Eric Dane: “Ho la Sla, ma continuo a lavorare”

Los Angeles, 11 aprile 2025 – La diagnosi suona come una sentenza ma non ferma Eric Dane. L’attore, che fu Mark Sloan nell’amatissima serie Grey’s Anatomy, ha rivelato a tutti di avere la Sla. In un’intervista al magazine People racconta di stare affrontando insieme alla sua famiglia “questo nuovo capitolo”. Dabe è sposato con Rebecca Gayheart, ha due figli, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia neurodegenerativa che progressivamente porta a una paralisi dei muscoli volontari. Si può trattare per alleviare la sintomatologia ma non esiste ancora una cura efficace.

Dane al momento continua a lavorare, e si dice “fortunato” di poterlo fare. “Non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Dal 14 aprile infatti ricominceranno le riprese dello show di successo della HBO dove l’attore interpreta il patriarca della famiglia Jacobs. Nell’intervista l’attore si definisce “grato” per l’amore della sua famiglia che lo sostiene e per cui chiede “privacy”.