come “non dannose” secondo i criteri.

In un recente "libro bianco” sulla difesa, la Commissione si è impegnata a rimuovere “gli ostacoli all’accesso ai finanziamenti, compresi gli investimenti ESG” per le aziende del settore della difesa, ma all’epoca ha fornito pochi dettagli.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha modificato le sue pratiche di investimento per destinare più liquidità all’industria bellica. I criteri della BEI per i prodotti a duplice uso, sia civile che militare, come i sistemi di sicurezza informatica e i droni, sono stati progressivamente allentati nell’ultimo anno.

A marzo, la BEI ha chiesto un “esercizio di semplificazione” per allentare le condizioni dei prestiti privati ​​per l’industria europea della difesa.

Seguendo l’esempio della BEI, anche Euronext, il più grande gruppo borsistico europeo, ha annunciato che avrebbe rivisto il suo mandato per consentire alle aziende del settore della difesa un migliore accesso alle opportunità di investimento private.

Tra gli investitori orientati all’ESG si è dibattuto a lungo se le aziende del settore della difesa possano essere realmente considerate sostenibili, dati i timori che potrebbero contribuire al perdurare dei conflitti esistenti e servire regimi non democratici.