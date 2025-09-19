Auto, il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India

Roma, 19 settembre 2025 – Lo scorso giovedì, il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, ha dichiarato che i colloqui tra Europa e India mostrano pochi segnali di una rapida svolta, con le divergenze sull’accesso al mercato automobilistico ancora irrisolte.

“Non nascondo che i negoziati sono estremamente impegnativi”, ha dichiarato Sefcovic a Euractiv.com in un’intervista. Anche dopo aver accettato di escludere alcuni prodotti alimentari dai negoziati, ha aggiunto, concludere quello che diventerebbe il più grande accordo commerciale dell’Unione entro la fine dell’anno rappresenterebbe comunque una “grande sfida”.

Bruxelles ha fatto del rafforzamento dei legami con l’India, la democrazia più popolosa del mondo, un elemento centrale del suo più ampio impegno volto a diversificare le alleanze geopolitiche in un ordine mondiale sempre più destabilizzato da Cina, Russia e Stati Uniti.

Cosa offre l’accordo

Un accordo potrebbe anche offrire alle case automobilistiche europee l’accesso a un mercato in rapida espansione, che è stato uno dei motivi per cui Bruxelles ha ripreso i colloqui commerciali con Nuova Delhi nel 2021. L’India ha recentemente superato il Giappone, diventando il terzo mercato automobilistico più grande al mondo dopo Stati Uniti e Cina, con oltre 5 milioni di veicoli venduti solo nel 2023.

Nuova Delhi impone tariffe fino al 110% sulle auto importate e, secondo quanto riferito, la loro riduzione al 10% è stata una richiesta fondamentale nei colloqui commerciali con l’UE e gli Stati Uniti.

Šefčovič, che la scorsa settimana si trovava in India per colloqui con Piyush Goyal, ministro indiano del commercio e dell’industria, ha affermato che avrebbe voluto fare maggiori progressi nei settori dell’agricoltura, del commercio di macchinari e delle automobili.

“Abbiamo semplicemente concordato con il ministro, dormiamoci su”, ha detto, descrivendo i negoziatori indiani come “probabilmente i più duri del pianeta”.

I progressi sono stati ostacolati dalle differenze negli stili negoziali, ha aggiunto il responsabile del commercio , sottolineando che Nuova Delhi ha cercato di riaprire questioni che l’UE riteneva già risolte.

Le auto restano un punto dolente

Šefčovič ha affermato che i negoziatori europei si trovano ad affrontare un problema "molto complesso" per garantire un maggiore accesso al mercato automobilistico indiano, che prevede una rapida espansione.

Le questioni automobilistiche sono da tempo tra le più difficili nei negoziati commerciali dell'Unione con i principali partner. L'iniziativa ‘Make in India’ del Primo Ministro Narendra Modi per rafforzare la produzione nazionale ha ulteriormente ostacolato gli sforzi per penetrare il mercato per i principali marchi automobilistici europei, che faticano a competere con i nuovi produttori cinesi di veicoli elettrici.

"L'Europa ambisce a diventare un attore molto importante su quel mercato e non credo che questo sia messo in discussione dai nostri partner indiani", ha affermato Šefčovič. " Ma stanno seguendo con grande fermezza i loro principi... e vorrebbero vedere una maggiore produzione locale".

Il commissario ha insistito sul fatto che l'accordo con l'India doveva essere "commercialmente significativo" per essere approvato dal Parlamento europeo e dai governi nazionali dell'UE. "Chiaramente non ci siamo ancora arrivati", ha affermato.

Al contrario, ha osservato, i colloqui con l'Indonesia – la cui conclusione è prevista per la prossima settimana – probabilmente produrranno un risultato più ambizioso, suggerendo che Giacarta abbia accettato di ridurre le tariffe sulle auto dal 50% a zero in circa cinque anni. "Penso che con l'India sarà molto difficile raggiungere quel livello", ha detto.

Persistono le differenze nell'agricoltura

Il responsabile commerciale ha anche confermato che alcuni prodotti agricoli , tra cui latticini e zucchero, sono stati esclusi dai colloqui per evitare di “perdere tempo”, data la loro delicatezza sia per gli agricoltori indiani che per quelli europei.

Ciò significa che prodotti alimentari di alto valore, come il formaggio francese o il burro irlandese, potrebbero comunque essere soggetti a dazi doganali elevati dopo l'entrata in vigore dell'accordo. "Capisco che [il settore lattiero-caseario] sia un settore politicamente molto delicato".

Anche con alcuni dei prodotti più controversi accantonati, l'agricoltura rimane un punto critico. I negoziatori non sono riusciti a chiudere il capitolo nei colloqui della scorsa settimana. "Dopo due giorni", ha detto Šefčovič, "speravo che avremmo visto contorni più chiari sull'agricoltura".

Le pressioni di Trump su Europa e India

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto pressione sull'Europa affinché seguisse il suo esempio imponendo dazi all'India per l'acquisto di petrolio russo. Alla domanda se l'UE avrebbe seguito l'esempio, Šefčovič ha eluso la domanda, ma ha affermato che Nuova Delhi gli aveva dato l'impressione di essere pronta a diversificare le proprie fonti energetiche, allontanandosi dalla Russia. "Capisco che dal loro punto di vista non è così facile fare quello che abbiamo fatto noi, è stato uno sforzo enorme e anche un costo enorme per noi", ha detto.

Nelle ultime settimane l'India ha rafforzato le sue relazioni sia con la Cina che con la Russia, dopo che gli Stati Uniti hanno aumentato al 50% i dazi su Nuova Delhi per l'acquisto e la raffinazione del petrolio russo.

La partecipazione del Paese a un'esercitazione militare con truppe russe e bielorusse questa settimana ha ulteriormente complicato i rapporti con l'Occidente. Šefčovič ha definito la mossa un "punto interrogativo", ma ha affermato che i forti legami interpersonali tra i principali esponenti politici di entrambe le parti potrebbero contribuire ad attenuare le tensioni.

"Sapevamo che sarebbe stata una sfida", ha detto Šefčovič, a proposito della prospettiva di un accordo commerciale. "Ma è un'impresa enorme, e quindi vale assolutamente la pena provarci".