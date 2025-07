Servì un filetto all’amanita Phalloides agli ex suoceri: Erin Patterson condannata per triplice omicidio

Morwell, 7 luglio 2025 - Erin Patterson ha ucciso i suoi due ex suoceri e la zia del marito (da cui era separata) con un piatto a base di funghi velenosi. Il delitto è servito, la sentenza di colpevolezza arriva dalla giuria del tribunale di Morwell che ha condannato la cinquantenne per triplice omicidio, calando il sipario (per ora) su quello che in Australia viene definito il processo del secolo. La donna è stata ritenuta colpevole anche di tentato omicidio ai danni del consorte della zia del suo ex, unico superstite del pranzo.

Il pasto incriminato risale al luglio 2023: Patterson mise in tavola l’ormai celebre manzo alla Wellington, piatto tipico che celava però un’ingrediente ‘segreto’, ovvero amanita phalloides, uno dei funghi più letali al mondo. Durante il processo, durato più di due mesi, l'imputata ha sostenuto che l'avvelenamento fosse stato accidentale. Ma la giuria di 12 membri ha decretato il contrario, ritenendola colpevole.

Il rifiuto dell’ex marito

Quel 29 luglio di quasi due anni fa, nella sua casa di Leongath, villaggio agricolo, l’invito era rivolto anche all’ex marito. Che aveva gentilmente declinato perché “si sentiva a disagio”, una motivazione che pare non fosse stata gradita da Erin. La ex coppia aveva due figli ed era separata da tempo, ma ancora legalmente sposata. Il loro rapporto, un tempo cordiale, si era incrinato per discussioni legate alle spese di mantenimento. Ma quel pranzo per Patterson era importante, lei stessa lo aveva definito una “occasione speciale”. E aveva scritto all’ex marito un messaggio nel tentativo di convincerlo: "Spero che cambierai idea". Ma lui aveva confermato il forfait.

Il pranzo letale

Appassionata di cucina e lei stessa cuoca provetta, aveva servito un "delizioso" - parola dell'unico sopravvissuto - filetto alla Wellington accompagnato da velenosissimi funghi spacciati per porcini, fagiolini, puré di patate e 'gravy', il sugo di carne con cui viene servito l'arrosto in pasta sfoglia.

A tavola con lei c'erano Don e Gail Patterson, gli anziani genitori del marito Simon, da cui era separata da tempo, e la zia materna di Simon, Heather Wilkinson, insieme con il marito Ian, noto pastore della chiesa battista locale.

Patterson aveva scelto costosi tagli di filetto, aveva spalmato la carne con funghi tritati prima di ricoprirla di pasta sfoglia e preparare fagottini individuali.

Il filetto alla Wellington servito a pranzo da Erin Patterson (Ansa)

L’amanita phalloides (o tignosa verdognola) è facilmente confondibile con altre varietà di funghi commestibile. Il suo sapore dolce inganna e nasconde una potente tossicità.

Ma, in prima battuta, il pranzo era risultato assai apprezzato dagli ospiti che avevano faticato a mangiare la torta servita come dessert. Mentre mangiavano, Patterson disse loro di avere il cancro e di aver bisogno di aiuto per dirlo ai figli, ha ricordato il pastore Ian durante il processo. Il gruppo pregò e chiese "la benedizione di Dio su Erin". Non sapevano che in quegli stessi istanti le tossine dell’amanita phalloides stavano iniziando a circolare nel loro corpo. Don, Gail e Heather morirono nell'arco di una settimana. Ian fu l'unico a sopravvivere.

La sala da pranzo dove Erin Patterson aveva fatto accomodare i suoi quattro invitati (Ansa)

Il mistero sul movente

La vita della famiglia Patterson ruotava attorno alla Chiesa Battista della piccola comunità di Korumburra, dove Erin aiutava a trasmettere in diretta streaming le funzioni religiose. A breve distanza dal sagrato della chiesa si trova il cimitero locale, un appezzamento di terreno circondato da bovini al pascolo e dolci colline. Fiori di plastica rosa e bianchi e una lapide con l'inscrizione "Ricorda solo che la morte non è la fine", segnano le tombe di Don e Gail.

Korumburra sorge in una zona dell'Australia rurale nota per i suoi rigogliosi boschi e le verdeggianti foreste autoctone: esattamente il tipo di luogo umido e fertile in cui crescono le amanite phalloides, responsabili del 90% dei decessi mondiali legati ai funghi.

Descritta come spiritosa e intelligente, Patterson viene dipinta da chi la conosce come una madre devota, un'avida collezionista di libri e un'appassionata di cucina, ma anche di true crime, tanto che un'amica durante il processo l'ha definita "una super investigatore".

Tra il banchetto letale e l'arresto di Patterson all'inizio di novembre del 2023, passarono quasi 100 giorni durante i quali la donna sembrò collaborare alle indagini, partecipando agli interrogatori della polizia, parlando con i funzionari sanitari e consegnando volentieri il suo telefono e i suoi computer. Gli investigatori scoprirono presto che aveva mentito sul fatto di avere un tumore alle ovaie e di possedere un essiccatore per alimenti usato per preparare i funghi, oltre che sull'averli acquistati in un negozio di alimentari asiatico vicino a Melbourne. Gli oltre 50 testimoni non hanno saputo ipotizzare un movente per un delitto tanto efferato e durante il processo, sulla bocca di tutti, sono passate le stesse, sconsolate parole: "Sembrava tanto una brava persona".

L’amanita phalloides

La chiamano anche “angelo della morte”. L'Amanita phalloides, dall'aspetto a volte innocuo, rappresenta una minaccia letale per chi non ne riconosce la natura mortale.

La sua pericolosità risiede nelle potenti tossine che contiene, le amatossine, le quali non vengono distrutte dalla cottura, essiccazione o congelamento. Ciò significa che anche una piccola quantità può essere fatale.

L'intossicazione si sviluppa in un percorso beffardo e progressivo, che rende la diagnosi precoce una corsa contro il tempo.