Esercitazioni militari Usa in Indonesia, al via le “Super Garuda Shield”. E in Corea del Sud le manovre con F-35 di esercito e marina

Giacarta, 25 agosto 2025 - La sicurezza e la stabilità nella regione Asia-Pacifico alla base di due esercitazioni militari a cui gli Stati Uniti parteciperanno. In Indonesia al via esercitazioni militari congiunte "Super Garuda Shield", che dureranno fino al 4 settembre e coinvolgeranno alleati di 11 Paesi, tra cui Australia, Giappone, Singapore, Francia, Nuova Zelanda, Regno Unito e altre nazioni.

In campo, nella capitale Giacarta, sull'isola di Sumatra e nell'arcipelago Riau, oltre 4.100 soldati indonesiani e 1.300 statunitensi, affiancati da truppe alleate. Samuel Paparo, comandante dell'US Indo-Pacific Command, ha dichiarato che si tratta del "Super Garuda Shield più grande di sempre", sottolineando la necessita di "scoraggiare chiunque voglia modificare la realtà sul terreno con la violenza, grazie alla determinazione collettiva dei partecipanti nel difendere i principi di sovranità".

We're back with This Week in The Pacific!! pic.twitter.com/FLKwEXn5cC — U.S. Army Pacific (@USARPAC) August 23, 2025

Le truppe verranno addestrate sia a difesa cibernetica che ad operazioni con fuoco reale. India, Papua Nuova Guinea e Timor Est, hanno inviato osservatori. L'Indonesia, Paese neutrale, si trova a dover conciliare i rapporti con Washington e Pechino evitando di schierarsi apertamente nella rivalità tra le superpotenze, così le esercitazioni non sono state formalmente indirizzate contro la Cina, che resta la maggior preoccupazione degli Usa nella regione.

In chiave di sicurezza davanti alle minacce di Corea del Nord e Cina anche le annuali manovre estive Ulchi Freedom Shield della durata di 11 giorni in Corea del Sud. Gli Stati Uniti per l'occasione hanno schierato 10 cacciabombardieri F-35 nella Penisola coreana, riferiscono i media locali. Alla base di Kunsan sono atterrati F-35A della Forza aerea statunitense e F-35B dei Marine. In programma ci sono simulazioni di difesa aerea e mira per rafforzare la prontezza al combattimento e la capacità di deterrenza congiunte delle forze Usa e sudcoreane nella regione.