Iniziano le Security Belt-2025, Usa in allerta per le esercitazioni militari congiunte di Russia, Cina e Iran

Roma, 10 marzo 2025 - Mentre sono in corso le esercitazioni militari Freedom Shield di Seul e Washington, che dureranno fino al 20 marzo, oggi inziano quelle di Russia, Cina e Iran nel Golfo di Oman. Le 'Security Belt-2025', il nome in codice, che avranno come campo di manovra un tratto di mare al largo del porto iraniano di Chabahar. Esercitazioni iniziate nel 2019 sono giunte alla quinta edizione, sotto lo sguardo vigile di Washington.

Infatti, anche se Donald Trump afferma di non essere preoccupato per la dimostrazione di forza di Pechino, Mosca e Teheran, a Washington c'è chi non prende alla leggera lo sfoggio di muscoli dei tre 'nemici' degli Stati Uniti. "Siamo più forti di tutti loro. Abbiamo più potere di tutti loro", ha così risposto il presidente a un giornalista di Fox News.

Russian and Chinese destroyers enter Iranian territorial waters Chinese and Russian naval ships entered Iranian territorial waters to conduct joint exercises called "Maritime Security Belt 2025" in the northern Indian Ocean. pic.twitter.com/5INQ6QJ9DA — Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 10, 2025

Al Pentagono l'emergente partenariato strategico tra Cina, Russia, Iran, è stato definito ''asse dell'autoritarismo'' o ''asse degli autocrati', o anche ''asse dei dittatori''. I generali americani temono in una convergenza di intenti tra i tre Paesi e non solo nella regione, ma anche in più parti del mondo contemporaneamente.

Seul invece ha denunciato il fatto che il ministero della Difesa cinese ha dato poco preavviso, annunciando le esercitazioni solo domenica.

Il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, scrive che le esercitazioni congiunte hanno lo scopo di aiutare a salvaguardare la sicurezza nella regione strategicamente importante per il trasporto di energia e fondamentale per la pace e la stabilità globali. Il ministero della Difesa cinese ha reso noto che le security belt comprendono attività di formazione tra cui l'attacco a bersaglio marittimo, visita, abbordaggio, ricerca e sequestro di nave, controllo dei danni e operazioni congiunte di ricerca e soccorso. Inoltre serviranno a migliorare la cooperazione pragmatica tra le forze armate dei tre Paesi. Il quotidiano sottolinea che l'esercitazione "non è rivolta contro alcuna parte", ribadendo che i 3 Paesi "sono forze chiave per la pace e la stabilità nel mondo".