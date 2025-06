La fragilità Ue al cospetto del caos globale

Roma, 25 giugno 2025 – Il Consiglio europeo in programma domani e venerdì si apre in mezzo a molte fragilità e incertezze, non solo europee. L’Europa è fragile, divisa, incapace, almeno al momento, di avere una posizione coesa e coerente sul problema della difesa continentale e, soprattutto sul posto che la Nato deve avere in questo schema.

Per l’Italia si tratta di una presenza, quella della Nato, irrinunciabile, tale da poter sostituire anche una futuribile difesa europea; la Francia si vede più indipendente e autonoma senza nascondere grandi ambizioni di guida; la Germania sta assaporando una asserita e ritrovata indipendenza strategica che non può fare a meno dell’Europa. Altri in ordine sparso. Non si sa quindi quale posizione europea emergerà dal prossimo Consiglio e da questa cacofonia di posizioni.

La premier Giorgia Meloni

Il bello è che se si parla di problema militare questo coinvolge anche gli Stati Uniti, che rispetto all’Europa hanno solo un vantaggio: un unico centro decisionale, ma alquanto confuso e incoerente. Non è una opzione ragionevole per gli Stati Uniti lasciare la Nato al proprio destino poiché, seppur sbrindellato, il quadro europeo è l’unico set di alleanze solide per Washington, non sostituibile da nessun altro attore nello scenario; ma certo Washington non potrà tollerare un’eccessiva autonomia strategica degli europei e per questo mira a frammentare il quadro politico dell’Unione, a partire dalle mai sopite polemiche economiche e commerciali (l’unico ambito nel quale l’Unione decide come un soggetto singolo).

La lotta di Trump mira alla ridefinizione dei rapporti di forza tra una potenza imperiale in declino e nuovi attori emergenti in piena ascesa, e per far questo ha comunque bisogno di una Ue docilmente allineata. In questo contesto dinamico e in evoluzione non possiamo sperare in nessun equilibrio né in un impossibile ritorno al passato. Non è consolante né tranquillizzante, e lo stiamo vedendo in questi giorni.