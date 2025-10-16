Bilancio pluriennale Ue: la Commissione Ue sotto pressione su tre fronti

Roma, 16 ottobre 2025 – La proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, presentata a luglio, si trova al centro di una serie di critiche che stanno giungendo in contemporanea da Parlamento europeo, governi nazionali e Corte dei conti dell’UE.

Sul tavolo c’è un piano da 2.000 miliardi di euro che ridisegna, tra le altre cose, la struttura dei fondi agricoli e regionali, accorpandoli in piani nazionali per 865 miliardi. Ma i nodi critici sono tre: la crescente opposizione del Parlamento, le riserve di numerosi Stati membri e i dubbi dei revisori contabili europei sulla trasparenza e l’efficacia del nuovo sistema.

Come riportato da Euractiv.com, il Partito Popolare Europeo (PPE), il gruppo più numeroso all’interno del Parlamento europeo, minaccia di respingere una parte fondamentale della proposta di bilancio 2028-2034 della Commissione, esercitando pressioni sull’esecutivo dell’UE affinché modifichi il piano. La proposta di bilancio della Commissione, presentata a luglio, prevede l’accorpamento dei sussidi agricoli e regionali in piani nazionali da 865 miliardi di euro. Ma questa idea è stata duramente criticata da regioni, agricoltori, ministri dell’Agricoltura e dal Parlamento europeo, con gli eurodeputati che ora hanno quasi la maggioranza contraria alla riforma.

“Ci aspettiamo emendamenti concreti entro novembre”, ha dichiarato Siegfried Mureșan, vicepresidente del gruppo di centro-destra PPE e uno dei principali negoziatori del Parlamento sul bilancio. “Un rifiuto può essere evitato solo se la Commissione migliora la sua proposta a breve”, ha aggiunto, dopo intense discussioni interne al gruppo.

Iratxe García, leader del partito di centro-sinistra S&D, il cui gruppo è anch’esso pronto a respingere i piani nazionali, si è unita ai leader regionali in una protesta davanti al Parlamento. “Siamo contrari ai piani nazionali e alla rinazionalizzazione della politica europea”, ha affermato García. Se sia S&D che PPE dovessero respingere la proposta, si prevede che i Verdi e il partito liberale Renew Europe seguiranno l’esempio, formando una potenziale maggioranza di blocco in Parlamento.

Fitto apre a una parziale revisione

Di fronte alle crescenti pressioni da parte di eurodeputati, regioni e agricoltori, la Commissione europea sembra ora pronta a rivedere almeno una parte del piano. Come riferisce Euractiv.com, “la Commissione europea è aperta a modificare parte della sua proposta di bilancio da 2.000 miliardi di euro”, ha dichiarato giovedì Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione per la coesione e le riforme intervenendo giovedì al meeting annuale congiunto della commissione Affari regionali (Regi) del Parlamento Ue e della commissione per la Politica di coesione territoriale e il bilancio dell’UE (Coter) del Comitato europeo delle regioni.

Fitto ha spiegato che Bruxelles è disponibile a intervenire sulla sezione relativa ai finanziamenti regionali: “Siamo aperti a migliorare questa parte della proposta”, ha affermato dopo aver elencato gli articoli legali che delineano il coinvolgimento delle autorità locali nell’assegnazione dei fondi UE.

“Ora abbiamo un dialogo fondamentale e importante con il Parlamento europeo”, ha sottolineato Fitto.

Anche gli Stati contestano il nuovo QFP, ma per motivi diversi

Anche diversi governi europei hanno espresso forti critiche al QFP contestandone vari punti e proposte. La scorsa settimana a margine dell’ECOFIN, il ministro tedesco Lars Klingbeil, ha affermato che la Germania respinge “questa proposta”, giudicando “troppo elevato” l’importo complessivo da duemila miliardi di euro e “irrealistici” i 44 miliardi di nuove risorse proprie previsti.

Berlino, ha aggiunto il ministro citato da EU News non accetterà “nessuna forma di debito comune”. Le critiche della Germania si sommano a quelle della Finlandia, che ha già bocciato il pacchetto, e dei Paesi Bassi, dove il ministro Eelco Heinen ha definito la proposta “inaccettabile”, sostenendo che “bisogna spenderli meglio, non di più”. Dalla Svezia, la ministra Elisabeth Svantesson ha dichiarato che “non vediamo alcun motivo per nuove risorse proprie”.

Sempre secondo EU News, anche l’Italia ha espresso riserve: il ministro Giancarlo Giorgetti ha definito la proposta della Commissione “un punto di partenza”, ma ha chiesto “dati comparativi” e un riesame dei metodi di calcolo per le imposte su rifiuti elettronici e plastica. Al Consiglio Ecofin di Lussemburgo, analoghe riserve sono arrivate da Polonia, Irlanda, Repubblica Ceca e Ungheria, lasciando presagire un negoziato lungo e complesso.

Rischio di sprechi e malcontento

Non mancano poi critiche per quanto riguarda la trasparenza e il controllo e le conseguenti ripercussioni politiche, come ammesso da un esponente della Corte dei conti europea lancia un allarme. In una dichiarazione a Euractiv.com, Petri Sarvamaa, membro finlandese della Corte dei conti ha osservato che “se sprechiamo denaro, o non sappiamo dove è finito o cosa abbiamo ottenuto in cambio… ci sarà una conseguenza di malcontento degli elettori nei confronti dell’Unione”.

Per Sarvamaa, la proposta della Commissione “si concentra in modo limitato sui risultati, non richiede informazioni sui costi effettivi dei programmi o dei progetti, non è chiaro cosa otteniamo in cambio del denaro… non c’è tracciabilità del denaro”. Il funzionario ha accusato la Commissione di “giocare con le parole” e ha avvertito che il nuovo schema non prevede “controlli e contrappesi sufficienti per consentire ai revisori di determinare chi siano i destinatari finali o come vengano spesi i fondi”.

Il revisore finlandese ha riconosciuto gli sforzi per semplificare il sistema, ma ha osservato che “non vi è alcuna garanzia che questo approccio semplifichi effettivamente le cose”. Le regioni, ha aggiunto, sono “del tutto comprensibili” nelle loro preoccupazioni di essere messe da parte, poiché “tutte le decisioni chiave su come spendere i fondi dell’UE saranno lasciate nelle mani dei governi nazionali”.

Infine, Sarvamaa ha ricordato che “più denaro viene sperperato, maggiore sarà il tasso di errore. È quasi una legge naturale”. Un monito che riecheggia le critiche già rivolte al Recovery and resilience facility, giudicato troppo opaco e ancora in gran parte da spendere.