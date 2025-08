Danimarca, Norvegia e Svezia forniranno all’Ucraina armamenti per 420 milioni di dollari

Roma, 5 agosto 2025 – Il nuovo strumento della Nato denominato Prioritised Ukraine Requirement List, progettato per coordinare meglio l’assistenza militare all’Ucraina, comincia a produrre risultati concreti. Creato con il sostegno di Stati Uniti e Paesi Bassi, ha già visto l’adesione operativa di Danimarca, Norvegia e Svezia, che hanno annunciato un impegno congiunto da 420 milioni di dollari per forniture militari a favore di Kyiv.

La Nato ha ufficializzato il lancio dell’iniziativa il 4 agosto, attraverso una dichiarazione del segretario generale Mark Rutte. Quest’ultimo ha ringraziato in particolare i Paesi Bassi per il ruolo di guida nel rendere operativa la misura, ribadendo che il fine ultimo di questo sostegno è porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura, in linea con gli sforzi del presidente Trump.

Anche altri Paesi - tra cui Germania, Regno Unito, Canada e Finlandia - hanno manifestato la volontà di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, i Paesi nordici sono stati i primi ad agire concretamente: il ministro della Difesa norvegese Tore O. Sandvik ha spiegato che il pacchetto mira a fornire a Kyiv armamenti essenziali nel più breve tempo possibile.

In una conferenza stampa a Stoccolma, le autorità svedesi hanno illustrato l’iniziativa come parte di un impegno più ampio e duraturo a fianco dell’Ucraina. La vicepremier Ebba Busch ha sottolineato come la lotta ucraina sia percepita anche come una causa nazionale svedese, soprattutto alla luce della rinnovata aggressività russa.

La Svezia, che ha abbandonato la sua storica neutralità per aderire alla NATO nel 2022, insieme alla Finlandia, ha preso questa decisione proprio in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Il ritorno al servizio militare obbligatorio, parzialmente reintrodotto nel 2014 dopo l’annessione della Crimea, dimostra quanto le tensioni con Mosca abbiano inciso sulla sicurezza nazionale.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, il segretario generale Rutte ha ringraziato pubblicamente i tre Paesi nordici per la rapidità nel sostenere l’iniziativa, precisando che l’aiuto sarà cruciale per fornire materiali salvavita e rinforzare le difese ucraine nella fase attuale del conflitto.