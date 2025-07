Esplode petroliera greca carica di greggio nel Mediterraneo, è il quinto caso sospetto. 007 Kiev: “Faceva parte della flotta ombra russa”

Roma, 1 luglio 2025 – Giallo sull’esplosione al largo delle coste libiche di una petroliera che trasportava un milione di barili di petrolio. La Vilamoura, che batte bandiera delle Isole Marshall, è di proprietà della Tms Tankers Ltd dell'armatore George Economou, a sua volta parte del Cardiff Marine Group di Economou, si trovava a circa 80 miglia nautiche dalla città di Bengasi quando è avvenuta la deflagrazione che ha causato l'allagamento della sala macchine. L'esplosione ha reso inutilizzabile il sistema di sterzo della petroliera, che è stata rimorchiata in Grecia, nel porto del Pireo. Non si sono verificati morti o feriti tra l'equipaggio.

Da aprile di quest'anno, la Vilamoura ha fatto scalo nei porti petroliferi russi, tra cui Ust'-Luga e Novorossijsk, per caricare petrolio kazako. L'esplosione è stata solo l’ultima in ordine di tempo di una serie di incidenti analoghi in cui sono state coinvolte navi che avevano già fatto scalo nei porti russi. Secondo funzionari e analisti greci di Diaplous citati dal quotidiano Kathimerini, gli attacchi fanno probabilmente parte di operazioni di sabotaggio condotte da persone legate all'Ucraina. “L'uso di bombe magnetiche sulle petroliere richiede un alto grado di specializzazione e preparazione, un elemento che indica la presenza di autori sostenuti dallo Stato”, si legge in una nota di Diaplous.

Secondo la direzione generale dell'intelligence ucraina (l'Hur) come riporta il Kyiv Post, la Vilamoura farebbe parte della cosiddetta flotta ombra russa, costituita per aggirare le sanzioni occidentali. Gli 007 di Kiev hanno riferito che la Vilamoura ha ripetutamente trasportato prodotti petroliferi dai porti russi. Nell'aprile 2025, il cargo era stato avvistato al terminal di Ust'-Luga e a maggio nei pressi di Novorossijsk. Secondo l'Hur, a giugno 2025 la flotta fantasma russa, utilizzata per esportare segretamente petrolio e prodotti petroliferi russi, era composta da quasi 1.000 navi, per lo più obsolete, con una stazza lorda complessiva superiore a 100 milioni di tonnellate.

Un portavoce della compagnia di navigazione Tms Tankers ha precisato che l'esplosione è avvenuta il 27 giugno, dopo che la nave aveva lasciato il porto libico di Zuetina ed era diretta a Gibilterra. La Vanguard Tech, società di consulenza sui rischi marittimi, ha rilevato che altre quattro esplosioni simili si sono verificate quest'anno su petroliere salpate da porti russi tra cui Novorossijsk, vicino alla penisola di Crimea. Tra queste, anche una al largo del porto di Savona, a febbraio. La compagnia ha precisato che non ci sono rischi legati all'inquinamento ambientale dovuti alla fuoriuscita di petrolio in mare. Non ha invece indicato quali potrebbero essere state le cause dell'esplosione.