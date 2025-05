Belgio guida una coalizione per mantenere congelati i beni russi

La società di compensazione Euroclear, con sede in Belgio, detiene la quota maggiore della ricchezza russa sanzionata in Europa – si stima oltre 180 miliardi di euro in beni pubblici e privati – che l’Unione europea ha congelato in seguito all’invasione russa su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Tali sanzioni dovranno essere rinnovate entro la fine di luglio, ma diplomatici europei temono che l’Ungheria possa cercare di smantellare le misure rifiutandosi di votare a favore – voto necessario per ottenere l’unanimità tra i 27 Stati membri.

Con il tempo che stringe, Euractiv ha intervistato il ministro degli Esteri belga Maxime Prévot per discutere del ruolo che il Belgio potrebbe svolgere nel garantire il mantenimento dei fondi congelati.

Quanto è preoccupato per il fatto che il quadro sanzionatorio dell’UE possa crollare se non verrà rinnovato entro fine luglio?

In tal caso, sarà assolutamente necessario trovare delle alternative per mantenere congelati i beni. Potremmo istituire una nuova iniziativa a livello internazionale che imponga la permanenza di tali beni presso Euroclear, oppure un’altra possibilità potrebbe essere un’iniziativa nazionale da parte del parlamento belga.

Valuteremo se sarà necessario o meno intervenire a livello di diritto nazionale. Ritengo comunque preferibile evitare questa soluzione e puntare piuttosto su un quadro internazionale con una solida base giuridica.

Che ruolo è disposto a svolgere il Belgio per mantenerli bloccati?

In ogni caso, il Belgio non potrà agire da solo. È assolutamente necessario condividere i rischi. Serve un approccio comune. Visto il rischio sia legale che finanziario, è fondamentale costituire una “coalizione dei volenterosi” – questa volta in riferimento ai beni russi.

Il tempo stringe, quindi è davvero importante definire un processo chiaro nelle prossime settimane, prima del momento in cui dovremo decidere sul 17° pacchetto di sanzioni.

Dal punto di vista legale è molto complicato. I nostri esperti stanno analizzando le varie opzioni per arrivare a una soluzione solida. Il Belgio farà assolutamente di tutto per non ritrovarsi da solo a sopportare il rischio di essere perseguito dalla Russia in vari tribunali, contando solo su un sostegno emotivo da parte degli altri Stati membri.

No, abbiamo bisogno di impegni concreti, scritti, da parte degli altri Paesi – magari non solo quelli dell’UE, ma anche con il supporto del Regno Unito, del Canada e di altri.

Crede che l’UE possa revocare le sanzioni contro la Russia se gli Stati Uniti lo chiedessero?

Non credo. Tuttavia, dipende dal fatto che ciò rientri o meno in un accordo globale per avviare un processo di pace e che venga fatto con il consenso di tutte le parti. In tal caso, perché no? Ma se [Trump] dovesse semplicemente chiamare e chiederlo – assolutamente no.

Crescono le pressioni affinché l’UE vada oltre e utilizzi i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina – il Belgio, come Paese ospitante, sarebbe favorevole?

Dobbiamo essere onesti: la priorità è mantenere congelati quei beni. Il modo più semplice per farlo è approvare con l’unanimità il prossimo 17° pacchetto di sanzioni [contro la Russia]. Tuttavia, sappiamo che esiste il rischio di perdere questa unanimità a causa delle posizioni di uno o due Paesi.