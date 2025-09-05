Attacco al Gps dell’aereo di Ursula von der Leyen: versioni contrastanti tra Sofia e Bruxelles

La Bulgaria sembra contraddire le affermazioni dell’ufficio di Ursula von der Leyen, secondo cui domenica 31 agosto il sistema di navigazione dell’aereo della presidente della Commissione europea sarebbe stato preso di mira mentre si avvicinava a Plovdiv, aumentando la confusione che circonda il volo.

“Durante l’intero volo, il transponder ha emesso un segnale GPS costante e di buona qualità”, ha dichiarato giovedì in parlamento il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov. “Non vi è alcuna indicazione della presenza di interferenze o disturbi prolungati”, ha aggiunto.

A complicare ulteriormente la vicenda, Zhelyazkov ha successivamente ritrattato la sua affermazione secondo cui l’aereo non era stato oggetto di un attacco di interferenza. “In questo caso, abbiamo ovviamente un’interferenza”, ha detto, precisando che essa sarebbe stata il risultato di “sistemi di disturbo satellitare con base in Crimea”.

Il premier ha anche suggerito che il “caos informativo” che circonda l’evento sarebbe stato creato dai partiti di opposizione per “minare le istituzioni bulgare”.

Dopo essere stata interrogata giovedì sulla valutazione iniziale di Zhelyazkov, sostenuta da esperti di volo esterni, la Commissione europea ha confermato la propria versione.

“C’è stata un’interferenza GPS”

“C’è stata un’interferenza GPS”, ha detto ai giornalisti la vice portavoce della Commissione, Arianna Podestà, aggiungendo che “l’interferenza radio è stata confermata dall’Autorità bulgara per i servizi di traffico aereo” all’inizio della settimana. La stessa linea è stata ribadita venerdì 5 settembre dalla portavoce capo, Paula Pinho, che ha tuttavia negato l’utilizzo di “mappe cartacee” da parte del pilota per atterrare a Plovdiv. Rispondendo alle domande nel briefing di mezzogiorno a Bruxelles, Pinho ha sottolineato che “tutti indicano che c’è stata effettivamente un’interferenza GPS, ma l’aereo è atterrato sano e salvo”. Secondo la portavoce, per atterrare il pilota avrebbe utilizzato il cosiddetto ILS (Instrument Landing System), un sistema elettronico basato su due apparati, uno a terra e uno a bordo, impiegato soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.

Le autorità bulgare avevano dichiarato in un comunicato lunedì che il segnale GPS dell’aereo era “scomparso” durante l’avvicinamento all’aeroporto, costringendo i piloti a utilizzare l’ILS come sistema di atterraggio alternativo.

Zhelyazkov ha comunque ricordato in parlamento che, a causa dell’uso diffuso della “guerra elettronica” da parte di Mosca, interferenze radio si verificano spesso lungo ampi tratti del confine orientale dell’UE.

Girando in tondo sull’aeroporto di Plovdiv

La vicenda è esplosa lunedì, quando il Financial Times ha riportato che un “presunto attacco di interferenza russo” aveva “disabilitato” il sistema GPS dell’aereo che trasportava von der Leyen da Varsavia a Plovdiv.

Citando “tre funzionari informati sull’incidente”, il quotidiano — il cui capo dell’ufficio di Bruxelles, Henry Foy, era a bordo — ha riferito che il jet avrebbe “volato in cerchio sopra l’aeroporto per un’ora” prima di atterrare “utilizzando mappe cartacee”.

L’articolo ha provocato dure reazioni da parte di alti funzionari occidentali, mentre Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento. Podestà aveva dichiarato lunedì che Bruxelles aveva “ricevuto informazioni dalle autorità bulgare secondo cui si sospetta che ciò sia dovuto a una palese interferenza da parte della Russia”.

Tuttavia, nel comunicato diffuso lo stesso giorno, Sofia non ha mai affermato che l’aereo fosse stato costretto a sorvolare l’aeroporto per un’ora né che i piloti avessero utilizzato mappe cartacee. Né, soprattutto, ha accusato la Russia dell’incidente.

Il Financial Times non ha risposto immediatamente alle richieste di commento di Euractiv.com.

Nella serata di lunedì, Flightradar24, un servizio di monitoraggio aereo considerato attendibile dagli esperti, ha iniziato a mettere in dubbio alcuni dettagli della vicenda.

Secondo i dati, il volo di domenica è durato 1 ora e 57 minuti, solo nove minuti in più del previsto. Inoltre, “il transponder dell’aereo ha segnalato una buona qualità del segnale GPS dal decollo all’atterraggio” e non vi erano prove di attacchi di “spoofing”, cioè manomissioni volte a far registrare a un ricevitore GPS posizioni e velocità errate.

Flightradar24 ha confermato che i piloti erano passati da un approccio basato sul GPS a uno basato sull’ILS, ma ha sottolineato che “numerose questioni non collegate al jamming o allo spoofing potrebbero aver influito sulla capacità dell’equipaggio di eseguire un avvicinamento GPS”.

Alla domanda sul rifiuto delle autorità bulgare di aprire un’indagine sull’incidente, Podestà ha risposto giovedì che spetta “alle autorità bulgare decidere quale linea di condotta intendono adottare”.

La portavoce ha anche evitato di confermare che l’aereo abbia sorvolato l’aeroporto per un’ora o che i piloti abbiano utilizzato mappe cartacee. “Ciò che conta, in definitiva, è che l’aereo sia atterrato con successo e, naturalmente, questo è il punto che più ci interessa”, ha concluso.