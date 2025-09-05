A rischio la super linea elettrica sottomarina fra Grecia, Cipro e Israele

Roma, 5 settembre 2025 – Il governo cipriota sta frenando la realizzazione di una linea elettrica che collegherà Grecia e Israele passando attraverso Cipro, con il presidente del Paese Nikos Christodoulides che ha rivelato mercoledì sera che il procuratore dell’UE ha avviato un’indagine sul progetto.

La posa del cavo elettrico sottomarino, progettato per collegare le reti elettriche dei tre paesi attraverso una delle interconnessioni sottomarine più profonde e lunghe al mondo, era già in pericolo dopo che Nicosia aveva dichiarato di voler riconsiderare il progetto.

Mercoledì sera, Christodoulides ha poi affermato che il procuratore capo dell’UE, Laura Kövesi, aveva avviato un’indagine sui ritardi nell’avvio dell’iniziativa.

“Questo pomeriggio, il Servizio giuridico [cipriota] è stato informato dalla Procura europea (EPPO) che, a seguito di varie denunce presentate nel corso del tempo e debitamente investigate, ha deciso di aprire un caso per indagare su possibili reati penali relativi a questo specifico progetto”, ha dichiarato Christodoulides ai media locali, senza specificare chi sia oggetto dell’indagine.

La notizia mette ulteriormente a rischio il programma già in difficoltà, dato che dipende fortemente dai finanziamenti dell’UE. Il costo era stimato in 1,9 miliardi di euro, di cui 657 milioni provenienti direttamente dai finanziamenti dell’UE.

Il 63% dell’importo restante doveva essere coperto da Cipro e il restante 37% dalla Grecia.

Il ministro delle Finanze cipriota, Makis Keravnos, aveva dichiarato al quotidiano cipriota Kathimerini che il progetto non era comunque più realizzabile. “Ho davanti a me due studi condotti da organizzazioni indipendenti e rispettabili, che concludono che questo progetto non è sostenibile alle condizioni specifiche”, ha affermato.

Quando Euractiv.com ha chiesto se le dichiarazioni del ministro delle Finanze riflettessero la posizione ufficiale di Nicosia – prima dell’annuncio dell’avvio di un’indagine formale da parte dell’EPPO – un funzionario del governo cipriota ha lasciato intendere che la parte greca non ha rispettato la sua parte dell’accordo.

“Il progetto è di importanza strategica per la Repubblica di Cipro. La sua fattibilità dipende dalle condizioni e dagli impegni assunti dall’operatore indipendente di trasmissione dell’energia elettrica [greco] e ci aspettiamo che vengano rispettati”, ha affermato il funzionario.

Tuttavia, fonti di Nicosia hanno riferito a Euractiv.com che all’interno del governo cipriota vi sono divisioni sulla questione. Mentre il ministero delle Finanze ritiene che il progetto comporti un rischio economico elevato, il ministero dell’Energia è favorevole a portarlo avanti.

Ad Atene, il governo ha già espresso insoddisfazione per il ritardo.

Tasos Chatzivasileiou, deputato del partito di governo Nuova Democrazia, ha esortato Nicosia a chiarire senza indugio la sua posizione e ha ribadito l’impegno della Grecia a portare avanti il progetto. “Cipro non può permettersi di giocare d’azzardo con progetti di questa importanza”, ha affermato.

L’elefante nella stanza

Anche la geopolitica gioca un ruolo importante, poiché la Turchia si è opposta al progetto, sostenendo che le sue zone marittime ne sarebbero state influenzate.

Ankara sostiene che tutti i progetti energetici correlati nella regione sono in conflitto con un protocollo d’intesa (MoU) firmato con la Libia nel 2019 riguardante la delimitazione delle aree di giurisdizione marittima nel Mediterraneo orientale. Il MoU, che ignora l’esistenza dell’isola greca di Creta, è stato condannato dall’UE come “illegale” e Bruxelles ha promesso di non riconoscerlo.

Per Israele, invece, il cavo rappresenta più di un semplice progetto infrastrutturale. Si tratta di un passo strategico verso una più profonda integrazione nella rete energetica europea. Tuttavia, il conflitto in corso in Medio Oriente spinge la questione in fondo alla lista delle priorità di Israele.

L’UE conferma il sostegno al progetto

Il progetto di collegamento energetico ha ricevuto il sostegno politico dell’UE. Lunedì, la portavoce della Commissione per l’energia, Anna-Kaisa Itkonen, ha sottolineato la sua importanza strategica per le infrastrutture energetiche della regione e ha sottolineato la necessità di compiere progressi.

