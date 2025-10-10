Erdogan pigliatutto, è lui il regista occulto del negoziato Israele-Hamas

Roma, 10 ottobre 2025 – È il vero protagonista occulto di questo negoziato e, se il piano di pace su Gaza dovesse tenere, potrebbe diventare una delle parti che ha portato a casa pi risultati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato uno dei più attivi nella preparazione dei colloqui di Sharm el-Sheikh, forte anche della fiducia (interessata) accordata dal presidente Trump e i suoi ottimi rapporti con il Qatar. Gli obiettivi del Reis erano diversi. Al primo posto, portare Hamas al tavolo delle trattative e convincerli a rilasciare gli ostaggi, in cambio della garanzia che l’organizzazione terroristica rimarrà comunque sulla Striscia di Gaza e avrà un ruolo nella Palestina del futuro.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan

Ma Erdogan non è un benefattore: il suo aiuto, come sempre, ha un prezzo. E questa volta il conto potrebbe essere alto abbastanza da riscrivere un decennio di rapporti difficili tra Turchia e Stati Uniti. Le trattative riservate con Washington sono andate avanti per settimane. Di mezzo non c’è solo la stabilizzazione della Striscia di Gaza, ma un piano più ampio. Per prima cosa, con questa mediazione, Erdogan ci guadagna in prestigio, accentuando la sua figura di leader di riferimento per l’Islam sunnita. Il rafforzamento riguarda anche il ruolo della Fratellanza Musulmana, la rete ideologica che tiene insieme Ankara, Doha e Hamas. Ci sono poi le richieste alla Casa Bianca e il ruolo in due diverse regioni. Per quanto riguarda il primo punto, Erdogan ha chiesto a Trump un occhio di riguardo sul caso Halkbank, accusata nel 2019 di aver aggirato le sanzioni contro l’Iran e attualmente sotto processo negli Stati Uniti, con la Corte Suprema che si è pronunciata a suo sfavore proprio nei giorni scorsi. In più, il numero uno di Ankara punta all’acquisto di caccia F-16 ed F-35 e che fino a questo momento era stato negato.

C’è poi l’espansione dell’influenza turca in due aree. La prima è la Siria, dove Erdogan conserva un ascendente sul presidente Ahmad al-Shara e pretende di mantenere il controllo diretto o indiretto delle regioni settentrionali. La seconda è il Caucaso, dove gli Stati Uniti stanno tentando di inserirsi nella mediazione tra Azerbaigian e Armenia. Anche qui, il Reis può offrire un canale privilegiato, grazie ai rapporti stretti con Ilham Aliyev.

Per il leader turco, dunque, potrebbe essere l’occasione di quella consacrazione diplomatica che attende da tempo. Ma è difficile immaginare che questa nuova convergenza con Washington lo riporti stabilmente nell’orbita occidentale. Erdogan resta il giocatore spregiudicato di sempre, abituato a muoversi su più tavoli e a trarne vantaggio. E dall’altra parte, Trump, coerente con il suo pragmatismo, non sembra interessato a valori o alleanze di principio. Entrambi parlano la lingua del risultato.