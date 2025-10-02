Europa-Russia, da guerra ibrida a minaccia militare: “Mosca può colpire anche Roma”. La sfida di Putin: “Isteria dei Paesi Nato”

Roma – Per il premier polacco, Donald Tusk, l’Europa è già in guerra contro la Russia. Una guerra ibrida, per la precisione, fatta di provocazioni, disinformazione e influenze indirette, alla quale manca solo un intervento armato. Da Mosca la replica non si fa attendere. Il presidente Vladimir Putin, in persona, parla di “isteria”. E mentre i combattimenti in Ucraina proseguono, dal Financial Times arriva l’indiscrezione secondo la quale i russi avrebbero potenziato i loro missili per bucare il sistema missilistico di difesa americano Patriot. “Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. Significa che siamo tutti nel fianco Orientale”, ha detto al Tg1 il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Keir Starmer con Volodymyr Zelensky

Il riarmo e gli asset al summit di Copenaghen

La seconda giornata a Copenaghen è stata occupata dal Vertice della Comunità politica europea. Il messaggio è chiaro: l’Ucraina va sostenuta con tutte le forze a disposizione e il Vecchio Continente deve essere preparato a difendersi contro qualsiasi minaccia arrivi da Mosca. L’appello più accorato arriva dal premier polacco, Donald Tusk: “Dobbiamo combattere le illusioni e la prima è che non siamo in guerra. Lo siamo. Ma è un nuovo tipo di guerra, molto complessa” ha detto, riferendosi alla guerra ibrida.

"L’Europa deve essere pronta a difendersi entro il 2030”

Gli ha fatto eco la premier danese, Mette Frederiksen, secondo la quale l’Europa deve essere pronta a difendersi entro il 2030. Il premier svedese, Ulf Kristersson, è ottimista: “La bozza presentata dalla Commissione ha riscosso ampio consenso, il che è molto positivo – ha spiegato –. Successivamente verrà presentata una proposta molto più dettagliata, probabilmente in occasione del prossimo Consiglio europeo”. Insomma, sì agli aiuti all’Ucraina e al piano di Difesa europeo; con quali fondi è ancora da vedere, ma la strada verso l’utilizzo degli asset russi sembra sempre più percorribile.

Scetticismo di Belgio e Ungheria

Al momento, i due più scettici sono il Belgio e l’Ungheria. Ma se il primo sembra possa essere portato dalla parte della maggioranza, il secondo è irremovibile. “L’Ungheria non toccherà mai i soldi di altri, non siamo ladri” ha spiegato il premier di Budapest, Viktor Orbán. Molto attivo anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato diversi leader, fra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e che si è detto “pronto ad aiutare l’Europa contro i droni russi”. “L’Ucraina – ha spiegato il numero uno di Kiev – ha forse la più grande esperienza al mondo su questo: ovviamente non staremo da parte”. E ha aggiunto: “I droni russi sono arrivati troppo lontano, i leader europei sono determinati a rispondere con la forza”.

La risposta di Mosca: “Con Trump non ci sarebbe stata la guerra”

Un vertice simile non poteva rimanere senza risposta da parte della Russia. Da Valdai, il presidente Putin ha risposto per le rime al vertice di Copenaghen. “Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero” ha esordito, definendo “isteriche” le accuse di guerra ibrida contro il Vecchio Continente e minacciando conseguenze se il monitoraggio della militarizzazione dovesse implicare minacce per Mosca. Putin si è poi soffermato sulle relazioni con Washington, spiegando che con un presidente diverso da Joe Biden il conflitto non sarebbe iniziato e affermando che la Russia rimane impegnata a “ristabilire pienamente le relazioni con gli Usa”. Non è mancata però qualche critica. Secondo lo zar, ribattezzare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra è “un atto aggressivo”.