Attivista 23enne arrestato in Turchia dopo aver parlato al Consiglio d’Europa, cosa ha detto

Roma, 8 agosto 2025 – Enes Hocaoğulları, 23 anni, attivista turco e giovane delegato presso il Consiglio d’Europa (CoE), è stato fermato il 4 agosto all’aeroporto di Ankara, al ritorno nel suo Paese. L’arresto arriva dopo una crescente ondata di attacchi mediatici e politici seguiti ai suoi interventi durante la 48ª sessione del Congresso dei poteri locali e regionali del CoE, svoltasi lo scorso marzo a Strasburgo.

Nel corso dei lavori, Enes aveva preso la parola in plenaria in quattro occasioni, affrontando questioni delicate come la situazione della democrazia in Georgia e la destituzione ingiustificata di sindaci eletti in Turchia. Dopo queste dichiarazioni, è stato bersaglio di una campagna di discredito condotta da media vicini al governo e da attori online, che hanno manipolato le sue parole e lo hanno persino accusato di spionaggio.

La rivelazione della sua appartenenza a ÜniKuir, organizzazione impegnata nella difesa dei diritti LGBTI+, ha ulteriormente alimentato la strategia di delegittimazione, volta a colpire sia la sua persona sia le realtà giovanili indipendenti. Attualmente Enes è detenuto in attesa di processo, con capi di imputazione quali ‘incitamento all’odio’, ‘diffusione di informazioni false’ e ‘offesa alla nazione turca’, accuse considerate di natura politica e destinate a silenziare una voce critica.

La notizia ha sollevato un’ondata di indignazione tra le organizzazioni giovanili in Europa. Lo Youth European Forum e il Consiglio Nazionale della Gioventù della Türkiye (GoFor) hanno diffuso un comunicato congiunto in cui chiedono l’immediata e incondizionata liberazione di Enes Hocaoğulları, denunciando il carattere politico delle accuse e sottolineando che le sue parole sono pienamente protette dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce la libertà di espressione.

Anche il Presidente del Congresso del Consiglio d’Europa, Marc Cools, ha espresso pubblicamente la sua ferma condanna: “L’arresto e le accuse in questione, basati sulle parole pronunciate da un giovane delegato del Congresso durante una delle sue sessioni plenarie, violano il diritto fondamentale alla libertà di espressione, una pietra angolare della democrazia in Europa. Esorto le autorità turche a ritirare tutte le accuse contro Enes Hocaoğulları e a procedere al suo rilascio immediato”.

La detenzione di Enes non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di repressione nei confronti della società civile, della comunità LGBTI+ e dei giovani attivisti in Turchia, che l’Unione europea sta monitorando da molto tempo. L’hashtag #FreeEnes ha già cominciato a circolare sui social network. La sua voce, oggi messa a tacere, risuona forte grazie alla solidarietà di migliaia di giovani che, come lui, credono in un futuro fondato sulla libertà, sull’inclusione e sul rispetto dei diritti fondamentali.