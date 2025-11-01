Esilio di Hamas. Gli Stati Uniti offrono un corridoio sicuro per lasciare la Striscia

Pur di preservare il fragile cessate il fuoco, che registra tre nuovi morti tra i palestinesi, gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza in mano ad Israele verso le zone sotto il controllo del gruppo. Nel frattempo, lunedì a Istanbul si terrà un vertice di ministri degli Esteri di Paesi musulmani (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Pakistan, Indonesia, Arabia Saudita ed Egitto) per discutere della situazione del cessate il fuoco nella Striscia. Washington, ha svelato Axios, ha notificato ad Hamas tramite Egitto e Qatar che aveva 24 ore per evacuare i propri combattenti dalla zona a est della linea gialla e che, dopo quel termine - scaduto alle 20 locali di giovedì - Israele avrebbe potuto far rispettare la tregua e colpire obiettivi dei militanti oltre la "yellow line".

L’obiettivo della proposta Usa era stabilizzare il cessate il fuoco e liberare dalla presenza di militanti di Hamas nella metà circa di Gaza controllata da Israele. Secondo un alto ufficiale dell’Idf, fino a giovedì sera nessun militante aveva attraversato la zona: l’offerta pare quindi caduta nel vuoto. Scontri tra le forze israeliane e militanti di Hamas nascosti in tunnel nell’area sotto controllo israeliano hanno portato a due rotture significative della tregua. Martedì, miliziani di Hamas sono emersi da un tunnel e hanno sparato contro le truppe israeliane, uccidendo una persona, secondo l’Idf. Gli israeliani hanno dichiarato la violazione del cessate il fuoco e hanno lanciato massicci attacchi aerei che hanno ucciso oltre 100 palestinesi.