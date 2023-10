Esplosione nella centrale nucleare di Fukushima: 2 uomini ricoverati per le radiazioni

Fukushima, 27 ottobre 2023 – Ancora un incidente nella centrale nucleare di Fukushima, in Giappone. Due uomini sono stati ricoverati per l’esposizione alle radiazioni per un incidente avvenuto nell’impianto danneggiato dallo tsunami che nel 2011 colpì le coste del Giappone.

La centrale nucleare di Fukushima

Due uomini sono stati ricoverati in ospedale presso la centrale nucleare di Fukushima a causa dell'esposizione a liquidi radioattivi durante la pulizia di un impianto di filtraggio dell'acqua.

Lo ha confermato il gestore dell'impianto, la Tokyo Electric Power (Tepco), spiegando che i due impiegati sono stati ammessi all'ospedale dell'Università medica di Fukushima per una fase di decontaminazione e un successivo periodo di osservazione, sebbene non abbiano riportato ferite visibili, né lamentato problemi di salute.

L'esposizione è avvenuta durante la pulizia delle tubazioni presso l'impianto di filtraggio Alps (Advanced Liquid Processing System), progettato per trattare l'acqua utilizzata per il raffreddamento del combustibile nucleare fuso all'interno dei reattori.

Uno dei tubi si è staccato accidentalmente, spruzzando il liquido su cinque lavoratori, ha reso noto l'operatore. Nello specifico, su uno dei dipendenti è stata rilevata una dose di 6,6 millisieverts, superiore al limite di 5 millisievert stabilito per i lavori presso la centrale.

Il liquido contaminato ha attraversato la tuta protettiva, esponendo l'intero corpo tranne il viso alle radiazioni. La lettura ai dati per l'altro lavoratore era di 1,6 millisievert, ha dichiarato Tepco, aggiungendo che i due uomini non indossavano uno strato impermeabile come richiesto per tali lavori di pulizia.

I due lavoratori sono stati sottoposti a procedure di decontaminazione presso la centrale, ma i loro livelli di radiazione non sono scesi in modo significativo, ha dichiarato l'azienda, e per tale motivo rimarranno sotto osservazione per almeno due settimane in ospedale. Il liquido trattato dal sistema Alps viene conservato presso il sito nucleare che è stato danneggiato nel 2011 dal terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami. Il governo di Tokyo ha deciso l'inizio del graduale riversamento dell'acqua nell'oceano a partire dal 24 agosto.

