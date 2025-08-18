Asse Ue-Ucraina, Talò: “Servono obiettivi realistici. Ma ora il continente è più forte”

Roma, 18 agosto 2025 – La Russia non ha vinto. E se questo è successo è anche grazie all’Europa, Italia compresa, che ha dato un sostegno fondamentale all’Ucraina. Ne è convinto Francesco Talò, ex ambasciatore italiano alla Nato fra 2019 e 2022 ed ex consigliere diplomatico di Giorgia Meloni.

Ambasciatore, il vertice che si è tenuto in Alaska fra Putin e Trump ha dato la percezione di un leader russo vittorioso e che detta le regole.

“Io non credo a un Putin vittorioso. Se ad Anchorage ci fossero stati risultati eclatanti lo avremmo saputo, ma ci sono anche cose che non conosciamo. Di certo, tutti cercano di rappresentarsi come vincenti”.

La presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, assieme al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky (Ansa)

Putin però sembra vicino a ottenere quello che voleva, un’ampia parte del Donbass.

“Certo, questa narrazione gli serve per dichiarare il successo dell’operazione militare speciale. C’è un sentimento revanscista in Russia e in questo senso il messaggio del ministro Lavrov con la felpa CCCP (acronimo equivalente a Urss, ndr) era chiaro: siamo tornati. Ma attenzione, non è una vittoria totale: dopo tre anni di guerra ha conquistato meno del 20% del territorio ucraino e a carissimo prezzo. E parte di queste conquiste erano già avvenute prima del 2022. Non solo, ma ha meno territorio rispetto a tre anni fa. Ricordiamoci che era alle porte di Kiev. Ho visitato i luoghi delle stragi, come quella di Bucha, e sono appena fuori della capitale. C’era la sensazione che i russi potessero conquistare la capitale e che Zelensky dovesse fuggire. Al di là di altri giudizi, gli va dato atto di essere stato un leader estremamente coraggioso, rimasto al fianco del suo popolo che voleva combattere. E l’Ucraina ha respinto i russi anche grazie all’Occidente”.

Europa compresa.

“L’Europa è stata determinante, e con l’Italia in prima fila grazie a leader credibili come Draghi e Meloni. Il nostro continente, assieme agli Usa, ha dato un sostegno importante in termini economici e di forniture, pensiamo per esempio alle dotazioni di difesa aerea alle quali ha concorso anche il nostro Paese. Hanno salvato vite e infrastrutture civili bersagliate dalla Russia. Queste cose le ho vissute in prima persona visto che nel 2022 ero ambasciatore alla Nato e ho partecipato a molte riunioni: Quelle in cui si discuteva delle informazioni di intelligence su un imminente attacco russo alle quali gli stessi ucraini non volevano credere. E quella storica del 24 febbraio quando c’è stato l’attacco. Credo che le lezioni dell’Ucraina stiano rafforzando l’Europa”.

In che modo?

“Innanzitutto, parlando sempre dei risultati negativi per Putin, la guerra ha rinsaldato il Regno Unito all’Ue e spinto Svezia e Finlandia, che non ci pensavano per nulla, a entrare nella Nato. E certo tutti vorremmo fosse più forte, ma ora si parla di Europa come entità unica, mentre fino a qualche anno fa si sarebbe parlato di Francia, Italia e Germania singolarmente”.

FFrancesco Talò, ex ambasciatore italiano alla Nato fra 2019 e 2022 ed ex consigliere diplomatico di Giorgia Meloni (ImagoE)

L’Ucraina non era presente ad Anchorage, è una sconfitta?

“Sono state fatte critiche eccessive. È normale parlare di altri Paesi in un bilaterale: certo le decisioni che riguardano l’Ucraina deve prenderle l’Ucraina”.

Ma Kiev sarà messa di fronte a scelte molto difficili, come la cessione di territori. Ci sono linee rosse che l’Europa non può accettare siano superate?

“Le linee rosse le deve decidere Kiev. È importante parlare di una pace giusta, perché parlare solo di pace può essere strumentalizzato. Ma si deve parlare anche di una pace possibile, realistica, che implicherà delle concessioni. Come ha detto Tajani, è stato fatto un passo, ora è importante farne altri. La cosa fondamentale è arrivare almeno a un cessate il fuoco”.

Le garanzie di sicurezza proposte dall’Italia per l’Ucraina, simili all’articolo 5 della Nato, e fatte proprie da Trump sono impegnative per l’Europa.

“Certo, e devono essere accettate dai russi. Ma un concetto centrale per la sicurezza dell’Ucraina e del continente è quello della deterrenza, che è tale solo se è credibile. L’aumento delle spese militari in corso va in questo senso”.