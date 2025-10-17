Autosufficienza europea nella difesa, cosa prevede la Roadmap 2030 dell’Ue

Roma, 17 ottobre 2025 – La Commissione europea ha presentato giovedì 17 ottobre a Bruxelles la sua Defense Readiness Roadmap 2030, il tanto atteso piano strategico che definisce il percorso verso una difesa europea pronta, autonoma e coordinata entro la fine del decennio. Il documento propone quattro progetti faro dell’Unione europea concepiti per accrescere la capacità di deterrenza e garantire la sicurezza collettiva del continente. Come richiesto dal Consiglio europeo di giugno, la Roadmap “delinea obiettivi e traguardi chiari per colmare le lacune in termini di capacità, accelerare gli investimenti nella difesa negli Stati membri e guidare i progressi dell’Ue verso la piena prontezza in materia di difesa entro il 2030”. Rafforzare la difesa dell’Europa, ha sottolineato la Commissione in una nota, “significa anche sostenere fermamente l’Ucraina”.

Il commissario Kubilius

Parlando ai giornalisti nella conferenza stampa organizzata al termine del Collegio dei commissari Ue, il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius ha descritto la Roadmap come “un piano architettonico strategico rivoluzionario del grande esercizio di costruzione dell’Unione europea per realizzare la European Defence Readiness 2030”. Secondo Kubilius, si tratta di “costruire una cupola di difesa europea. Una difesa per la pace. Se vuoi la pace, prepara la difesa”.

Mobilitare tutte le risorse a livello nazionale e Ue

Parlando al fianco della vicepresidente esecutiva della Commissione Ue Henna Virkkunen, e all’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Ue Kaja Kallas, l’ex premier lituano ha sottolineato che l’attuazione del piano “richiede la mobilitazione di tutti gli sforzi e di tutte le risorse finanziarie a livello nazionale e dell’Ue”. Gli Stati membri, ha ricordato, “investiranno fino al 2035 6,8 trilioni di euro nella difesa reale”.

La Roadmap segna, nelle parole di Kubilius, il passaggio “dallo stadio delle opportunità a quello della consegna: fino a oggi abbiamo creato opportunità; ora dobbiamo passare alla fase della consegna - contratti, produzione, modernizzazione, approvvigionamento”. Il piano è “un mega piano per la consegna, con tabelle di marcia, obiettivi e obblighi di rendicontazione”.

Tra gli obiettivi principali, la creazione di una autosufficienza europea in difesa, che per Kubilius “significa indipendenza”, e lo sviluppo di quattro progetti faro europei: l’European Drone Defence Initiative, l’Eastern Flank Watch, l’European Air Shield e lo Space Defence Shield. “Ciò che stiamo creando con la Roadmap è l’autosufficienza europea in difesa, che significa la nostra capacità di produrre, modernizzare e finanziare la crescita dell’industria europea della difesa”, ha affermato.

Il costante pericolo “russo”

Accanto al commissario Kubilius, Kallas illustrato la dimensione strategica del piano. “La Russia oggi non ha la capacità di lanciare un attacco contro l’Unione europea, ma potrebbe prepararsi nei prossimi anni. Il pericolo non scomparirà, anche se la guerra in Ucraina dovesse finire”, ha dichiarato l’ex premier estone.

La Roadmap, ha spiegato, è “un piano per colmare le lacune di capacità con obiettivi, scadenze e indicatori chiari”. L’Alta rappresentante ha sottolineato che “gli Stati membri sono al posto di guida” e che il lavoro “è già iniziato con la prima riunione della coalizione europea sui droni, guidata da Paesi Bassi e Lettonia”.

Kallas ha inoltre annunciato “un nuovo sistema anti-drone pienamente operativo entro la fine del 2027” e ha posto particolare attenzione al fronte orientale: “L’Europa orientale sopporta il peso maggiore della minaccia e ciò richiede un’attenzione particolare. L’Eastern Flank Watch riunirà tutte le capacità necessarie a difendere questa parte d’Europa”.

