Accettare senza dirlo: come l’UE si prepara a digerire i dazi di Trump

La politica tariffaria di Donald Trump è ampiamente – e giustamente – criticata per essere confusa e contraddittoria. Ma anche il modo in cui i giornalisti la raccontano è spesso altrettanto sconcertante.

Lunedì, Bloomberg ha riferito che l’UE sarebbe “disposta ad accettare” il dazio di base del 10% imposto dal presidente degli Stati Uniti sulla maggior parte delle esportazioni europee, a condizione che ottenga esenzioni su acciaio, alluminio e automobili. Washington dovrebbe anche impegnarsi a non imporre dazi su altri “settori chiave”, tra cui farmaceutica e semiconduttori, come parte di qualsiasi accordo commerciale, si legge nell’articolo.

L’analisi è stata ampiamente ripresa dai media internazionali e ha anche causato forti oscillazioni in Borsa. Tuttavia, non conteneva dichiarazioni di funzionari, né con nome né anonime. Si limitava a citare un numero imprecisato di “persone a conoscenza della questione”.

“La Commissione europea, che gestisce le questioni commerciali per l’UE, vede questo accordo come leggermente favorevole agli Stati Uniti ma comunque accettabile, hanno detto le persone, che hanno parlato in condizione di anonimato”, prosegue l’articolo.

L’articolo – e le reazioni di media e investitori – sono sconcertanti per diversi motivi.

Innanzitutto, proprio Bloomberg aveva detto appena la settimana scorsa che Bruxelles aveva “finalmente rivelato” che avrebbe, in effetti, reagito se il dazio di base del 10% fosse rimasto in vigore.

La prova a sostegno di questa affermazione era un’intervista al commissario europeo per l’Industria Stéphane Séjourné, il quale aveva affermato che la Commissione “dovrà reagire e riequilibrare in alcuni settori chiave se gli Stati Uniti insisteranno su un accordo asimmetrico”.

A meno che la Commissione non sia gestita da schizofrenici politici i due articoli non possono essere entrambi veri: la Commissione non può aver “rivelato” di voler reagire contro il dazio di base del 10% di Trump e, appena sei giorni dopo, accettare di non farlo.

Si potrebbe sostenere che questa discrepanza – o, meno diplomaticamente, questa contraddizione palese – nei reportage di Bloomberg sia sintomatica di un malessere più ampio che affligge la stampa di Bruxelles.

Tra i problemi, vi è il riportare acriticamente qualsiasi cosa dica un funzionario europeo e, soprattutto, una malsana dipendenza dal citare fonti anonime – anche per dichiarazioni banali o scontate.

C’è anche un’incapacità fondamentale, o una riluttanza, a interpretare non solo ciò che viene detto, ma chi lo dice – e, forse ancor più criticamente, ciò che non viene detto.

Séjourné, ad esempio, non è solo un commissario: è anche un alleato stretto del presidente francese Emmanuel Macron, che è un sostenitore esplicito della linea dura contro il dazio di base del 10%. Nell’intervista, Séjourné parlava più da francese o da commissario europeo? La domanda non è stata posta.

Ancora più importante, però, è il fatto che Séjourné non è il commissario europeo per il Commercio. Interpretare le sue parole come rappresentative della posizione commerciale dell’UE ha lo stesso senso che chiedere al commissario per lo Sport, Glenn Micallef, la sua opinione sulla politica della concorrenza dell’UE – cioè, nessuno.

Omissioni evidenti

Inoltre, i commenti “rivelatori” di Séjourné erano completamente in contrasto con altre dichiarazioni pubbliche fatte proprio quel giorno da altri funzionari dell’UE, che lasciavano fortemente intendere che Bruxelles, in realtà, accetterà il dazio di base di Trump.

In particolare, la Commissione – che in passato aveva respinto con fermezza ogni ipotesi di accettare il dazio del 10% – ha ripetutamente evitato di negare che potrebbe accettarlo durante il consueto briefing di mezzogiorno con i giornalisti.

“Da questo podio non posso anticipare nessun esito dei negoziati”, ha detto ai cronisti Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea, quando gli è stato chiesto direttamente se un accordo UE-USA potesse includere il dazio di base.

Le sue parole arrivavano poche ore dopo che Matthias Jørgensen, un alto funzionario della Commissione coinvolto nei negoziati commerciali, aveva anch’egli evitato di rispondere a una domanda del Comitato commercio del Parlamento europeo che chiedeva se il dazio costituisse una “linea rossa” per Bruxelles.

“Sono stato contento quando ho letto alcuni articoli in cui la Commissione respingeva il dazio di base del 10%”, ha detto Jörgen Warborn, eurodeputato svedese del Partito popolare europeo (PPE) di Ursula von der Leyen.

“Ma oggi non ho sentito nulla dalla Commissione che indicasse che si tratti di una linea rossa. E vorrei avere un chiarimento, perché purtroppo credo che gli USA continueranno a insistere su quel dazio. E io lo ritengo inaccettabile”.

Jørgensen ha risposto che “i cambiamenti alla normativa europea vigente” e “l’autonomia regolatoria” sono “linee rosse” per la Commissione. Ma, significativamente, non ha detto lo stesso del dazio di base.

La posizione di Šefčovič

Le dichiarazioni di Regnier e Jørgensen sono arrivate anche il giorno dopo che il vero commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, aveva definito “insostenibili” i dazi di Trump su metalli e auto – ma non aveva usato termini simili per il dazio del 10%.

Šefčovič, che incontrerà alti funzionari statunitensi a Washington mercoledì e giovedì nel tentativo di evitare che il dazio del 10% salga al 50% il 9 luglio, ha anche osservato che un eventuale accordo UE-USA è probabile che somigli a quello concluso a maggio tra Regno Unito e Stati Uniti, il quale prevede esenzioni per auto e metalli ma lascia intatto il dazio del 10%.

Secondo lui, l’intesa UE-USA consisterà quindi probabilmente in un “breve accordo sui principi, o un accordo quadro con obiettivi dichiarati”, seguito da intese “sui diversi temi settoriali”.

In sintesi: la “notizia” che l’UE sia disposta ad accettare il dazio del 10% è, in realtà, un’informazione talmente ovvia che è già ampiamente di dominio pubblico.

E l’apparente altalena dei funzionari UE – dal rifiutare il dazio del 10%, ad accettarlo, poi di nuovo rifiutarlo, e infine di nuovo accettarlo – è quasi certamente un unico, continuo processo di resa… cercando di nascondere che è proprio questo ciò che stanno facendo.