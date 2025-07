Come finanziare un bilancio europeo più largo (tra pressione fiscale e spinta militare)

Le richieste di ampliare il bilancio europeo, spinte dalla necessità di investire di più nella difesa, sono diventate un tema centrale tanto nei dibattiti accademici quanto tra i decisori politici. Tuttavia, la vera sfida è capire come trovare le risorse: se già è difficile raggiungere un accordo su come spendere, lo è ancor di più su come finanziare quella spesa.

Molti Stati membri dell’Ue sono già gravati da una forte pressione fiscale; aumentare ulteriormente le tasse rischierebbe di frenare la domanda interna, già indebolita dall’inflazione degli ultimi anni, con possibili ricadute sul piano sociale e politico. Per questo motivo, si fa strada l’idea di finanziare i beni pubblici europei ricorrendo al deficit, attraverso l’emissione di debito comune.

Il contesto dei mercati finanziari internazionali potrebbe rivelarsi favorevole: l’abbondanza di risparmio globale alimenta la domanda di asset sicuri. Inoltre, la fiducia nei titoli statunitensi – tradizionalmente considerati i principali "safe assets" – è in calo, a causa dell’esplosione del debito pubblico americano, delle politiche economiche aggressive adottate da Trump e della diffusione di nuovi sistemi di pagamento transfrontalieri legati alla valuta cinese, il renminbi.

Sembrerebbe dunque il momento propizio per emettere titoli del debito pubblico denominati in euro legati a progetti di investimento in grado di agire sull’offerta, assicurando la crescita della produttività del sistema europeo. Naturalmente, tale vantaggio porta con sé un rovescio della medaglia. Perché avere una moneta di rilievo internazionale significa dover rinunciare al pieno controllo dei canali di formazione e trasmissione della politica monetaria; significa essere disposti, in caso di crisi sistemiche, a svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza, fornendo liquidità al sistema evitando il collasso finanziario (e conseguentemente reale) dell’economia; e persino di consumatore di ultima istanza, ossia chi si fa carico di aumentare la spesa (in deficit) per far ripartire la crescita. Comportamenti che in Europa abbiamo visto emergere solo in presenza di una crisi senza precedenti come la pandemia. Serve dunque un cambio ideologico e un’accelerazione nella formazione di una volontà politica condivisa.

Le alternative, a fronte di qualsiasi aumento del bilancio possa essere deciso, è che si faccia affidamento su quello che impropriamente il Trattato di Lisbona chiama risorse proprie, ma che in realtà solo in minima parte sono imposte genuinamente proprie della Ue e per la maggior parte sono contributi nazionali. Ma se aumentiamo la spesa europea ed aumentiamo i contributi nazionali il vantaggio dal punto di vista dei moltiplicatori fiscali potrebbe essere nullo, al netto di una gestione più efficiente di alcune spese su scala più ampia.

E se invece aumentassimo le risorse prelevate direttamente dalla Ue, se non opportunamente spiegate all’opinione pubblica, otterremmo semplicemente una nuova ondata di rigetto per la costruzione europea, nel momento in cui abbiamo invece più bisogno del suo rafforzamento. Accrescere il bilancio emettendo debito pubblico europeo è l’unica strada percorribile. Prima lo facciamo e meno rischiamo la marginalizzazione sullo scacchiere competitivo globale.