Bruxelles lancia la proposta per difendere il settore siderurgico

Roma, 8 ottobre 2025 – La difesa dell’industria siderurgica europea non è protezionismo ma sopravvivenza, secondo i commissari UE Maroš Šefčovič e Stéphane Séjourné, che in conferenza stampa a Strasburgo hanno presentato la proposta di regolamento della Commissione europea volta a proteggere il settore siderurgico dagli effetti sleali della sovraccapacità globale, definita da Bruxelles come “una minaccia esistenziale” per la competitività industriale dell’Unione.

La misura rientra nel piano d’azione dell’Unione europea per l’acciaio e i metalli (Steel and Metals Action Plan) e rappresenta, secondo la Commissione, “un passo fondamentale per garantire la redditività a lungo termine di un’industria strategicamente cruciale”. L’obiettivo è preservare posti di lavoro e sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione, mantenendo al tempo stesso “il principio del commercio aperto” e l’impegno a collaborare con i partner globali per affrontare le cause profonde della sovraccapacità.

Il commissario europeo al Commercio Šefčovič ha tracciato un quadro allarmante: in dieci anni la bilancia commerciale dell’acciaio è passata da un surplus di 11 milioni di tonnellate a un deficit di 10 milioni. Dal 2007 l’UE ha perso 65 milioni di tonnellate di capacità produttiva, di cui quasi la metà negli ultimi anni, e tra 90.000 e 100.000 posti di lavoro complessivi. Solo dal 2018 se ne sono persi circa 30.000.

“La capacità produttiva oggi è al 67%, ben al di sotto del livello di redditività”, ha detto Šefčovič, ricordando che “la crisi non riguarda più un solo Paese, ma un fenomeno globale”: l’eccesso di capacità mondiale, oggi stimato in 620 milioni di tonnellate, è destinato a raggiungere 721 milioni nel 2027, “cinque volte la domanda annuale dell’Unione”.

La reazione dell’UE

Per reagire, la Commissione propone un nuovo regime di importazione che sostituirà le attuali misure di salvaguardia, in scadenza a giugno 2026. Il piano prevede di: limitare i volumi delle importazioni esenti da dazi a 18,3 milioni di tonnellate all’anno (una riduzione del 47% rispetto ai contingenti 2024); raddoppiare il livello del dazio fuori quota al 50% (rispetto al 25% previsto dalla salvaguardia); rafforzare la tracciabilità introducendo l’obbligo di Melt and Pour (per dichiarare dove l’acciaio è stato fuso e colato) al fine di prevenire l’elusione.

Le nuove regole copriranno tutti i Paesi terzi, con l’eccezione dei partner dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), le cui esportazioni resteranno escluse da contingenti e dazi. La Commissione ha inoltre segnalato che gli interessi di paesi candidati “che si trovano ad affrontare una situazione di sicurezza eccezionale e immediata, come l’Ucraina”, saranno presi in considerazione nell’assegnazione dei contingenti “senza compromettere l’efficacia della misura”.

Šefčovič ha insistito sulla piena compatibilità dell’iniziativa con le regole del WTO, assicurando che l’UE “continuerà a impegnarsi in modo trasparente con i partner” e avvierà, una volta ricevuto il mandato dal Consiglio, la procedura prevista dall’articolo XXVIII del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) per offrire ai partner commerciali “assegnazioni specifiche per Paese”. “Restiamo fedeli a un sistema commerciale basato su regole”, ha aggiunto, “ma dobbiamo agire per difendere l’interesse europeo”.

Anche il vicepresidente esecutivo Séjourné ha sottolineato la dimensione politica dell’intervento: “A marzo avevamo promesso di salvare l’industria europea, salvare l’acciaio e salvare i posti di lavoro. Oggi manteniamo la parola data”. Nel 2024 il settore ha perso 18.000 occupati diretti, “un numero inaccettabile”, ha detto, ricordando che circa 2,5 milioni di posti dipendono indirettamente dalla siderurgia.

