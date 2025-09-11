Esercitazioni Russia-Bielorussia, Polonia e Baltici blindano le frontiere. Varsavia schiera 40mila soldati

Minsk, 11 settembre 2025 - Le forze Nato si preparano ad affrontare un’altra prova di stress, dopo i droni russi che hanno sconfinato in Polonia. Dal 12 al 16 settembre si terranno infatti le esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia denominate ‘Zapad 2025’ (‘Occidente’ in russo). Tutto questo mentre Minsk continua a potenziare diversi siti militari ex sovietici, alcuni dei quali, appositamente ristrutturati, saranno usati nelle manovre congiunte. E proseguono i lavori per un nuovo sito militare vicino all'insediamento di Pavlivka, a sud di Minsk, delle dimensioni di 280 campi da calcio, che secondo Radio Svoboda potrebbe ospitare in futuro i missili ipersonici a medio raggio e testata multipla Oreshnik russi. A Pavlivka si trovava la base sovietica ‘Campi N. 25’, e vi era basata una brigata di missili strategici Slutsk 360 fino al 1993, quando Minsk rinunciò alle armi nucleari. Negli ultimi mesi è stato disboscato un chilometro quadrato di bosco e sono stati costruiti 13 depositi di munizioni e tre hangar da cento metri. "Le dimensioni e la struttura dei lavori suggeriscono che ospiterà equipaggiamenti strategici, gli Oreshnik o altro, o armi nucleari come durante la guerra fredda", ha commentato l'analista di difesa polacco Konrad Muzyka, al servizio bielorusso di Radio Svoboda. Si tratta di una base missilistica, ha aggiunto l'ex analista dell'intelligence finlandese, Marko Eklund, ora in pensione dopo aver lavorato per 20 anni all'analisi delle installazioni militari russe.

Le misure di sicurezza in Polonia

La situazione del resto si deteriora di ora in ora. Tanto che nella tarda serata di ieri il vice ministro Cezary Tomczyk, in diretta televisiva, ha reso noto che la Polonia è pronta per mettere in atto ogni "misura di sicurezza" in vista delle esercitazioni russo-bielorusse, per le quali sono stati allestiti "quadranti di addestramento" in Bielorussia, proprio al confine polacco. La Polonia si sta preparando per le esercitazioni Zapad-2025 da molti mesi.

Varsavia schiera 40mila soldati

L'esercito di Varsavia ha condotto esercitazioni che hanno coinvolto oltre 30.000 soldati polacchi e Nato per rispondere adeguatamente a Zapad-2025, ha detto Tomczyk per il quale "le esercitazioni russe e bielorusse sono da considerare esercitazioni offensive". Del resto, ha aggiunto, "è qui che è iniziata la guerra in Ucraina, ma anche l'aggressione contro la Georgia. Pertanto, l'esercito polacco si sta preparando. Nei prossimi giorni avremo circa 40.000 soldati al confine", ha dichiarato il vice ministro. Il governo di Varsavia inoltre ha deciso di chiudere a partire da venerdì tutti i passaggi di frontiera con Bielorussia, ha comunicato nei giorni scorsi il premier Donald Tusk.

Il corridoio di Suwalki

Secondo Tusk lo scopo delle manovre Zapad 2025 potrebbe essere quello di simulare l'attacco a al corridoio di Suwalki, ovvero un territorio al nord est di Polonia, confinante con la Lituania, che divide la Russia dalla zona di Kaliningrad con accesso al Mar Baltico. Secondo gli esperti il corridoio russo di collegamento via terra fra questa exclave e la Bielorussia potrebbe essere l'obiettivo delle prossime azioni militare dell'esercito di Mosca. In tale situazione i paesi baltici: Lituania, Lettonia e Estonia rischierebbero le difficoltà di collegamenti con altri paesi di Unione Europea. Per questo motivo il valico di Suwalki da anni è nel centro di interessamento anche da parte del Patto Atlantico. Questo tipo di massicce esercitazioni militari russo-bielorusse sono organizzate ogni quattro anni; una parte di soldati delle manovre Zapad 2021 nel febbraio 2022 è stata usata dalla Russia per l'invadere l'Ucraina.

Anche la Lituania si prepara

Anche la Lituania, quindi, punta i binocoli sulle esercitazioni. "Vorrei sottolineare ancora una volta che non prevediamo, né disponiamo di informazioni, secondo cui l'esercitazione militare Zapad possa essere utilizzata per un'aggressione militare, ma ogni aumento dell'attività militare comporta la possibilità di provocazioni o di incursioni di droni nel nostro territorio", ha dichiarato il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, in conferenza stampa a Vilnius con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Ci stiamo quindi preparando a tali incidenti, anche con il nostro servizio di protezione delle frontiere, e ritengo che abbiamo preso le decisioni giuste e adeguate in questo periodo di maggiore pericolo. Crediamo che daranno i loro frutti", ha concluso.

La Lettonia si blinda

Lo spazio aereo della Lettonia vicino al confine orientale con la Bielorussia e la Russia sarà chiuso da e per almeno una settimana, fino al 18 settembre, ha riferito la radio Lsm, citando il ministro della Difesa del Paese Andris Spruds. Il ministro ha dichiarato che la Lettonia deve adottare adeguate misure preventive in relazione all'incidente in Polonia del 10 settembre, quando droni russi sono entrati nello spazio aereo del Paese. Allo stesso tempo, Spruds ha osservato che attualmente non vi è alcuna minaccia diretta per la Lettonia da parte della Russia. Contemporaneamente, la Camera bassa lettone ha sottoposto all'attenzione del Comitato per la sicurezza nazionale una bozza di risoluzione sulla chiusura completa del confine della Lettonia con la Bielorussia e la Russia durante le esercitazioni militari russo-bielorusse ‘Zapad-2025’.