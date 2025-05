Agricoltura, tensioni tra Ucraina e UE: Kiev denuncia impatto “morale” delle nuove tariffe

Roma, 27 maggio 2025 – La decisione dell’UE di limitare il commercio di prodotti agricoli con l’Ucraina causerà grosse perdite all’economia nazionale quest’anno e comprometterà gli sforzi per far entrare il Paese nel mercato unico del blocco, ha dichiarato lunedì il ministro dell’Agricoltura Vitalii Koval.

La misura – approvata dagli Stati membri dell’UE la scorsa settimana su richiesta dei grandi Paesi produttori – entrerà in vigore dal 6 giugno e riporta indietro la piena liberalizzazione del commercio introdotta dopo l’invasione su larga scala della Russia nel 2022.

Le nuove regole ripristineranno le quote tariffarie del 2017 sulle esportazioni agricole ucraine, una politica che non danneggerà solo l’industria alimentare.

“E le perdite morali? Non sono calcolate in miliardi, ma in milioni di cittadini ucraini che sostengono l’integrazione nell’UE”, ha detto Koval durante un’apparizione al Consiglio Agricoltura e Pesca (AGRIFISH) a Bruxelles lunedì.

Koval ha affermato che la guerra ha decimato le altre principali industrie ucraine, come quella chimica e dell’acciaio, lasciando all’agricoltura il 70% del PIL del Paese. Ciò significa che il ritorno alle quote tariffarie prebelliche con l’UE comporterà per l’Ucraina perdite tra i 2,8 e i 3,5 miliardi di euro nel 2025.

Per la Commissione europea, però, il ritorno alle vecchie regole commerciali è solo una soluzione temporanea, mentre proseguono i negoziati per un quadro commerciale a lungo termine tra Kiev e Bruxelles.

Koval ha dichiarato che l’obiettivo è quello di concordare un quadro commerciale a lungo termine con l’UE entro la fine di luglio.

Chi perde e chi vince

Nel frattempo, il ministro dell’Agricoltura polacco Czesław Siekierski ha salutato la reintroduzione del regime commerciale prebellico con l’Ucraina come un’importante vittoria politica in vista delle critiche elezioni di questo fine settimana. La visita di Siekierski a Bruxelles per ospitare i colloqui tra i ministri dell’Agricoltura dell’UE avviene mentre il governo polacco di centro-destra si appresta ad affrontare il partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS) nel secondo turno delle elezioni presidenziali di domenica.

La questione è particolarmente delicata in Polonia, poiché le importazioni ucraine hanno alimentato le agitazioni degli agricoltori negli ultimi anni.

“Sono cifre molto favorevoli per noi, perché si tratta di importi molto bassi”, ha dichiarato Siekierski ai giornalisti a margine dell’incontro AGRIFISH, riferendosi alle quantità limitate di esportazioni agricole ucraine che saranno ammesse nell’UE a partire dal 6 giugno.

Il ministro polacco ha affermato che i futuri colloqui richiederanno “un certo dialogo” e che la discussione su quanto liberalizzare il mercato agricolo per i prodotti ucraini dipende anche dalla risoluzione della guerra di Kiev contro le forze russe invasori.

Parlando ai giornalisti, Koval ha scherzato sul fatto che per gestire la produzione agricola ucraina è necessario “conoscere il calendario elettorale degli Stati membri dell’UE” per rispondere alle campagne politiche nazionali. Ha detto che la sua missione a Bruxelles lunedì è stata quella di contrastare i “miti” sui prodotti ucraini che disturbano il mercato dell’UE.