Il nuovo approccio commerciale, ha spiegato Séjourné, è frutto di un confronto con sindacati, imprese e settori utilizzatori dell’acciaio. “Cambieremo la nostra dottrina commerciale per proteggere il mercato europeo, ma nel rispetto dei nostri valori e del diritto internazionale”, ha assicurato.

Il commissario ha poi collegato le misure difensive a una più ampia agenda di competitività, che comprende la riforma del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), un’etichetta europea per l’acciaio a basse emissioni, la revisione degli appalti pubblici e misure di stimolo della domanda, anche nel settore automobilistico. “Vogliamo una preferenza europea per l’acciaio nella costruzione e nuovi strumenti per ridurre i costi energetici, come i contratti di fornitura a lungo termine”, ha aggiunto.

Séjourné ha infine invitato Parlamento e Consiglio ad approvare rapidamente la proposta: “La presidente von der Leyen ci ha chiesto di agire in fretta, e ha ragione. Serve prevedibilità per permettere agli investitori di puntare sulla decarbonizzazione del settore”.

Anche la presidente Ursula von der Leyen ha ribadito il sostegno politico della Commissione: “Un settore siderurgico forte e decarbonizzato è essenziale per la competitività, la sicurezza economica e l’autonomia strategica dell’Unione europea. La sovraccapacità globale sta danneggiando la nostra industria. Dobbiamo agire ora — esorto il Consiglio e il Parlamento ad andare avanti rapidamente”.

“L’Europa deve smettere di essere ingenua — ha affermato Sejourné — e imparare a difendere la propria industria. C’è un futuro per l’acciaio europeo, ma dipende da noi”.

Rispondendo poi alle domande dei giornalisti, il commissario francese ha aggiunto: “Noi siamo con i nostri valori, nel rispetto del diritto internazionale, ma non andremo a scusarci perché abbiamo preso delle decisioni a favore della siderurgia europea”.

Per la Cina quello dell’UE è protezionismo

Le misure di martedì sono state rapidamente denunciate dalla Camera di commercio cinese all'UE (CCCEU), secondo quanto riferisce Euractiv.com.

"Sebbene la misura venga presentata come una misura difensiva, in realtà costituisce un passo protezionistico che potrebbe generare significativi effetti negativi di ricaduta sui settori a valle, in particolare quelli automobilistico, dei macchinari e delle costruzioni", ha affermato il CCCEU, che rappresenta più di mille aziende cinesi che operano in tutto il blocco.

Interpellato da Euractiv.com in merito alle critiche mosse al CCCEU, il commissario europeo per l'Industria Stéphane Séjourné ha affermato che la Commissione non è "nota" per essere "protezionista".

“È piuttosto l’esterno che si sta chiudendo, e dobbiamo seguire l’esempio in diversi mercati… per proteggere la nostra sovranità e i nostri posti di lavoro”, ha affermato.

Šefčovič ha osservato in modo analogo che la “crisi globale di sovracapacità” significava che Bruxelles non aveva “altra soluzione” se non quella di imporre nuove tariffe e quote di importazione.

"Voglio rassicurare tutti: non stiamo prendendo questa decisione alla leggera", ha affermato. "Siamo a favore di un commercio libero ed equo... Ma se la nostra economia è colpita dalla sovraccapacità globale, che molto spesso è finanziata da sussidi illegali o flussi commerciali non trasparenti, allora dobbiamo agire".

Eurofer, nel frattempo, ha accolto la proposta della Commissione come un "importante passo avanti per difendere" l'industria siderurgica europea. "Questa misura commerciale è fondamentale per preservare non solo il settore e la sua forza lavoro, ma anche la spina dorsale dell'indipendenza industriale e della transizione verde dell'UE", ha dichiarato in una nota il direttore generale di Eurofer, Axel Eggert.