L’Europa tenta di accelerare sul fronte della difesa

La vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha definito la Roadmap “una guida essenziale per la preparazione della difesa europea entro il 2030, con obiettivi e traguardi molto concreti”.

Dopo “anni di massicci sottoinvestimenti nella difesa europea”, ha ricordato la politica finlandese, il Libro bianco dell’Ue ha individuato le principali carenze di capacità: “droni e contromisure, cyber, intelligenza artificiale, missili e munizioni”.

La Commissione ha proposto un pacchetto da 800 miliardi di euro nell’ambito del Rearm Europe Plan – Readiness 2030, sostenuto dall’attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e dal nuovo strumento Safe Loan.

“In quattro anni gli investimenti nazionali in difesa sono quasi raddoppiati, passando da 218 a 392 miliardi di euro”, ha spiegato Virkkunen. “Il nostro messaggio è chiaro: l’Europa si sta rafforzando, sta investendo nella propria difesa e sarà pronta a difendersi”.

La vicepresidente ha inoltre proposto “un aumento di cinque volte dei finanziamenti per difesa e spazio nel Fondo per la competitività europea” e “dieci volte di più per la mobilità militare rispetto all’attuale Quadro finanziario pluriennale”.

Entro la fine del 2027, ha aggiunto, l’obiettivo è “creare un’area europea di mobilità militare con regole e procedure armonizzate e una rete di corridoi terrestri, aeroporti, porti e infrastrutture di supporto per consentire a truppe e attrezzature di muoversi rapidamente in tutta l’Unione europea”.

Raggiungere “la piena prontezza” nel campo della difesa

Come sottolineato dal comunicato della Commissione, raggiungere la piena prontezza alla difesa “significa garantire che le forze armate degli Stati membri possano anticipare, prepararsi e rispondere a qualsiasi crisi, compresi i conflitti ad alta intensità”. A tal fine, la Roadmap invita gli Stati membri a completare la formazione di Coalizioni di Capacità in nove aree chiave: difesa aerea e missilistica, facilitatori strategici, mobilità militare, sistemi di artiglieria, guerra informatica e intelligenza artificiale, missili e munizioni, droni e controdroni, combattimento terrestre e marittimo.

Per la Commissione, “colmare le lacune di capacità richiede un’industria della difesa dell’Ue forte, resiliente e tecnologicamente innovativa”, in grado di fornire rapidamente le capacità necessarie agli Stati membri. Bruxelles sottolinea anche la necessità di “sfruttare appieno il potenziale dell’innovazione per la difesa, comprese le soluzioni ucraine” e di “ridurre le dipendenze critiche dalle materie prime e da altri input essenziali”.

Un altro obiettivo chiave è lo sviluppo di “un mercato europeo dei materiali per la difesa semplificato e integrato”, con norme armonizzate che permettano all’industria di “produrre con rapidità e in grandi volumi”. Entro il 2030, la Commissione punta a creare “un vero e proprio mercato unico della difesa a livello Ue”, monitorando la capacità industriale “a partire dai settori della difesa aerea e missilistica, dei droni e dei sistemi spaziali”.

La Defense Readiness Roadmap 2030 segue il piano ReArm Europe / Readiness 2030, che offre agli Stati membri maggiore flessibilità finanziaria per rafforzare la produzione e la prontezza. È stata sviluppata “in stretto coordinamento con la NATO” e definisce i piani per istituire un’area di mobilità militare europea entro il 2027.

Nel marzo 2025, la Commissione e l’Alto rappresentante avevano presentato il Libro bianco congiunto per la difesa europea, integrato dal piano ReArm Europe, un pacchetto volto a stimolare nuovi investimenti pubblici e privati nella difesa europea. A seguito di quell’iniziativa, nel giugno 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione e l’Alto rappresentante a presentare la tabella di marcia odierna, che sarà ora discussa dai leader per definire le prossime fasi verso la piena prontezza alla difesa entro il 2030.