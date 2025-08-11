Esercito, piazze e alleati. Premier assediato anche in patria

All’indomani della decisione del gabinetto di sicurezza sull’occupazione di Gaza City come preludio a un controllo militare sulla Striscia intera (lasciando così ancora di più gli ostaggi alla mercé di Hamas) Netanyahu è, in casa, un premier sotto assedio. Decine di migliaia di dimostranti, sabato, hanno sfilato a Tel Aviv per esigere la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi mediante un accordo con Hamas. Intanto nello Stato maggiore gli ordini impartiti dai ministri massimalisti al generale Eyal Zamir, il capo delle forze armate, sono visti come legittimi dal punto di vista istituzionale ma anche come un errore strategico tragico. "Ci conducono in una trappola – affermano alti ufficiali. – L’esercito si insabbierà nelle dune di Gaza, avremo perdite fra i soldati e rischiamo di perdere gli ostaggi per sempre".

Ieri perfino un ministro dell’estrema destra, Bezalel Smotrich, si è sentito in dovere di attaccare il primo ministro. "Ho perso fiducia in lui. Ha dato prova di debolezza, piuttosto che ordinare la distruzione di Hamas. Dobbiamo indire una nuova riunione del gabinetto di sicurezza per enunciare in forma esplicita che vogliamo annettere porzioni estese di Gaza ed incoraggiare l’emigrazione volontaria" dei palestinesi da Gaza.

Se il premier ha avuto un momento di respiro, potrebbe anche aver intravisto la prima pagina di Yeted Neeman, il giornale ideologico degli ebrei ortodossi ashkenaziti. "Guerra!" annunciava giovedì a lettere cubitali. Si riferiva però a un altro conflitto, quello che sta maturando fra i vertici militari – che cercano di arruolare i giovani seminaristi dei collegi rabbinici, che finora hanno beneficiato di esoneri in massa – e l’establishment religioso. I rabbini ortodossi vedono in quelle coscrizioni, se fossero realizzate, un tentativo dell’Israele laico di minare subdolamente alla base il loro stile di vita basato sullo studio ad oltranza della Torah.

L’episodio che negli ultimi giorni ha acceso le micce è stato l’arresto di tre seminaristi che (sostenuti dai loro rabbini) avevano ignorato la convocazione in un centro di reclutamento. Ieri un deputato ortodosso, il rabbino Meir Porush, ha messo in guardia da una "guerra civile" fra ortodossi e laici. "Siamo oltre un milione, possiamo facilmente paralizzare Israele – ha avvertito. – Meglio non metterci alla prova". Finora hanno sostenuto attivamente il governo Netanyahu, adesso si limitano a non combatterlo in Parlamento.

Sempre ieri il ministro della Difesa Israel Katz ha acceso un nuovo fronte di tensione quando si è appreso che si accinge a ordinare il richiamo, nei prossimi mesi, di oltre 400 mila riservisti necessari a quanto pare per realizzare l’occupazione di Gaza e per gestire poi il controllo militare della Striscia. Un provvedimento molto impopolare, in primo luogo fra le famiglie degli ostaggi (che temono che il governo, di fatto, abbia "condannato a morte" i loro cari) e per i familiari dei soldati di leva. La prospettiva che anche nei prossimi mesi siano costretti a combattere a Gaza è paralizzante. Sempre più spesso si ha notizia di militari (riservisti o di leva) che si rifiutano di tornare nella Striscia, anche rischiando di dover scontare pene detentive per insubordinazione.

Su iniziativa delle famiglie degli ostaggi prende allora quota il progetto di uno sciopero nazionale ad oltranza che paralizzi il Paese dal 17 agosto "per mettere fine alla guerra – ha spiegato il leader laburista Yair Golan – per liberare gli ostaggi ed abbattere il governo". L’esperienza passata consiglia comunque cautela. Nella fase iniziale la protesta inizierà dal basso, con assenze dai posti di lavoro.

Aldo Baquis