Tasse europee sull’alcol, Bruxelles vuole aumentare le aliquote fiscali

Roma, 17 ottobre 2025 – La Commissione europea sta considerando di aggiornare le aliquote fiscali sull’alcol nell’Unione europea, che non sono state modificate dal 1992 e che mantengono ancora il vino a un’aliquota zero. Tuttavia, persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha osservato che introdurre tasse sull’alcol è “estremamente difficile”.

“Siamo all’inizio del processo, che includerà ampie consultazioni con gli Stati membri”, ha dichiarato un portavoce della Commissione a Euractiv.com, rispondendo alla domanda se l’esecutivo europeo intendesse seguire il consiglio dell’Oms di aumentare le tasse sull’alcol. Ha aggiunto, tuttavia, che “non è stata ancora presa alcuna decisione riguardo alla tassazione dell’alcol”.

Nel suo Piano per la lotta contro il cancro, la Commissione aveva promesso di rivedere la legislazione sulla tassazione dell’alcol entro il 2025. Attualmente, l’Unione europea richiede solo un’accisa minima su birra – circa 0,03 euro per una bottiglia media – e sui superalcolici – circa 1,54 euro per una bottiglia di whisky – ma nulla sul vino. Oltre a ciò, ogni Paese stabilisce autonomamente le proprie aliquote fiscali sull’alcol.

La pressione sulla Commissione affinché agisca è in aumento, poiché il dibattito sui rischi cancerogeni dell’alcol è entrato nell’arena politica. Martedì, l’agenzia per la ricerca sul cancro dell’Oms – l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) – ha pubblicato un nuovo Manuale sulla Prevenzione del Cancro, basato su studi provenienti da tutto il mondo. La direttrice dell’Iarc, Elisabete Weiderpass, ha chiesto misure più severe per il controllo dell’alcol, comprese regole più rigorose sulla disponibilità e tasse più elevate.

Mercoledì, i Socialisti Europei hanno pubblicato un documento di posizione sulla politica sanitaria, sottolineando che l’alcol è una “sostanza tossica, psicoattiva e che crea dipendenza, classificata come cancerogeno di Gruppo 1”. Il documento esprime sostegno “a una proposta sulla tassazione dell’alcol che incoraggi gli Stati membri a perseguire gli approcci più efficaci secondo il loro contesto nazionale”.

Il vino tassato come la birra

Le Ong, come Eurocare, da tempo chiedono all’Ue di aggiornare le tasse fisse risalenti al 1992 e di includere il vino nel sistema. La Commissione ha già tentato in passato di rivedere la legislazione pertinente. Nel 2010 pubblicò uno studio “sull’analisi di possibili modifiche delle aliquote minime e delle strutture delle accise sulle bevande alcoliche”. Il documento raccomandava di armonizzare le tasse e di considerare l’introduzione di un’aliquota minima per i prodotti vinicoli: “L’aliquota potrebbe essere fissata in modo equivalente (in termini di alcol) a quella utilizzata per i prodotti birrari”, si legge nella conclusione.

A febbraio, Euronews ha citato un documento della Commissione secondo cui “sono in corso lavori per rivedere la direttiva sulle aliquote minime delle accise applicabili alle bevande alcoliche”. Secondo il rapporto, questa iniziativa fa il punto sull’attuazione del Piano Ue per la Lotta contro il cancro, lanciato nel 2021. Tassare l’alcol – “compreso il vino” – rimane “uno strumento strategico di prevenzione per l’Ue”, si legge nel documento.

Tuttavia, mentre la nuova bozza del programma di lavoro della Commissione per il prossimo anno menziona una “valutazione del quadro normativo sul controllo del tabacco”, non vi è alcun riferimento all’alcol. Hans Kluge, direttore regionale Oms per l’Europa, probabilmente non ne sarà sorpreso. Parlando martedì scorso, ha sottolineato che aumentare le tasse è un’opzione molto impopolare per i politici, osservando che “metterla in pratica è dannatamente difficile”.