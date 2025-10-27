Aiuti sanitari, l’Europa valuta di seguire gli Usa e porre fine ai fondi globali per la salute

La Commissione europea potrebbe interrompere, entro il 2030, il finanziamento di organizzazioni sanitarie e di immunizzazione globali come Gavi, the Vaccine Alliance, e il Global Fund, nel tentativo di rafforzare l’influenza esterna dell’Unione in altri ambiti, secondo un documento interno visionato da Euractiv.com.

Il documento, preparato per il Commissario europeo per i Partenariati internazionali, Jozef Síkela, afferma che l’Unione dovrebbe “concentrarsi sui fondi in cui l’UE può davvero influenzare la governance”.

Quest’anno, il presidente statunitense Donald Trump ha tagliato i finanziamenti di Washington a Gavi e al Global Fund, indebolendo le iniziative sanitarie globali.

Da parte sua, il documento dell’UE propone di rivedere i futuri aiuti allo sviluppo esterno e di introdurre clausole di scadenza per le iniziative considerate “sovrapposte”, come Gavi, l’organizzazione che mira a migliorare l’accesso ai vaccini per i bambini nei Paesi in via di sviluppo, e il Global Fund, che combatte tubercolosi, AIDS e malaria.

Insieme, le due organizzazioni affermano di aver salvato rispettivamente circa 20,6 milioni e 70 milioni di vite, grazie a programmi di vaccinazione e prevenzione contro malaria, Ebola, mpox, difterite e poliomielite, oltre a fornire profilassi pre-esposizione (PrEP) contro l’HIV nei paesi a basso e medio reddito.

La nota illustra come l’Europa dovrebbe adottare un approccio più “strategico” nei propri piani di aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Il documento sottolinea che l’UE è tra i maggiori contributori mondiali di aiuti allo sviluppo, ma che “la nostra influenza politica non corrisponde ancora al nostro peso finanziario”.

Interpellato sui piani, un portavoce della Commissione ha dichiarato a Euractiv.com che Bruxelles è “in stretto contatto con gli Stati membri e altri partner” da diversi mesi per “esplorare opzioni di riforma”.

L’esecutivo UE non ha confermato se la proposta verrà effettivamente attuata.

Il crollo degli aiuti

Il documento è l’ennesimo segnale del calo d’interesse globale verso l’assistenza allo sviluppo.

Dal 2021, l’UE ha contribuito con 3,5 miliardi di euro ai fondi globali, di cui 1,5 miliardi ogni anno tramite agenzie ONU e altri 1,5 miliardi destinati a 152 fondi fiduciari della Banca Mondiale, secondo il documento.

Negli ultimi anni, tuttavia, i finanziamenti alla salute globale sono diminuiti costantemente.

Quest’anno, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e tagli al budget dell’USAID. Altri grandi governi e donatori, come Germania, Francia e Belgio, hanno anch’essi ridotto i loro impegni di APS, così come la stessa Commissione europea, per liberare risorse da destinare alla difesa.

Questi tagli si sono riversati su organizzazioni come Gavi e il Global Fund. Quest’anno, il Regno Unito ha inoltre ridotto di 400 milioni di sterline il proprio contributo a Gavi, che sta cercando di assicurarsi i finanziamenti per il suo piano quinquennale già razionalizzato, volto a vaccinare 500 milioni di bambini.

Allo stesso tempo, cresce la pressione sull’UE affinché colmi i vuoti lasciati dagli altri partner internazionali. Un documento di lavoro confidenziale, recentemente condiviso tra funzionari nazionali, mostra che il blocco sta risentendo della situazione.

Nel suo discorso sullo stato dell’Unione di quest’anno, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accennato a una nuova Global Health Resilience Initiative, invitando l’Europa a “fare un passo avanti dove altri si sono ritirati”.

Tuttavia, l’UE sta progressivamente spostando il proprio approccio al finanziamento della salute globale: meno contributi in denaro prevedibile e più fondi pubblico-privati e condizionati, orientati agli interessi nazionali.

In ottobre, von der Leyen ha annunciato un nuovo Global Gateway Investment Hub, un punto d’ingresso “agile” per attori pubblici e privati che desiderano contribuire agli sforzi di aiuto del valore di miliardi di euro.

Nessun piano d’uscita chiaro

Gavi ammette di non avere un chiaro piano d’uscita, e che la maggior parte dei suoi beneficiari continuerà ad avere bisogno del suo sostegno ancora a lungo.

In un rapporto di aprile, l’organizzazione ha dichiarato che il suo “obiettivo sincero” è “rendere sé stessa superflua”, aiutando i Paesi più poveri a costruire capacità vaccinali, un processo per il quale “non esiste una tempistica precisa”.

Con questa consapevolezza, le organizzazioni hanno continuato la raccolta fondi. Gavi ha recentemente organizzato a Bruxelles un evento di rifinanziamento per il periodo 2026-2030, che ha generato circa 9,5 miliardi di dollari (8,1 miliardi di euro) – anche grazie a una promessa di 360 milioni da parte dell’UE – ma non ha raggiunto l’obiettivo di 11,9 miliardi di dollari (10,2 miliardi di euro). Il Global Fund terrà il proprio evento a fine novembre.

Le clausole di scadenza per il finanziamento delle due organizzazioni si intrecciano con il prossimo bilancio dell’UE per il periodo 2028-2034, noto come Quadro finanziario pluriennale. Secondo la nota, il nuovo bilancio punterà ad attrarre investimenti del settore privato europeo e a promuovere gli interessi del blocco in un contesto di “rivalità geopolitica e incertezza crescente”.

In una dichiarazione scritta, la Commissione ha affermato di mantenere una “collaborazione aperta e trasparente” con le organizzazioni, tenendo conto di “risorse ridotte e di un cambio di paradigma a favore della titolarità nazionale, dell’integrazione sanitaria e del rafforzamento dei sistemi di assistenza sanitaria”.