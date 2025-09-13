Erika, la moglie di Kirk: da Miss Arizona al dottorato in studi biblici. Il messaggio dopo la morte del marito

Roma, 13 settembre 2025 – “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato in questo paese e in questo mondo. Non avete idea del fuoco che avete acceso dentro questa moglie. Il grido di questa vedova risuonerà in tutto il mondo come un grido di battaglia. A tutti coloro che ascoltano stasera negli Stati Uniti: il movimento che mio marito ha costruito non morirà”. C’è il dolore e la disperazione di una donna che ha perso tutto, ma non la forza di reagire, nelle parole pronunciate da Erika Lane Frantzve, vedova di Charlie Kirk durante la prima apparizione pubblica dopo l'assassinio del marito.

Erika Kirk e il marito Charlie, a sinistra mentre scende dall'Air Force Two con il vice presidente usa JD Vance e la moglie

Mio marito ha dato la vita per me, per la nostra nazione, per i nostri figli

Ha proseguito la vedova, parlando dalla scrivania dove il marito conduceva le sue trasmissioni sui social media. “Mi ha dimostrato il suo amore più profondo e sincero. Non avrò mai le parole per descrivere la perdita che provo nel cuore. Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, tesoro. Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto”, ha concluso prima di ringraziare il vicepresidente JD Vance, sua moglie Usha e il presidente americano per la loro amicizia con suo marito. E proprio Trump, parlando di lei, l’ha descritta come “devastata” per la morte del marito, ma “determinata” a portare avanti l'organizzazione da lui creata, Turning Point Usa.

Erika Kirk pubblica foto e video del marito nella bara

La donna ha pubblicato un post su Instagram condividendo video e foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito. In uno dei video si vede mentre bacia la mano di Kirk che giace nella bara in giacca e cravatta. Giovedì JD Vance è volato a Salt Lake City, nello Utah, per recuperare la bara di Kirk e trasportarla a Phoenix, in Arizona, dove vive la famiglia di Kirk, a bordo dell'aereo del vicepresidente, l'Air Force Two. Nel post su Instagram, Erika ribadisce i commenti fatti nel suo primo discorso pubblico ieri sera: “Tutti voi non dimenticherete mai mio marito. Me ne assicurerò io. Riposa tra le braccia del nostro Signore, bambino, mentre ti avvolge con le parole che so che il tuo cuore ha sempre cercato di sentire: 'ben fatto, mio servo buono e fedele'”.

Il versetto postato prima dell’assassinio del marito

Erika Lane Frantzve era presente assieme al marito e ai loro due figli nel campus dello Utah dove Kirk è stato ucciso. Poche ore prima dell'assassinio, la donna aveva condiviso sui social un versetto della Bibbia sulla ricerca di aiuto nei momenti difficili, quasi una sorta di premonizione. “Salmo 46:1 - Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre pronto nei momenti difficili”, era scritto nel suo post.

Da Miss Arizona al dottorato in studi biblici

Cristiana evangelica, 36 anni, Erika Frantzve è sempre stata forte, determinata e combattiva. Fin da quando, nel 2012 vinse il concorso di Miss Arizona Usa. Laureata in scienze politiche all'Arizona State University, la vedova Kirk sta studiando per conseguire il dottorato in studi biblici alla Liberty University. Erika e Charlie si erano conosciuti a New York nel 2018, poi il fidanzamento nel dicembre del 2018 e il matrimonio nel maggio 2021 nella sua città natale, Scottsdale.

Nota per aver fondato 'Everyday Heroes Like You', un'organizzazione no-profit che sostiene enti di beneficenza poco noti, ha condotto il podcast Midweek Rise Up e gestito il programma ministeriale Bible365 e Proclam, un marchio di abbigliamento religioso. Sulla sua pagina LinkedIn, Frantzve afferma di essere un agente immobiliare presso The Corcoran Group a New York City.

Quando Charlie capì che era “quella giusta”

Erika e Charlie Kirk avevano da poco festeggiato il settimo anniversario del loro primo appuntamento e lei aveva ricordato che entrambi erano “immersi in una conversazione su teologia, filosofia e politica. Alla fine ti sei fermato, mi hai guardato e hai detto: 'Uscirò con te'”. In un video del 2024 sul canale YouTube di Turning Point Usa, Kirk ha affermato che dopo la loro “lunghissima cena” aveva capito “quasi immediatamente” che Frantzve era “quella giusta”. Kirk le ha fatto la proposta di matrimonio nel dicembre 2020 e i due si sono sposati sei mesi dopo, l'8 maggio 2021.

Post e consigli sulla vita coniugale

Lo scorso aprile, Frantzve è apparsa in una puntata del The Charlie Kirk Show dove ha parlato della sua relazione con il marito. “Mantenete la vostra fede, ovviamente prima di tutto, e cercate di capire gli eventuali problemi concreti che potreste avere. Dovete investire continuamente nella fiducia reciproca, nel fatto che fate parte della stessa squadra. Vi sostenete a vicenda. Vi amate. Non vi sminuirete a vicenda”, ha detto. Sulla sua pagina Instagram Frantzve pubblicava regolarmente post sulla vita del marito e della sua famiglia. “Mio marito Charlie Kirk è una forza. È audace quando il mondo chiede silenzio, è impavido quando gli altri si tirano indietro e ha affrontato la battaglia della prossima generazione, cambiando i cuori e le menti”, ha detto in un video. Ora la vedova Kirk sembra aver ereditato dal marito quella forza e la determinazione a proseguire nell’impegno sociale e politico.