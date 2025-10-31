Bilancio dell'UE: il Parlamento formula sette richieste in una lettera indirizzata a von der Leyen

I quattro gruppi politici che sostengono la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo hanno minacciato oggi (giovedì 30 ottobre) di bloccare i negoziati sul prossimo bilancio dell'UE da 2.000 miliardi di euro, a meno che non vengano apportate sette modifiche fondamentali alla proposta originale.

La Commissione ha presentato a luglio il suo piano di revisione del bilancio pluriennale dell'Unione, che coprirà il periodo dal 2028 al 2034. La proposta prevede la fusione dei fondi regionali e agricoli in piani nazionali centralizzati per un valore di 865 miliardi di euro, con grande disappunto delle regioni, degli agricoltori, dei ministri dell'agricoltura e dei legislatori dell'UE.

I legislatori dell'UE minacciano di bloccare i negoziati a meno che non vengano apportate modifiche entro il 12 novembre, data in cui i legislatori discuteranno la proposta nella sessione plenaria a Bruxelles.

Il Parlamento europeo non può accettare questo come base per avviare i negoziati", si legge in una lettera inviata alla von der Leyen e ottenuta da Euractiv.com. Il testo espone sette richieste di emendamenti ai piani nazionali proposti. Firmata dai leader del Partito Popolare Europeo della von der Leyen, dai Socialisti e Democratici, dai liberali di Renew Europe e dai Verdi/EFA, insieme ai principali negoziatori del bilancio del Parlamento.

“Attendiamo quindi con interesse che le nostre richieste chiave trovino un riscontro significativo in una proposta modificata della Commissione europea, che consentirebbe di portare avanti i negoziati con il Parlamento europeo", hanno affermato.

Il co-negoziatore del Parlamento Siegfried Mureșan, vicepresidente del PPE, ha dichiarato lunedì a Euractiv che le parti hanno concordato richieste comuni, aggiungendo che la Commissione è pronta “a livello tecnico” a rivedere il progetto di bilancio.

Nella lettera di giovedì, i legislatori avvertono che ingenti quantità di fondi non assegnati potrebbero portare a “frammentazione, dissolidarizzazione e finanziamento di 27 piani nazionali disparati”. Essi vogliono inoltre mantenere il ruolo delle regioni e delle autorità locali nella supervisione dei sussidi regionali, che secondo il nuovo piano sarebbero trasferiti ai governi nazionali.

Inoltre, i deputati europei mettono in guardia da un “deficit democratico” qualora i sussidi regionali fossero subordinati al fatto che i governi nazionali siano sulla buona strada per attuare le riforme approvate da Bruxelles, il cosiddetto “modello riforma-in-cambio-di-denaro” (reform-for-cash-model).

I quattro gruppi chiedono che la politica agricola comune, che garantisce parità di condizioni agli agricoltori dell'UE, sia mantenuta separata e desiderano un ruolo più forte per il Parlamento nell'approvazione e nella revisione dei piani di spesa dei paesi dell'UE. Secondo l'attuale proposta della Commissione, tali piani devono essere negoziati tra gli Stati membri e l'esecutivo dell'UE.

I negoziati sul bilancio sono ancora in fase iniziale e i paesi dell'UE stanno attualmente valutando la proposta della Commissione e presenteranno i propri emendamenti nel 2026. Il Parlamento ha il potere di respingere la versione definitiva del bilancio, che dovrebbe essere pronta all'inizio del 2027.