Itkonen è tornata nuovamente sul tema giovedì 4 settembre, ribadendo che “il Great Sea Interconnector rimane di importanza politica e strategica assoluta per la Commissione europea e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per assicurarne l’attuazione”,

Secondo la portavoce UE, il progetto “è la chiave per porre fine all’isolamento energetico di Cipro e, una volta completato, consentirà di integrare più rinnovabili nel sistema, riducendo i prezzi dell’energia per imprese e consumatori della regione”.

Il progetto gode dello status di Progetto di Interesse Comune (PCI) e ha già beneficiato di finanziamenti attraverso vari strumenti europei, tra cui il Connecting Europe Facility e le reti transeuropee dell’energia.

La portavoce ha sottolineato che tali fondi possono essere concessi soltanto dopo “accurati studi di fattibilità” e una verifica da parte della Commissione della sostenibilità economica. Bruxelles, ha aggiunto, resta in “contatto costante” con il promotore del progetto, i regolatori e le autorità nazionali, sollecitando “tutti gli attori a rispettare i propri impegni” per arrivare al completamento “il più presto possibile”.

Sull’avvio di un’indagine della Procura europea (EPPO) che, secondo il presidente di Cipro, riguarda sia il GSI sia il progetto LNG di Vasilikos, la Commissione ha confermato di essere informata, ma ha evitato commenti: “Si tratta di un’iniziativa dell’EPPO e le domande vanno rivolte a loro”.

Quanto ai presunti studi ciprioti che metterebbero in dubbio la redditività del GSI, Itkonen ha precisato che la Commissione è in contatto tecnico continuo con le autorità nazionali, ma dovrà verificare se tali documenti siano stati formalmente trasmessi a Bruxelles. Riguardo ai ritardi, ha ricordato che la tempistica rientra nelle responsabilità del promotore del progetto: “Noi ci aspettiamo che tutte le parti si impegnino per una rapida realizzazione, perché ogni ulteriore ritardo è a detrimento soprattutto di Cipro, principale beneficiaria del progetto.

Tuttavia, fonti a Nicosia hanno affermato che a Cipro si percepisce una certa riluttanza da parte di Atene a provocare la Turchia, al fine di non interrompere i dialoghi in corso volti a risolvere le questioni bilaterali.

“Atene deve fornire garanzie che il progetto sarà realizzato, insieme a un calendario”, ha dichiarato a Euractiv.com il deputato socialista cipriota Costas Mavrides. Mavrides ha anche invitato Atene a porre fine alla sua politica di “timidezza sottomessa” nei confronti della Turchia.

Necessità di investitori privati

George Tzogopoulos, senior fellow presso la Fondazione ellenica per la politica europea ed estera (ELIAMEP), ritiene che Cipro stia avendo dei ripensamenti perché il governo ritiene che il costo della produzione di energia in Grecia sia inferiore a quello di Cipro.

“Pertanto, in sostanza, la Grecia invierebbe energia a Cipro e le aziende cipriote non sarebbero in grado di esportare, come era teoricamente l’obiettivo”, ha affermato.

Un altro motivo, secondo l’analista, è che Cipro sperava di esportare gas dalle sue riserve offshore, che sono state ufficialmente scoperte ma rimangono inutilizzate a causa di una disputa in corso con la Turchia sulle zone marittime.

Tzogopoulos ha anche osservato che la mancanza di investimenti privati sta minando la sostenibilità del progetto, poiché gli investitori privati sono la “migliore rete di sicurezza”. “Una volta che una grande azienda finanzia un progetto, i vari ostacoli tendono ad essere superati”, ha affermato.

Tuttavia, il progetto trilaterale attualmente si basa esclusivamente su investimenti pubblici. Al contrario, un altro cavo – il GREGY Interconnector, una linea sottomarina diretta ad alta capacità più lunga che collega l’Egitto alla Grecia continentale – è sostenuto da investitori privati, il che lo rende più fattibile.

“Anche la Turchia metterà in discussione questo progetto, poiché rientra nel memorandum d’intesa turco-libico […] ma il sostegno economico privato cambia le dinamiche”, ha aggiunto Tzogopoulos.

Infine, l’analista ha sottolineato una data chiave imminente: il 10 settembre, quando le aziende private dovrebbero manifestare il loro interesse per una gara d’appalto internazionale per lo sfruttamento delle riserve di gas a sud di Creta. Secondo i media locali, anche Chevron, il gigante energetico americano, potrebbe partecipare al progetto.