I dipendenti pubblici europei chiedono cloud controllati dai lavoratori per gestire l’IA

Bruxelles, 23 settembre 2025 – La Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici (European Federation of Public Service Unions, ESPU) ha chiesto alla Commissione europea di rafforzare la sovranità dell’Europa nel settore del cloud e dell’intelligenza artificiale (IA), in una lettera inviata lunedì all’esecutivo comunitario e visionata da Euractiv.

L’ESPU ha indirizzato la lettera alla commissaria per l’Occupazione, Roxana Mînzatu, e alla commissaria per il Digitale, Henna Virkkunen, esprimendo preoccupazioni in merito alla prossima Apply AI Strategy della Commissione. Il piano, incentrato sulla competitività e volto a sostenere l’adozione dell’IA, dovrebbe essere presentato all’inizio del prossimo mese.

Nella lettera, l’EPSU si allinea ai recenti appelli per una maggiore sovranità tecnologica europea. Ma, a differenza di iniziative come EuroStack – che puntano a sostenere le aziende europee nella competizione con i rivali statunitensi – i dipendenti pubblici chiedono che la Commissione promuova “servizi cloud a proprietà dei lavoratori”.

“Come ha detto l’ex presidente della BCE Mario Draghi nel suo recente discorso, non possiamo affidarci esclusivamente al mercato in ambiti cruciali”, ha scritto il segretario generale dell’EPSU, Jan Willem Goudriaan.

Goudriaan ha però preso le distanze dalle ultime dichiarazioni dell’ex premier italiano, che ha invocato una sospensione parziale dell’AI Act dell’UE. L’applicazione completa della legge dovrebbe essere “parte integrante” della futura strategia, ha sostenuto.

L’Apply AI Strategy dovrebbe essere adottata dal Collegio dei commissari il 7 ottobre. Oltre a delineare misure per incentivare l’uso dell’IA in tutta l’Unione, dovrebbe includere i primi dettagli sul piano della Commissione per “semplificare” le regole UE al fine di accelerare la diffusione dell’IA.

Il sindacato chiede inoltre che la nuova strategia europea sia accompagnata da una proposta di legge per garantire ai lavoratori un ruolo maggiore nelle decisioni sulla digitalizzazione dei luoghi di lavoro. Secondo Goudriaan, infatti, se i lavoratori non partecipano all’implementazione di tecnologie come l’IA, non potranno avere fiducia in esse.

Nella lettera si sottolinea che lavoratori e sindacati dovrebbero poter negoziare le strategie di digitalizzazione all’interno dei contratti collettivi.