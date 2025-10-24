Direttiva europea sul monitoraggio del suolo, cosa prevede e che impatto avrà su acqua e cibo

Roma, 24 ottobre 2025 – Il Parlamento europeo ha approvato giovedì 23 ottobre, con una maggioranza risicata di 341 voti favorevoli e 220 contrari, la direttiva sul monitoraggio del suolo, la prima normativa europea che riconosce il suolo come risorsa viva e limitata, da tutelare al pari dell’acqua e dell’aria. “È un giorno storico” ha dichiarato l’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, relatrice per il gruppo dei Socialisti e democratici europei (S&D). “Dopo anni di stallo, colmiamo un vuoto normativo che durava da troppo tempo. L’Europa compie oggi un passo decisivo per proteggere la salute dei suoli, e con essa quella delle persone e del pianeta”.

Il voto in Aula ha mostrato profonde divisioni, in particolare all’interno del Partito Popolare Europeo (Ppe), spaccato quasi a metà. Il relatore ombra, l’eurodeputato tedesco Oliver Schenk (Ppe), ha votato contro, seguito dalla sua delegazione, mentre i deputati spagnoli, portoghesi e italiani dello stesso gruppo si sono espressi a favore.

I Socialisti e democratici (S&D) sono stati invece compatti nel sostenere la direttiva, così come la delegazione del Partito Democratico. Tra gli italiani, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato a favore, mentre la Lega si è schierata per il rigetto, nonostante il governo italiano avesse dato parere positivo in Consiglio.

Cosa prevede la direttiva

La nuova normativa introduce un sistema europeo di monitoraggio del suolo, con l’obiettivo di migliorare la resilienza dei terreni, gestire meglio i siti contaminati e ridurre il consumo di suolo (“land take”). Gli Stati membri dovranno istituire sistemi di rilevamento della condizione fisica, chimica e biologica dei suoli, basati su una metodologia comune Ue, e i dati saranno comunicati regolarmente alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente, per garantire un quadro comparabile e coordinato a livello comunitario.

La direttiva include inoltre la sorveglianza delle sostanze chimiche come PFAS, pesticidi e microplastiche, e definisce classi di salute del suolo collegate a valori di riferimento europei e soglie nazionali.

“Questa norma” spiega Corrado “parla di vita quotidiana: di cibo sicuro, di acqua pulita, di resilienza climatica e di sovranità alimentare. Nessuno verrà lasciato solo: agricoltori e proprietari riceveranno il sostegno necessario per adottare pratiche sostenibili”.

Dalla tutela del suolo alla COP30

Il Parlamento europeo ha approvato sempre giovedì, per alzata di mano e a larga maggioranza, la risoluzione in vista della prossima COP30 sul clima che si terrà a Belém, in Brasile, il prossimo mese.

Il testo, sostenuto da S&D, PPE, Renew, Verdi e Left, ribadisce la necessità che l’Unione europea resti leader globale nella lotta al cambiamento climatico, riaffermando l’impegno a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili. “Dalla difesa del suolo alla tutela della biodiversità, dalla giustizia climatica alla pace” commenta Corrado. “L’Europa deve guidare con coraggio la transizione globale, soprattutto ora che il multilateralismo è messo alla prova e gli Stati Uniti arretrano rispetto all’Accordo di Parigi”.