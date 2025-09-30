Accordo Ue-Marocco, cosa prevede la clausola del Sahara Occidentale e perché l’intesa è a rischio

Roma, 30 settembre 2025 – La Commissione europea ha proposto di modificare l’accordo commerciale con il Marocco per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul territorio conteso del Sahara Occidentale, secondo un documento ottenuto da Euractiv.com.

Il Sahara Occidentale, ex colonia spagnola in gran parte occupata dal Marocco dal 1975, è riconosciuto dall’Onu come territorio non autonomo. Il suo status resta oggetto di disputa: Rabat ne rivendica la sovranità, mentre il movimento indipendentista sahrawi, Fronte Polisario, chiede l’autodeterminazione.

Nell’ottobre 2024, la massima corte europea ha stabilito che gli accordi commerciali Ue-Marocco del 2019 su pesca e prodotti agricoli erano stati conclusi in violazione del principio di autodeterminazione, poiché il popolo del Sahara Occidentale non aveva dato il proprio consenso. Bruxelles aveva ricevuto 12 mesi di tempo per adeguarsi.

Secondo la bozza presentata, ottenuta da Euractiv.com, le etichette di questi prodotti dovranno ora indicare come origine il Sahara Occidentale, mentre i certificati di conformità continueranno a essere rilasciati dalle autorità marocchine.

“Il nuovo accordo utilizza il termine ‘regione di origine’ per i prodotti del Sahara Occidentale, ma questo non esiste né nel diritto commerciale dell’Ue né in quello internazionale”, ha dichiarato una fonte vicina alla questione, che ha parlato in forma anonima. “Sembra che la Commissione sia pronta a cancellare il codice doganale del Sahara Occidentale e a sostituirlo con questo termine vago”.

La Corte europea aveva già stabilito in passato che le merci provenienti dal Sahara Occidentale dovessero essere etichettate come tali, e non come marocchine. Ma l’applicazione è stata incerta, e Rabat ha respinto in toto l’impostazione della Corte, ribadendo che “la sovranità del Marocco sul Sahara marocchino non è negoziabile”.

“Alla fine, è solo una replica del precedente accordo con il Marocco, ma con una formulazione più debole per compiacere Rabat”, ha detto la fonte. “Non reggerà in tribunale, e la Commissione lo sa. Stanno solo cercando di guadagnare tempo”.

Il consenso sostituito dai benefici

La proposta della Commissione si fonda su un’idea delineata dalla stessa Corte: il consenso del popolo del Sahara Occidentale può, in teoria, essere “presunto” se l’accordo non crea obblighi per esso ma fornisce invece benefici tangibili e verificabili, monitorati da un meccanismo di controllo.

Per soddisfare questo criterio, l’Ue si impegna a finanziare progetti idrici, energetici e di lotta alla desertificazione, impianti di desalinizzazione, oltre a fornire aiuti umanitari ai campi profughi sahrawi intorno a Tindouf, in Algeria, e a sostenere istruzione e cultura.

“Il consenso presunto esiste solo in condizioni molto ristrette e trasparenti, non come scappatoia per aggirare gli standard giudiziari”, ha dichiarato a Euractiv Sara Eyckmans di Western Sahara Resource Watch.

“Fino a quando non ci sarà partecipazione sahrawi, l’Ue non avrà credibilità sui diritti umani e sullo Stato di diritto”. Non farlo “rischia di legittimare un’occupazione illegale”, ha aggiunto, avvertendo di “un precedente preoccupante per altri conflitti territoriali”.

Eurodeputati messi da parte

La Commissione ha presentato la modifica dell’accordo commerciale il 18 settembre, dopo negoziati durati appena cinque giorni dalla decisione del Consiglio del 10 settembre di autorizzarne l’avvio.

La proposta è pensata per un’applicazione provvisoria, il che significa che entrerebbe in vigore prima del voto degli eurodeputati. Applicare l’accordo in via provvisoria equivale a un “fatto compiuto” e “quasi a una dichiarazione di guerra alla commissione commercio del Parlamento”, ha detto la fonte. Il Consiglio dovrebbe firmare l’emendamento il prossimo primo ottobre.