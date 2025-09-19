Esplosivi diretti ad Haifa. Blitz al porto di Ravenna. Bloccati due container

La decisione politica è forte. Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna (tutti a guida Pd), d’intesa con la società pubblico-privata Sapir (gestore del principale terminal dell’infrastruttura della città romagnola), hanno bloccato il transito, previsto ieri, di due container destinati a Israele contenenti esplosivi. Il materiale bellico era verosimilmente destinato alle forze armate israeliane, impegnate a spostare forzatamente milioni di palestinesi da Gaza.

I due camion portacontainer con gli esplosivi nel pomeriggio di ieri hanno lasciato la città (la nave che qui li ha scaricati doveva ripartire la scorsa notte). "Nei container diretti ad Haifa non ci sono armi e munizioni italiane, non abbiamo mandato armi italiane", ha sottolineato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando al question time al Senato. A fornire i dettagli della decisione presa è stato il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni. Gli enti locali si sono messi in moto mercoledì sera, quando, informati da alcuni lavoratori del porto del transito dei due container, hanno verificato la notizia. A quel punto, "in qualità di azionisti pubblici di Sapir, insieme ai presidenti della Regione Michele de Pascale e alla presidente della Provincia, Valentina Palli, abbiamo inviato una pec al presidente di Sapir e al suo amministratore delegato". Con una richiesta chiara. "Quella di valutare tutte le possibili azioni giuridiche onde evitare che armi, destinate a Paesi in conflitto armato o che siano scenario di violazioni di diritti internazionali accertate da organismi internazionali, possano transitare dai terminal che Sapir ha in concessione dall’Autorità di Sistema Portuale".

Riccardo Sabadini, presidente di Sapir, ha comunicato "la non disponibilità del terminal nel far transitare questi container". Per il primo cittadino di Ravenna "non possono essere singoli gesti a fermare quanto sta accadendo quotidianamente e silenziosamente nei nostri porti. Non si può continuare a far finta di non vedere e non sapere che contribuire al massacro di Gaza è disumano". Sempre a Sapir è stato chiesto anche di inserire nel Codice etico un articolo relativo al valore della pace, al rispetto dei diritti umani e della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo "da promuovere verso tutti i vostri clienti e fornitori. Riteniamo che una città che si è sempre distinta per dialogo interculturale e per capacità di accoglienza – insignita della Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Resistenza – abbia doveri verso le popolazioni vittime di massacri". La segretaria del Pd, Elly Schlein, garantisce pieno supporto per il blocco dei container e ammonisce l’esecutivo perché "se ci sono modalità per riuscire a far arrivare armamenti attraverso i porti italiani, bisogna che il governo si attivi per evitarlo, per fermarlo".

Fa anche rumore la decisione del TTG Travel Experience, una delle più grandi fiere di turismo d’Italia e del mondo in programma a Rimini dall’8 a il 10 ottobre, che ha annunciato l’esclusione dello stand dell’ente del turismo di Israele "per il venir meno delle condizioni per una loro partecipazione". Il sollecito era partito dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e da De Pascale, che in una lettera avevano chiesto al presidente della fiera, Maurizio Ermeti, di ripensare alla presenza dello stand di Israele perché "inopportuna". Sorpresa e in totale disaccordo la ministra del Turismo Daniela Santanchè. L’ambasciatore israeliano Jonathan Peled liquida il gesto come "propaganda elettorale", una spinta all’isolamento nei confronti di Israele che "alimenta l’antisemitismo".